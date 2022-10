Campionato di Serie C in forte crescita: quasi 13 milioni gli appassionati

Il campionato di calcio di Serie C è sempre più popolare: sono 13 milioni gli appassionati alla Lega Pro, si tratta soprattutto di laureati, uomini e residenti al Sud, con un reddito medio alto. A dircelo è la ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos con la quale sono stati analizzati i tifosi della Serie C, l’atteggiamento verso le sponsorizzazioni, la predisposizione all’acquisto dei brand sponsor del Campionato.

La ricerca, realizzata su un campione di 38 milioni di individui tra i 14 e 64 anni, mostra come nel giro di una stagione sportiva il numero degli appassionati al Campionato di C sia aumentato del 16%, passando da un bacino di 11.074.000 di persone nel giugno 2021 a 12.899.00 nel maggio 2022. La crescita riguarda soprattutto i fruitori regolari e quelli abbastanza regolari che insieme raggiungono il 36% del totale degli interessati.

Divertimento, tradizione, spirito di squadra sono i valori che gli appassionati associano alla Serie C. Si stima che gli interessati al Campionato che dichiarano di tifare per una delle squadre di Lega Pro siano 4,5 milioni di persone. Il bacino medio dei tifosi di ciascun club di Lega Pro è di 75.000 persone, un bacino unico per quel che riguarda la distribuzione territoriale che coinvolge 19 regioni e più di 50 province. Nel confronto con il calcio di Serie A, l’atteggiamento verso le sponsorizzazioni degli interessati alla Serie C di calcio è più favorevole. Questa tendenza si conferma, con differenze ancora più marcate, anche con riferimento alla preferenza per le marche sponsor al momento degli acquisti (52% contro 39%).

“In Lega Pro lavoriamo da tempo con impegno per migliorare il posizionamento sul mercato e per generare valore in tutti gli stakeholder, a partire dai tifosi” ha sottolineato Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro. “La ricerca mette in luce un trend di crescita significativo degli appassionati al calcio di C che premia il lavoro fatto dai club e che indica che si sta intraprendendo una strada corretta e promettente. L’altro dato che emerge con forza è la capillarità, il nostro è un Campionato diffuso su tutto il territorio nazionale e che non ha eguali nel panorama italiano”.

“La ricerca è un punto di svolta per lo sviluppo delle strategie marketing/commerciali della Lega Pro assieme ai 60 club associati. Uno strumento di lavoro strategico per conoscere, in profondità, il proprio mercato di riferimento. Nel contempo, per la prima volta nella storia della Lega, offriremo ai partner, presenti e futuri, una serie di dati utili sotto il profilo quali-quantitativo. Solo conoscendo al meglio le caratteristiche dei tifosi della Serie C infatti sarà possibile entrare in contatto, in modo più razionale, con le rispettive fan base offrendo loro nuovi servizi e prodotti ad alto contenuto valoriale” ha dichiarato Marcel Vulpis, Vicepresidente vicario della Lega Pro.

“Il Campionato di Serie C ha raggiunto con la scorsa stagione vette importanti, con una significativa crescita del numero degli appassionati e una fan base che si sta allargando. Divertimento, spirito di squadra, e tradizione, sono i valori che gli appassionati hanno riconosciuto come i più rappresentativi dell’Evento. Non è un caso, vista la qualità della competizione, la capillarità della distribuzione territoriale delle partecipanti, la crescente attenzione della Lega Pro e dei Club associati al marketing e alla comunicazione. La sfida che attende la Lega e le Associate è quella di trasformare il contatto in passione, l’interessato in fan e, di conseguenza, i consumi collegati al Campionato da saltuari a continuativi con feedback commerciali rilevanti per le singole squadre e l’intero movimento” ha detto Federico Gaetano, CEO di StageUp.