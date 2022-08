Cosa cercano gli italiani in Rete? News, affari e intrattenimento. Boom Casa&Giardinaggio e Lavoro

L’Informazione e le news in generale costituiscono il motivo principale che spinge gli italiani a connettersi alla Rete (13,1%). L’11,4% naviga avendo come interesse il Business, il 7,1% per Cultura e Intrattenimento.

Si tratta della classifica delle prime tre categorie di interesse IAB (classificazioni standard che editori e marchi utilizzano per catalogare i contenuti web sviluppati dall’Interactive Advertising Bureau-IAB) relativi agli accessi a Internet nel giugno 2022.

In quarta posizione, scorrendo il ranking, si attesta la categoria Relazioni Sociali (5,7%), Computers & Electronics (4,8%), Scienza & Cultura (4,5%), Sports (4,5%), Leggi & Governo (Law & Government 3,4%), Viaggi (3,4%), Casa & Giardinaggio (3,3%).

Dall’undicesima alla ventesima si rileva Lavoro & Formazione (3,2%), Shopping (3,0%), Food & Drink (2,9%), Salute&Benessere (2,7%), Salute (2,5%), Hobby&Tempo libero (2,5%), Automotive (2,4%), Internet&Telecomunicazioni (2,3%), Assicurativo (2,2%), Tv e Video (1,9%).

Se si scende a fondo classifica si possono intercettare le categorie Film (1,8%), Musica (1,8%), Online Communities (1,8%), Libri & Letteratura (1,8%), Real Estate (1,7%), Visual Art & Design (1,3%), Finanza (1,2%), Gaming (0,9%), Animali domestici (0,7%), Scommesse online (0,3%).

E’ la fotografia della navigazione in Internet in Italia scattata dall’Osservatorio SevenData–ShinyStat™, progetto nato con l’obiettivo di analizzare periodicamente l’andamento degli interessi degli italiani in Rete. ShinyStat™, infatti, grazie ad un’amplissima diffusione dei propri strumenti di web analytics, a tecnologia completamente italiana, sul mercato domestico (180.000 siti), costituisce un punto di osservazione privilegiato su tali trend, analizzando mediamente 162 milioni di accessi/mese.

“A due anni dall’avvio dell’Osservatorio SevenData-ShinyStat – ha dichiarato Fabrizio Vigo ceo e founder di SevenData – si può iniziare a fare un bilancio più completo sulle dinamiche di evoluzione degli interessi degli italiani in Rete. Sono stati due anni con cambiamenti epocali, caratterizzati da grandi emergenze e sfide e dove quindi la necessità di essere informati e di assumere tutte le informazioni rilevanti per affrontare la quotidianità, l’hanno fatta da padrone. La categoria news, che era già al primo posto degli interessi degli italiani nel 2020, aumenta ancora il proprio peso. Scalano la classifica anche i contenuti “Business”, “Leggi e Governo” e lavoro più in generale, attestando la forte attenzione alla concretezza ed ai temi economici che questi tempi richiedono. Ma cresce il peso anche dei classici temi di svago, quali lo sport e l’attenzione alla persona ed al focolare domestico. Insomma una fotografia di italiani sempre più concreti, pragmatici ed informati.”

L’Osservatorio SevenData-ShinyStat™ oltre a rendere disponibile il ranking delle singole categorie di interesse più rilevanti per chi naviga la Rete, raffronta la classifica 2022 con quella 2020, definendo le posizioni guadagnate o perse dalle singole categorie: News stabile al primo posto della classifica, Business medaglia d’argento, in crescita di una posizione, Cultura e Intrattenimento in calo al terzo posto , Relazioni Sociali stabile (flat), Computers & Electronics stabile (flat), Scienza e Cultura in crescita (+2 posizioni), Sports in crescita (+3 posizioni), Leggi e Governo in crescita (+7 posizioni), Viaggi in calo (-2 posizioni), Casa&Giardinaggio in crescita (+13 posizioni), Lavoro e Formazione in crescita (+11 posizioni), Shopping in calo (-3 posizioni), Food & Drink in calo (-7 posizioni), Beauty & Fitness in crescita (+4 posizioni), Salute in calo (-2 posizioni), Hobby & Tempo Libero in calo (-2 posizioni), Automotive stabile (flat), Internet e Telecomunicazioni (+6 posizioni), Assicurativo stabile (flat), Tv e Video in calo (-8 posizioni), Film in crescita (+5 posizioni), Musica in calo (-2 posizioni), Online communities in calo (-12 posizioni), Libri e Letteratura in calo (-8 posizioni), Real Estate in crescita (+3 posizioni), Visual & Art Design in crescita (+3 posizioni), Finanza in calo (-6 posizioni), Gaming in calo (-1 posizione), Animali domestici in calo (-4 posizioni), Scommesse online stabile (flat).

Nel periodo giugno 2020-giugno 2022 la fascia dei giovanissimi utenti della Rete (gen Z 13-18), rileva ancora l’Osservatorio SevenData-Shinystat™, risulta in calo a due cifre (-23,2%), così come la classe 19-24 (generazione Y, 28,5%), a fronte, invece, di un incremento altrettanto significativo (+27,6%) dei 35-44 anni. Tale dinamica, che è stata particolarmente osservata nel trimestre giugno-novembre 2020 e maggio-agosto 2021, si può spiegare con l’orientamento delle generazioni più giovani (Y e Z) di accedere all’informazione attraverso i social.

L’Osservatorio prende anche in esame gli andamenti tendenziali mese su mese (giugno 2022 su giugno 2020). Tra quelli osservati, Casa & Giardinaggio fa segnare addirittura un incremento a tripla cifra (+108,46%), che si è concentrato tra novembre 2021-febbraio 2022 (+46,8%) e tra febbraio-maggio 2022 (+21,9%). Sviluppi sensibili si osservano anche relativamente alle categorie Lavoro & Formazione (+78,60%), Real Estate (+73,38%), Internet & Telecomunicazioni (+49,25%), Business (+43,17%), Visual Art & Design (+39,93%), Leggi&Governo (Law&Government +32,53%), News (+32,25%).

Nello stesso tempo, si possono isolare i periodi, all’interno del biennio giugno 22-giugno 20, in cui tali incrementi sono avvenuti per ogni categoria. Lavoro e Fomazione è aumentata soprattutto nei trimestri giugno 20-novembre 2020 (+34,9%) e novembre 2020-febbraio 2021 (+20,5%), Real Estate nel trimestre agosto-novembre 2021 (+64,4%), Internet & Telecomunicazioni tra giugno-novembre 2020 (+70,5%), il Business nei trimestri giugno-novembre 2020 (+18,5%) e novembre 2021-febbraio 2022 (+20,6%), Visual Art & Design tra giugno-novembre 2020 (+22,6%) e agosto-novembre 2021 (+29,5%), Leggi e Governo tra agosto 2021-novembre 2021 (+28,9%), News tra giugno-novembre 2020 (+14,7%) e maggio-agosto 2021 (+14,8%).

Crescite significative sono anche quelle di Film (+25,39%), avvenute tra maggio 2021-agosto 2021 (+20,7%) e tra agosto-novembre 2021 (+17,4%), Sport (+16,68%), tra febbraio-maggio 2021 (+29%) e tra febbraio- maggio 2022 (+34,1%), Salute & Benessere (+7,44%), tra giugno-novembre 2020 (+10%) e tra febbraio-maggio 2021 (+15,8%), Assicurativo (+7,10%), tra febbraio-maggio 2021 (+13,1%) e tra novembre-febbraio 2022 (+4,8%), Scienza & Cultura (6,95%), tra novembre 2020-febbraio 2021 (+12,4%) e tra agosto-novembre 2021 (+10,0%).

Sul versante delle categorie in calo tra giugno 2022 e giugno 2020, si rilevano le contrazioni relative a Animali domestici (-54,36%), tra novembre 2020 e febbraio 2021 (-17,9%) e agosto-novembre 2021 (-28,2%), all’Online communities (-48,13%), tra giugno-novembre 2020 (-39,7%) e febbraio-maggio 2021 (-15,4%), alle Scommesse online (-46,91%), tra novembre 2020-febbraio 2021 (-38,3%) e febbraio 2022-maggio 2022 (-35,7%), al Food & Drink (-44,25%), tra febbraio-maggio 2021 (-18,3%) e agosto-novembre 21 (-7,4%), Tv e Video (- 34,18%), tra novembre 2020-febbraio 2021 (-15,1%) e tra agosto 2021-novembre 2021 (-14,0%), Finanza (-32,44%), tra giugno-novembre 2020 (-21,1%) e maggio-agosto 2021 (-19,7%), Libri & Letteratura (-30,22%),tra giugno- novembre 2020 (-12,7%) e tra maggio-agosto 2021 (-15,6%), Shopping (-24,47%), tra novembre-febbraio 2021 (-8,5%) e tra febbraio 2021-maggio 2021 (-10,9%), Gaming (-24,45%), tra maggio-agosto 2021(-34,6%) e trafebbraio-maggio 2022 (-17%), Viaggi (-23,35%), soprattutto tra giugno-novembre 2020 (-24,9%) e tra agosto-novembre 2021 (-26,2%), Cultura e Intrattenimento (-19,97%), tra giugno 2020-novembre 2020 (-13%) e tra agosto-novembre 2021 (-8,8%), Relazioni Sociali (-17,36%), tra maggio-agosto 2021 (-15,9%) e tra novembre 2021-febbraio 2022 (-7,8%), Salute (-11,37%), tra novembre 2021-febbraio 2022 (-15,2%) e tra febbraio 2022-maggio 2022 (-12,8%), Computer & Electronics (-9,93%), tra febbraio-maggio 2021 (-13,1%) e tra febbraio-maggio 2022 (-18%), Musica (-9,75%), tra giugno 2020-novembre 2020 (-15,8%) e tra febbraio-maggio 2022 (-7,9%), Hobby & Tempo libero (-9,28%), tra giugno-novembre 2020 (-12,0%) e tra agosto-novembre 2021 (-28,3%), Automotive (-6,14%), tra giugno-novembre 2020 (-14,3%) e tra agosto-novembre 2021 (-22,2%).