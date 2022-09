Bollicine di montagna, un festival a Trento che le esalta

Tanti gli ospiti attesi il 7,8 e nove ottobre a Trento per festeggiare questa eccellenza enologica. Nel menù delle tre giornate non mancano gli appuntamenti più densi ed un riferimento costante, in senso più ampio, ai temi dell’economia, del territorio, del clima e della sostenibilità.

Bollicine di montagna in primo piano. Il Trentodoc è un metodo classico sempre più apprezzato, sia tra i palati più raffinati sia tra il grande pubblico. Ebbene, nel capoluogo trentino dal 7 al 9 ottobre al Trentodoc Festival sarà possibile scoprirlo fino in fondo, entrando nelle pieghe identitarie, culturali ed economiche del fenomeno. Sarà possibile farlo nella maniera più naturale possibile: grazie a degustazioni guidate, approfondimenti d’attualità, eventi serali, cooking tales, musica, dj set ed esperienze in città e nei vigneti. Così sono tanti gli ospiti attesi per festeggiare questa eccellenza enologica. Nel menù delle tre giornate, non mancano gli appuntamenti più densi ed un riferimento costante, in senso più ampio, ai temi dell’economia, del territorio, del clima, della sostenibilità.

L’appuntamento di Trento è il primo di questo tipo dedicato a diffondere ulteriormente le peculiarità di questa eccellenza trentina. Organizzato dall’Istituto Trento Doc e da Trentino Marketing in collaborazione con il Corriere della Sera, mira a rafforzare la già ricca proposta all’insegna dell’enoturismo e dell’agroalimentare. Per conoscere il Trentodoc, sono state previste dodici degustazioni, guidate dai migliori sommelier d’Italia dell’Associazione Italiana Sommelier. All’interno del programma del Festival, da non perdere gli appuntamenti inseriti in ‘Trentodoc in Cantina’, per conoscere le bollicine di montagna là dove nascono, con decine delle case spumantistiche associate all’Istituto che accoglieranno gli ospiti.

Supporto digitale

Trentodoc guarda al presente e sarà disponibile il sito www.trentodocfestival.it che presenterà gli appuntamenti, tutte le informazioni utili per vivere al meglio l’iniziativa e permetterà la prenotazione agli eventi (obbligatoria) e l’acquisto delle degustazioni a pagamento.

Inoltre, sia per iOS che per Android c’è l’App Trentodoc che oltre a fornire il programma completo e le schede tecniche di tutti i Trentodoc per le degustazioni guidate, avrà anche la mappa interattiva per non perdersi neppure un momento del palinsesto e le informazioni per le visite in cantina con i punti di interesse turistici.

Anche i locali della città e del territorio arricchiranno il programma del festival, organizzando nei propri spazi eventi, degustazioni, menù abbinati a Trentodoc e valorizzando al meglio questa preziosa eccellenza del territorio. Anche il Castello del Buonconsiglio, perla medievale del centro storico di Trento, aprirà le proprie porte per accogliere le bollicine di montagna con aperitivi, degustazioni e tanta musica. A rendere l’esperienza davvero unica interverranno anche nomi famosi dello spettacolo e della cultura.