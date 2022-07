New York Times su Draghi: duro colpo per Italia ed Europa

”E’ andato in pezzi” il ”governo di unità nazionale del primo ministro Mario Draghi che aveva ridato all’Italia credibilità e influenza”. Lo scrive il New York Times (Nyt), secondo il quale l’Italia entra ora ”in una nuova stagione di caos politico in un momento critico, mentre l’Unione europea sta lottando per restare in un fronte unito contro la Russia e per rilanciare le sue economie”. L’abbandono di Draghi, scrive il giornale, rappresenta”un duro colpo sia per l’Italia, sia per l’Europa”. E ricorda che ”l’ex presidente della Banca centrale europea, che ha contribuito a salvare l’euro, ha usato la sua statura di statista” per portare all’Italia ”un breve periodo d’oro” da premier. Ricordano come Draghi ha ”portato l’Italia fuori da uno dei peggiori giorni della pandemia, garantito e pianificato la spesa di miliardi di euro nei Recovery funds europea” ed è stato ”parte fondamentale della posizione eccezionalmente unitaria dell’Europa contro l’aggressione russa all’Ucraina”, il Nyt scrive che ”come al solito” quel ”periodo di progresso, unità e aumentata influenza internazionale per l’Italia ha rapidamente lasciato spazio alla politica”.

Le elezioni di ottobre, prosegue il giornale, potrebbero portare in Italia ”un governo dominato da partiti molto più solidali con il presidente russo Vladimir Putin e più ostili verso l’Unione europea”. Determinante, secondo il Nyt, ”il richiamo troppo potente delle imminenti elezioni per i partiti in competizione”. E sottolinea come ”il colpo decisivo a Draghi non è venuto solo dal Movimento Cinque Stelle”, ma ”anche dalla Lega, guidata dal nazionalista Matteo Salvini” che ”ha faticato a prendere le distanze da Putin”. Mentre la Lega ”è già entrata in campagna elettorale”, per il giornale la crisi si è ”ritorta contro” i Cinque stelle.