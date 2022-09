La smart tv di Sky sbarca in salotto e rivoluziona la user experience

Una mega campagna pubblicitaria con Laura Pausini a sostegno del lancio di Sky Glass. Il nuovo televisore super smart promette un consumo semplice e godibile di tutte le migliori proposte audiovideo del frammentato scenario attuale. Ma anche di smistare tutte le nuove opzioni di fruizione e condivisione degli schermi…

Sky vuole occupare sempre più spazio, nelle case e nel salotto dei suoi abbonati, oltre che nel loro immaginario. Glass sbarca anche in Italia e i vertici dell’azienda assicurano che per la storia recente della tv si tratta di un altro momento di svolta. Dopo il successo inglese del televisore super smart a marchio Sky, arriva anche nel nostro Paese un prodotto esteticamente curato (cinque colori, linee eleganti), performante (immagine in 4K, suono dolby Atmos) e abilitato semplicemente da una connessione in banda larga. Una smart tv di ultimissima generazione che è capace di integrare, rendendo inutile il decoder, l’offerta di contenuti di Sky, quella di tutte le tv in chiaro più importanti e quella di quasi tutte le app più strategiche. Come è noto Dazn, Raiplay e da ieri, Paramount +, sono state le ultime ad aggiungersi, stringendo appositi accordi, alla lista che comprende già tra le altre opzioni anche Infinity, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Discovery+, Eurosport+, e tante altre ancora.

Così Glass promette una rivoluzionaria semplicità d’uso e la riduzione del caos da frammentazione dell’offerta: la possibilità, cioè, di gestire con un solo telecomando e poi anche attraverso il meccanismo di ricerca vocale (basta dire ‘ciao Sky’ per attivare il dialogo col televisore), la scelta dei contenuti ritenuti interessanti.

Andrea Duilio con Stephen Van Rooyen

L’esordio di Duilio, con Van Rooyen in supporto

Forse non è un caso che il primo appuntamento pubblico e con la stampa di Andrea Duilio, ad di Sky, sia coinciso con la presentazione di un prodotto tecnologico. Una smart tv, di fatto, che però segna una svolta nella proposition e forse perfino nel posizionamento dell’azienda di Comcast.

Sarah Varetto

Allineando a fianco dell’offerta di pay tv e free tv anche quella di connessione di Sky Wi FI e ora quella dei vari modelli di Glass, l’azienda si propone come una sorta di playmaker dell’entertainment casalingo. ‘Sostenuto’ anche dalla presenza e dall’intervento di Stephen Van Rooyen (Executive Vice President & Chief Executive Officer, UK & Europe), introdotto da Sara Varetto (EVP Communications, Inclusion e Bigger Picture del gruppo), Duilio ha dichiarato: “Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi. La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti, ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante. È la prima tv al mondo – ha sottolineato inoltre il manager – certificata Carbon Neutral e rappresenta al meglio la capacità di innovazione tecnologica del gruppo Sky e di Comcast. Insieme a Now, Sky Q e Sky Wifi – ha aggiunto Duilio – rafforza la nostra centralità nel salotto delle famiglie”.

Elia Mariani

Dopo di lui il chief consumer officer, Elia Mariani, e la product marketing director Alessandra Maccalli, sono andati nel dettaglio delle funzionalità garantite dal prodotto, approfondendo anche quale fosse la proposta commerciale.

Glass si può a prendere a rate. E in promozione assieme con il pacchetto intrattenimento

Sky Glass rende accessibile la sua nuova tecnologia all’avanguardia anche con la comodità del pagamento a rate. È possibile, infatti, scegliere se pagare Sky Glass in un’unica soluzione oppure versando un anticipo e pagare comodamente in 24 o 48 rate, senza interessi, insieme al canone mensile del proprio abbonamento Sky. È quindi possibile acquistare in un’unica soluzione il modello da 43” a 697 euro, quello da 55” a 995 euro e quello da 65” a 1293 euro. Scegliendo invece il pagamento rateale, si può acquistare la tv da 65” a 23,90 euro al mese, quella da 55” a 17,90 euro al mese e quella da 43” a 11,90 euro al mese (prezzi in 48 rate più anticipo che varia in funzione della dimensione, a partire da 125 euro). Il tutto esclusivamente con l’abbonamento a “Intrattenimento Plus” che comprende Sky TV, con tutto l’intrattenimento, le serie, i documentari di Sky, più Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi. Al lancio, è possibile avere Sky Glass ad un prezzo promozionale. Ad esempio, si potrà scegliere Sky Glass da 43”, con pagamento in 48 rate, insieme all’abbonamento Intrattenimento Plus, tutto a soli 29,90 euro al mese per i primi 18mesi. Sky Glass, inoltre, ha una garanzia di due anni e un servizio di consegna standard e smaltimento del vecchio tv che sono gratuiti. E per coloro che vogliono guardare Sky in più stanze della casa, aggiungendo al proprio abbonamento il servizio Sky Multiscreen, è possibile acquistare Sky Stream, che permette di godere l’esperienza di Sky Glass su una qualsiasi altra TV compatibile. Ma la gestione del prodotto audiovideo non è l’unico terreno di sviluppo che Sky Glass vuole percorrere.

Alessandra Maccalli

Duilio ha sottolineato come la piattaforma sia in continua evoluzione e proiettata verso il futuro e destinata a fornire anche nuove funzionalità innovative: videochiamate, chat, gaming a distanza, home fitness sul grande schermo sono solo alcuni degli sviluppi considerati parte dell’evoluzione naturale dell’intrattenimento in casa.

Per lanciare Sky Glass, l’azienda di Duilio ha previsto una poderosa campagna pubblicitaria multimedia. La partenza, con il nuovo spot con Laura Pausini protagonista, coinvolgerà stasera (15 settembre) 40 diversi canali televisivi (una ventina di Sky).