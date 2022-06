Olimpiadi, Rossi: da investimenti benefici tangibili per i territori

“I territori lombardi otterranno benefici tangibili dagli investimenti messi in campo da Regione in ottica Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e non solo. Sosteniamo in maniera concreta il turismo green e lavoriamo per la promozione e la salvaguardia dei nostri territori”. Lo ha detto il sottosegretario regionale allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, Antonio Rossi, durante il convegno ‘Verso la transizione ecologica’ che si è tenuto nell’ambito del Salone nautico di Venezia e a cui hanno partecipato anche rappresentanti istituzionali veneti e di altre regioni interessate a conoscere le azioni messe in atto dalla Lombardia.

“I progetti della Lombardia verso la transizione ecologica – ha dichiarato il sottosegretario regionale – non solo legati alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma anche al grande mondo del turismo montano ecologico che ormai caratterizza sempre più la nostra Regione. L’impegno sinergico degli enti coinvolti e le opere finanziate in vista dei Giochi 2026 determineranno una svolta per la Lombardia e per la nostra montagna in particolare. Ciò che sarà realizzato, a livello di progettualità e infrastrutture, resterà in eredità ai territori e sarà un grande volàno di sviluppo”.