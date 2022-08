Top Squadre di Calcio Social: la Juve stacca l’Inter, ma La Joya porta la Roma sul podio

La classifica di luglio di Sensemakers moltiplica esponenzialmente le performance mosce di giugno. Al centro delle passioni ‘social’ del mese ci sono il calciomercato, i raduni, le prime amichevoli dei club più importanti: Juve moltiplicato sei con Di Maria e Pogba; Inter moltiplicato tre con la LuLa; ma soprattutto la ‘sorpresa’ Roma, sul podio davanti al Milan grazie all’arrivo nella capitale di Paulo Dybala

Il 13 di agosto si aprira un campionato di Serie A, quello dell’edizione 2022-2023, che promette scintille. All’insegna dell’equlibrio e con tante novità. Se l’avvio dell’estate aveva un po’ depresso le performance social dei club, con un giugno di grandi cali per quasi tutti i protagonisti della top quindici realizzata da Sensemakers per Primaonline.it, a luglio il bilancio è enormemente più pingue. La massima serie, molto probabilmente, incassa il consenso innescato – almeno fin qui – dalla buona conduzione del mercato da parte di quasi tutti i top team.

Il ranking di luglio, con il calciomercato, i raduni e le prime amichevoli, fa registrare numeri in clamorosa crescita per quasi tutte le pagine social dei principali club calcistici nel confronto con il mese precedente.



La Juve cresce fino a superare quota 60 milioni. Ma la vera sorpresa è la Roma



La crescita più significativa è quella registrata dai leader della graduatoria. Con la Juventus che è passata da poco più di undici milioni di interazioni nelle quattro principali piattaforme a ben 61 milioni. In crescita netta, lato bianconero – con l’entusiamo generato dagli arrivi di Paul Pogba e del Fideo Angel Di Maria e senza pagare dazio per gli addii di Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt – c’è anche il totale delle video views innescate su Facebook e You Tube, salite 15,7 milioni a 60,7 milioni (+426% sul dato delle interactions e + 287% sulle visualizzazioni video).

Al secondo posto della graduatoria arriva l’Inter. Ma lo fa – dopo le preoccupazioni sulle possibili cessioni di importanti membri della rosa – moltiplicando in maniera molto robusta le proprie performance: le interazioni salgono a 20,1 milioni, quasi triplicando; le video views a 22 milioni (erano 2 milioni soltanto). Un risultato eccellente. Ma la vera sorpresa del mese sono le prestazioni social della Roma. I giallorossi, quinti a giugno con 4,9 milioni di interazioni e dieci milioni di videoviews, a luglio sono saliti al terzo posto del ranking con 18,6 milioni di interazioni e ben 30,3 milioni di video views, battuti su questo indicatore solo dai bianconeri.



Effetto Paulo



La squadra e la platea della capitale, sono statri galvanizzati da Josè Mourinho, ma anche dall’arrivo di Paulo Dybala in organico. E così i consenssi sulla rete superano quelli del Milan per qualche centinaio di interazioni (per i rossoneri 18,1 milioni di interazioni e 13,7 milioni di video views).

I contenuti condivisi dai giallorossi sono per lo più inerenti al principale colpo di mercato del club. Al secondo posto a giugno, con il traino di alcune partite importanti disputate, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini a luglio appare in fisiologico calo. I due contenuti più performanti condivisi dagli Azzurri – scesi al decimo posto – sono inerenti la celebrazione di due date importanti: l’11 luglio 2021 giorno in cui hanno vinto il campionato europeo e il 9 luglio 2006 storica data in cui, sedici anni fa a Berlino, vincevano la quarta Coppa del Mondo.

Sopra quota un milione di interazioni rimangono in ranking il Napoli (quinto a 6,6 milioni), la Fiorentina (sesta a 2,2 milioni) e la Lazio (settima a 1,7 milioni). Nella classifica di luglio da registrare la nona posizione del Cagliari, unica squadra di Serie B in graduatoria. E la quindicesima del Sassuolo, new entry. Il contenuto più performante dei rossoblu sardi è un post di benvenuto al cannoniere Gianluca Lapadula. Il club del presidente Giulini il venticinque di luglio ha reso noto l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore proveniente dal Benevento, ma con un passato al Milan. Per il Sassuolo il contenuto più ingaggiante è un video pubblicato su Instagram, che riprende il momento dell’ufficializzazione del ritiro della maglia numero 4, indossata da Francesco Magnanelli, che ha deciso di chiudere con il calcio dopo 17 anni e 520 presenze in maglia neroverde.



Best performing post. L’avanzata dei reel: Pogba e Di Maria sopra il milione, la bromance della LuLa a 330mila, Dybala felice alla Roma oltre mezzo milione

Nella classifica dei Best Performing Post è interessante notare che i formati che prevalgono sono dei reel per tutti e tre i club all’interno del ranking. Per la Juve, che supera il milione in tutti i casi, oltre ai due reel sui recenti acquisti di top player (Pogba e Di Maria), tra i migliori c’è anche quello di di Khaby Lame (in giugno protagonista di un video all’interno della classifica dei Best Performing post con l’Inter) con la nuova maglia realizzata dai bianconeri in collaborazione con Adidas football.



Numeri decisamente più bassi li portanto a casa i tre migliori reel dell’Inter. In vetta c’è l’afflato quasi sentimentale ma virile tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, tornati ad allenarsi assieme. Ma poi anche il tucu Correa che presenta la nuova divisa, a righe più larghe, del team. Nonché il nuovo arrivo Andrè Onana, portiere bravo con i piedi ma forse destinato alla panchina. Tutti e tre i Best performing post della Roma, invece, due reel sopra quota mezzo milione di ‘ingaggio’, ed una foto vicina a quota 400 mila, vedono come protagonista Dybala, accolto in maniera spettacolare e trionfale dai tifosi anche dal vivo.

Paid partnership, marche in riflessione. Milan in vetta sia su Facebook che su Instagram. Tanti outsider si fanno largo

Attivi i tifosi, meno le marche. Che aspettano parta il campionato. Nel Ranking delle Paid Partnership nel mese di luglio si osserva una riduzione delle attività di sponsorizzazione per i club calcistici. In vetta sia su Facebook che su Instagram rimane il Milan. Nel primo caso con un post firmato – da tutti i punti di vista – Zlatan Ibrahimovic. Mentre su Instagram è Puma ad enfatizzare il valore del ‘Milan Touch’ e la sua forza eterna. Nella top tre di Facebook al secondo posto c’è la Juve e al terzo il Napoli. In quella di Instagram, sul podio salgono Napoli e Fiorentina.

Emergono nuovi posizionamenti nel confronto con il mese precedente, e si segnala l’ingresso di club minori, come l’US Cremonese, che in partnership con Acerbis Sport, il brand che realizza e distribuisce abbigliamento e accessori per lo sport, si installa all’interno della Top 5 di Facebook.

Su Instagram si segnala l’ingresso dell’Hellas Verona in collaborazione con Studio Fantastico e del Frosinone Calcio con Master Clean Multiservizi. È interessante notare che all’interno della classifica delle Best Paid Partnership non ci sono post in collaborazione con società di videogiochi, che nei mesi precedenti avevano performato molto bene all’interno del ranking.