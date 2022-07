Milano-Cortina. Malagò: “a breve annunciati gli sponsor”. E sul futuro di Novari…

Gli sponsor per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 “sono già sottoscritti. Da settembre ci sarà la scadenza e una volta a settimana verranno formalizzati”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine di un punto stampa sui Giochi del 2026 organizzato a Palazzo Lombardia con il governatore della Regione Attilio Fontana, in merito ai timori dei governatori e dei sindaci per la mancanza di sponsor. “Stiamo andando avanti”, ha aggiunto Fontana, sottolineando che ieri è stato presentato il primo contratto di sponsorizzazione con Esselunga: “Credo – ha concluso il governatore – che le cose stiano andando per il verso giusto”.

“Questo è un tema che io sento ogni tanto, ma non so per quale motivo. Anche perché non è un tema che ci riguarda, né è all’ordine del giorno”. Così il presidente del Coni – ripreso da Adnkronos – a chi gli chiede se il futuro dell’ad della fondazione Milano-Cortina, Vincenzo Novari, sia in discussione in vista di un possibile allontanamento. “Una cosa è sicura -dice Malagò-; quando nel 2019 vincemmo la candidatura, il mondo dello sport chiese un rappresentante a presiedere la fondazione. Ed era giusto che la politica individuasse l’amministratore delegato”. Proprio per questo “non è un tema che ci riguarda e non è un tema all’ordine del giorno”.

Eventuali ritardi sulle opere accessorie dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026 non dovrebbero considerarsi un fatto scioccante. Secondo il presidente del Coni, Giovanni Malagò, “fa parte della nostra storia ridursi a rincorrere” e arrivare in tempo “non è così scontato”. Interpellato a margine dell’incontro a Milano con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, Malagò spiega che il ritardo “nasce dal tempo perso per allestire l’agenzia delle Infrastrutture”, oltre al fatto che certamente “non aiuta che ogni anno cambiano i governi. Detto questo -sottolinea- non è una cosa che riguarda lo sport. Il comitato organizzatore non c’entra nulla con tutto questo e si deve occupare di organizzare al meglio i giochi olimpici e paralimpici”. Poi “c’è un’altra struttura pubblica che deve seguire al meglio, nei tempi previsti e nel minor tempo possibile, delle opere che sono molto poche quelle indispensabili e qualcun’altra considerata essenziale e propedeutica, come la parte viaria e stradale”.