Ad agosto, nel complessivo delle interazioni entra anche TikTok. Che porta i giallorossi – primi per videoviews – al secondo posto assoluto dietro ai bianconeri.

Vince ancora la Juve, ma al secondo posto sale la Roma che stacca nettamente il Milan. Mentre l’Inter, seconda a luglio, dopo molti mesi esce fuori dal podio. Agosto rivoluzionario per la classifica che monitora le interazioni delle squadre italiane di calcio sui social realizzata da Sensemakers per Primaonline.it.

In una stagione resa già particolare dalla partenza molto anticipata del campionato di Serie A, avviatosi il 13 del mese, è scattata infatti una implementazione molto interessante della ricerca. Alle quattro piattaforme che erano già oggetto di misurazione delle interazioni (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) si è infatti andata ad aggiungere TikTok, che mette alla prova i power brand del nostro football su un terreno (protagonismo nell’intrattenimento, contenuti tarati su un target più giovane) molto sfidante. Cresce, inoltre, notevolmente anche il computo delle videoviews, con TikTok che in questo caso si aggiunge a Facebook e YouTube tra le piattaforme monitorate da Sensemakers.

Juve e Inter deboli sulla piattaforma made in China

Il primo dato che salta all’occhio esaminando i numeri social di agosto delle nostre squadre di calcio è proprio la relativa debolezza di Juve e Inter sul social made in China. I due club, infatti, nonostante l’avvio del campionato e il battesimo della quinta piattaforma dentro la ricerca, vedono calare i propri numeri complessivi in termini di interazioni. I bianconeri sono sempre primi, a quota 47,6 milioni di interazioni, ma avevano raggiunto quota 61 milioni a luglio (con una piattaforma in meno nel bilancio complessivo).

La crescita più sensibile rispetto al mese precedente la porta a casa la Roma, che arriva a 36,9 milioni di interazioni e raggiunge il secondo posto. Al terzo posto (in crescita fino a 21 milioni di interazioni) si piazza il Milan, mentre i nerazzurri, secondi a luglio, il mese dopo scendono al quarto posto (19 milioni di interazioni contro i 20,1 milioni precedenti).

L’effetto TikTik, però, è più evidente sui numeri delle video views. Su questa graduatoria di complemento, infatti, i giallorossi sono addirittura primi, a quota 132,9 milioni, distanziando i bianconeri, comunque pure loro in crescita fino a 110,5 milioni. Un abisso distanzia le prime due squadre dalla terza, ovvero il Milan, a quota 47,6 milioni di videoviews. Mentre l’Inter rimane molto lontana (28,6 milioni) dal vertice. Sia per interazioni (8,7 milioni) che per videoviews (11 milioni), ad agosto è ottimo e solido quinto il Napoli di Luciano Spalletti, molto brillante in avvio di campionato nonostante la squadra totalmente rinnovata.

A proposito della buona performance per interazioni e della leadership per videoviews della Roma, va registrato che i contenuti più performanti dei giallorossi sono per lo più video condivisi appunto su TikTok o Reels pubblicati su Instagram. Protagonista dei contenuti del club romano è ancora una volta Paulo Dybala, recente acquisto del team: il video che ha generato più engagement è su TikTok e riprende il bacio di Tammy Abraham mandato all’argentino dopo l’assist nel match contro la Juventus.

Orgoglio Nazionale

Sale di una posizione in graduatoria social anche la Nazionale di Roberto Mancini, dal decimo al nono posto. In particolare, è la pagina Instagram a drenare la maggior parte dell’engagement, nonostante l’attività di pubblicazione sia intensa anche su Twitter.

Tra i contenuti più performanti il nuovo kit Away dell’Italia, che celebra la cultura e il design e che rappresenta l’ultimo griffato Puma. Seguono i post di auguri a Mario Balotelli e Giorgio Chiellini, ex Azzurri, e i contenuti che vedono protagonisti gli Under 19 e Under 16 nelle amichevoli di agosto.

Ricordato il nono posto della Nazionale, va detto che nella top dieci per interazioni, dopo il Napoli quinto, ci sono Fiorentina (sesta), Lazio (settima), Atalanta (ottava), appunto l’Italia, e quindi il grifone del Genoa decimo, prima squadra di Serie B in classifica. Non si tratta però di una presenza solitaria per quanto riguarda la serie cadetta. Un nuovo ingresso all’interno del ranking di agosto è infatti la dodicesima posizione del Parma, che grazie ai contenuti pubblicati su TikTok riesce a entrare nel ranking e svettare per video views (a quota 6,6 milioni).

Il video che ha generato maggiore interazione riprende il portierone del club, Gianluigi Buffon con il nuovo Goalkeeper kit. Terza squadra di Serie B in classifica, infine, è il Cagliari, al tredicesimo posto assoluto.

Best performing Post: fanno il botto i creator bianconeri Khany Lame e Luva

In seguito all’inclusione delle metriche di TikTok è interessante notare che nella classifica dei Best Performing Post i formati che prevalgono sono video su TikTok e Reel su Instagram.

La Roma è il club che pubblica più contenuti sulla piattaforma cinese. Ma il record di performance è bianconero. Il contenuto che genera maggior engagement è un video della Juventus pubblicato su TikTok che vede protagonisti i creator Khaby Lame e Luva come intrusi alla Continassa (oltre 2,4 milioni di interazioni).

Al secondo posto si piazza invece – sempre su Tik Tok – la ‘football bromance’ tra Paulo Dybala e Tammy Abraham, che supera 2 milioni di interazioni. Per il secondo mese di fila, comunque, i tre contenuti più performanti dei giallorossi vedono come protagonista il fantasista argentino. Targati Tik Tok anche i best performing post milanisti, con Rafa Leao protagonista.

Paid Partnership. Il Milan continua a dominare

A fine campionato le operazioni di sponsorship si erano inevitabilmente raffreddate. Ad agosto con la ripresa del campionato tornano ad animarsi le attività di Paid Partnership.

A fronte di club come il Milan che comunque anche a luglio non avevano stoppato del tutto la propria attività di comunicazione in collaborazione con gli sponsor, nel mese successivo si osserva la ripresa delle pubblicazioni per Inter e Juventus, in particolare con eFootball (Inter, ma anche Napoli e Milan) e con EA Sports Fifa (Juventus, cui si affianca la Fiorentina).

A raccogliere più interazioni complessive, comunque, sia su Facebook che su Instagram, sono le attività condotte dagli sponsor con i rossoneri. Al top su Facebook, best sponsor Acqua Lete, sono i 77 post dedicati alla vittoria 4 a 2 con l’Udinese. Mentre su Instagram a fare il botto (1,4 milioni di interazioni), best sponsor Skrill, sono i 21 post dedicati a Mike Maignan e al rigore parato nella partita contro il Sassuolo.