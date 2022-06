Il nuovo numero di ‘Prima Comunicazione’ è in edicola a Milano, Roma e nel resto d’Italia. Il mensile è disponibile subito in digitale, per pc, smartphone e tablet.

A chi piace Putin?

Domina la copertina di Prima Comunicazione di giugno la faccia da gattone di Putin che guarda ironico verso l’elenco di giornalisti italiani – Lucia Annunziata, Maurizio Belpietro, Mario Calabresi, Lorenzo Cremonesi, Luciano Fontana, Dario Laruffa, Gad Lerner, Paolo Liguori, Myrta Merlino, Salvatore Merlo, Augusto Minzolini, Maurizio Molinari, Antonio Padellaro, Gianluca Paolucci, Stefano Pontecorvo, Paolo Repetti, Christian Rocca, Marco Tarquinio – che hanno partecipato ad un giro di opinioni sul rapporto dell’informazione italiana con la Russia.

Non potevamo trascurare l’incredibile realtà, scoperta con l’aggressione russa in Ucraina, che l’Italia è l’unico Paese occidentale dove quella guerra ha messo sottosopra il mondo dell’informazione, creando tensioni e spaccature come non si vedevano dai tempi della Guerra Fredda. Si perchè in Italia ci sono molti giornalisti e giornali che sostengono l’Ucraina e il suo diritto a difendersi, ma ci sono anche ‘amici’ della Russia, molto rumorosi, che accusano gli Stati Uniti e la Nato di aver contribuito ad esasperare Putin portandolo alla guerra, come se la colpa di quello che sta succedendo in Ucraina fosse loro.



I pareri molto diversi degli importanti opinion maker intervistati aiutano a capire le differenze che contraddistinguono l’informazione nostrana. E anche la bravura dei russi nel gestire la comunicazione e la disinformazione.

Ma c’è un mondo ‘normale’ che continua a lavorare malgrado le difficolta. E su questo numero ci sono storie che lo testimoniano.

L’amore di Salini per i contenuti

Fabrizio Salini (Foto Ansa)

Con grande piacere abbiamo fatto la prima intervista a Fabrizio Salini, ex ad della Rai, che racconta, in esclusiva, il suo debutto come imprenditore con la neonata società Ontheclouds, un aggregatore di tanti contenuti e di formati coerenti con la visione editoriale che punta soprattutto ad alimentare le piattaforme streaming.

Francesca Cavallo: con Undercats vuol fare come Disney

Francesca Cavallo

Il mondo dei contenuti digitali ha una super protagonista che vi presentiamo. Francesca Cavallo che, partendo da una start up concepita a Montain View, ‘Storie della buonanotte per bambini ribelli’, diventata un successo planetario in digitale e su carta stampata, ha deciso di separarsi da Rebel Girls e di tornare in Italia con il nuovo progetto ‘Undercats Inc.’, sempre dedicato a nuove storie per i nuovi bambini.

Gruppo Sae: le strategie per conquistare nuovi mercati

Alberto Leonardis alla festa inaugurale de Il Tirreno al Giardino dell’Orticultura (© Matilde Rinaldi)

Abbiamo titolato ‘Tirreno prove tecniche di espansione’ il racconto sullo sbarco a Firenze della testata livornese con cui Alberto Leonardis, presidente della Sae, è andato a fare concorrenza in casa ad Andrea Riffeser Monti che, nel frattempo, ha nominato la direttrice della Nazione, Agnese Pini anche a capo di tutte le altre testate del gruppo – Qn, Resto Del Carlino, Il Giorno -, con grandi applausi dal sistema editoriale italiano.

LaPresse: Durante negli Usa

Marco Durante

Dalla Toscana agli Stati Uniti con Marco Durante, editore di LaPresse e di LaPresse Inc., che racconta del viaggio con incontri ‘diplomatici’ a Washington e Los Angeles, poi a New York con i partner di Associated Press con cui ha sottoscritto un accordo per allargare la loro collaborazione anche alla Spagna.

La nuova vita di Autostrade

Roberto Tomasi

La mobilità è uno dei temi centrali della comunicazione di questi tempi. Prima ha deciso di occuparsene iniziando da Autostrade per l’Italia, rinata dopo la catastrofe del ponte Morandi e passata a una nuova proprietà: il Consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone e Macquarie.

Roberto Tomasi, ingegnere, amministratore delegato dal 2019, racconta le eredità del passato, ma soprattutto i nuovi progetti in atto, anche sul fronte tecnologico e culturale. “E’ il momento di dimostrare quello che siamo: un sistema al servizio del Paese, che gestisce un bene pubblico e contribuisce alla ricchezza italiana”, ha detto Tomasi a Fabio Bogo che lo ha intervistato.

I pastai: avanti con il grano italiano

Nell’incubo bellico dell’aggressione russa all’Ucraina, tra i problemi emersi c’è lo stop alla fornitura di materie prime, tra cui il grano. Dovremo rinunciare agli spaghetti? È stata la prima preoccupazione di Stefania Berbenni che è andata a parlare con le famiglie di pastai simbolo del made in Italy: Felicetti, Sgambaro, Cavalieri e Chelucci, che l’hanno tranquillizzata dicendo che usano solo grano duro italiano, raccontando storie di sostenibilità e buone pratiche

Il legno non c’è più

Claudio Feltrin

Quest’anno Il Salone del Mobile e la Settimana del design milanese, che hanno avuto ottimi risultati, li abbiamo raccontati partendo dalla storia del legno, di cui la Russia ha tagliato le forniture. Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, che raggruppa le associazioni delle tante industrie che hanno il legno come materiale di base (294mila occupati che contribuiscono con il 4,7% al fatturato manifatturiero italiano), intervistato da Dina Bara, racconta che in Italia ci sono molti boschi, il problema è che è necessario “avere una politica forestale efficace” e dei politici consapevoli e determinati.

