Top programmi informazione: tutto il podio per Rai3. Rete 4 e La7 inseguono

La graduatoria dei brand tv d’informazione non cambia di molto da aprile a maggio, con ‘Che tempo che fa’ che rimane leader e ‘Report’ al secondo posto. Rai3 domina la scena e stacca le altre ‘ibride’, Rete 4 e La7.

Primo Fabio Fazio con ‘Che tempo che fa’, secondo Sigfrido Ranucci con ‘Report’ – che rimangono al posto che occupavano il mese scorso – e terzo il Tg3, che rispetto alla graduatoria di aprile sorpassa ‘Propaganda Live’, retrocesso al quinto.



La classifica di maggio, realizzata da Sensemakers per Primaonline.it, racconta che tra i programmi di informazione più social in quarta posizione c’è Mario Giordano ed il suo ‘Fuori dal coro’, nonostante abbia regalato alla concorrenza una settimana (in tv il programma si è concluso il 24 maggio) .

Nessun calo per i primi della classe

I numeri di base – interazioni nelle quattro principali piattaforme e videoviews su Facebook e Instagram – dicono che il mese scorso, con molte trasmissioni arrivate in tv alle ultime puntate, e poche che stanno andando avanti anche a giugno, le performance dei primi in graduatoria non sono calate.

‘Che tempo che fa’ ha portato a casa 3,1 milioni di interazioni (+165) e 9,5 milioni di videoviews (+24), in buon progresso rispetto al mese precedente. Sintomatico che nel programma di Fazio tornino ad essere trainanti le boutade, le battute e anche le gaffes di Luciana Littizzetto, e non soltanto i servizi e gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina.

Su Facebook il post che raccoglie più interazioni riprende una delle sue “lettere”, in questo caso indirizzata a Elisabetta Franchi in seguito al polverone sollevato dalle dichiarazioni dell’imprenditrice sulle donne da assumere “sopra gli anta”.



Il video con il dato più alto di visualizzazioni è invece la ricondivisione delle stories di Fedez che riprendono la prima cotta della piccola Vittoria. Sono cresciute (quasi 700 mila interazioni e 6,5 milioni di videoviews) anche le performance social del più solido brand d’inchieste made in Italy. I contenuti più performanti spaziano su diverse tematiche: dalla solidarietà espressa nei confronti di Paolo Mondani, che dopo l’inchiesta sulla Strage di Capaci è stato oggetto di perquisizioni della Dia insieme alla redazione del programma, ai contenuti sul conflitto russo-ucraino o altri temi di cronaca.

Bene Fazio e Ranucci, gli altri non crescono

Fanno invece peggio del mese precedente il terzo in classifica (Tg3) e il quinto (‘Propaganda Live’), mentre migliora la posizione e la prestazione Mario Giordano, nonostante sia stato il primo dei talk politici di Cologno ad osservare il riposo stagionale.



Tra i power brand di Rete4 va segnalata la crescita di ‘Quarta Repubblica’: il programma di Nicola Porro ha guadagnato sette posizioni nel confronto con il mese precedente (+164% sulle interazioni e +100% sulle visualizzazioni video) e mette in fila, il TgLa7, #Cartabianca, il Tg1, il Tg2. Tra gli sfidanti del giovedì, spesso in equlibrio per Auditel, è quasi parita anche sui social: 88 mila interazione per il brand curato da Paolo Del Debbio e 85 mila per quello affidato a Corrado Formigli, ma con Del Debbio dominante per videoviews (1,3 milioni).



Da segnalare l’ingresso in classifica del “TGR Friuli-Venezia Giulia grazie alla condivisone di contenuti di cronaca generali.

Graduatoria reti: 6 titoli su 15 per Rai3, 4 posti a Rete4, 3 per La7.

Negli equilibri per gruppi e per reti, a maggio le cose non cambiano molto. Anche se diventa più evidente il predominio della terza rete. Oltre ad avere tre propri brand sul podio, il canale colloca #cartabianca all’ottavo posto, ‘Blob’ al tredicesimo, il Tgr al quindicesimo. Sorprende un po’, ma non è una novità, l’assenza di Canale5, ma anche quella delle tematiche di news. Il Tg1 è nono e il Tg2 decimo, ma sono entrambi molto distanti dalle prestazioni social del Tg3 e del TgLa7.

Best performing post: si parla meno di guerra. E pochissimo di Covid

Rimozione, saturazione, assuefazione. Nonostante le polemiche costanti sul tema – tra le ultime quelle sulla lista dei putiniani pubblicata dal Corsera – la guerra sta perdendo terreno e spazio sia nei palinsesti informativi che tra i contenuti social più performanti. Maggio pare suggerire, anche sul versante dell’informazione, una tendenza ad una maggiore ‘leggerezza’.

Nel mese di aprile all’interno della classifica dei Best Performing post, 10 post tra i top 15 trattavano l’argomento guerra. Nel mese di maggio il numero è calato a quattro (di cui due su Twitter, veicolo di notizie di carattere più esplicitamente informativo). Resiste, ma è devenuta quasi marginale, l’attenzione alle dinamiche e alle novità della pandemia: a maggio solo due su quindici contenuti sono stati legati o correlati al Covid.



In testa sia su Facebook che su Instagram c’è Fazio, ed in entrami casi al secondo posto c’è ‘Report’. ‘Che tempo che fa’ è leader anche su Twitter, ma davanti al TgLa7, secondo con il messaggio di Enrico Mentana.