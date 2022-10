Top Squadre di Calcio social: Juve in vetta ma in crisi, crescono Milan e Napoli

Crollo settembrino delle performance complessive social delle squadre di calcio. In ridimensionamento e normalizzazione dopo il record di agosto, generato dalla partenza anticipata della Serie A. La Juve rimane in testa, il Milan torna davanti alla Roma, l’Inter è quarta davanti al sorprendente Napoli. Partenopei in ascesa, ma ancora lontani dall’avere sviluppato tutto il proprio potenziale

Un settembre normale dopo un agosto eccezionale, rinvigorito pure dall’introduzione di TikTok nel computo dei risultati di ‘ingaggio’. Nella graduatoria che misura le performance social delle squadre di calcio, stilata da Sensemakers per Primaonline, nel mese che segna pure l’avvio dell’autunno, si è registrato un repentino e sostenuto cambio di tendenza. Se ad agosto, la coincidenza tra l’avvio anticipato del campionato di calcio di Serie A, le vacanze estive, i rigurgiti e gli effetti a valle della campagna acquisti dei calciatori avevano generato un boom di interazioni e visualizzazioni, nei trenta giorni successivi è stato tutto un proliferare di segni meno, per la gran parte delle squadre più seguite in Rete, e su entrambi gli indicatori principali.

Del resto si tratta di un aspetto fisiologico. Quando le speranze e i sogni non si traducono in realtà, la partecipazione social – come gli umori del tifo o quasi, in proporzione – si deprime.

Calano molto e si dimezzano, ad esempio, i numeri dei primi due club in vetta alla graduatoria il mese scorso, Juventus e Roma, con la squadra capitolina che perde il secondo posto sul podio.

Un avvio di campionato spietato per la Juve

Seguendo l’ordine della classifica il dato più eclatante è quello che segnala come il calo secco bianconero, arrivi in corrispondenza del pessimo andamento delle prestazioni sportive. La Juventus flette e vede quasi dimezzata la sua forza: da 47,6 milioni di interazioni sulle cinque principali piattaforme e dai 110,5 milioni di video views su Facebook, Instagram e Twitter, rispettivamente, a quota 26,5 milioni di interazioni e 60,5 milioni di videoviews.

I primi due mesi di partite ufficiali hanno portato ai seguaci social della squadra tante sconfitte in campionato e in Champions League ed una lunga lista dei campioni arruolati dalla società del presidente Andrea Agnelli che sono infortunati o in crisi. A partire da Paul Pogba e il ‘fideo’ Di Maria, che come vettori di consenso dovevano ‘sostituire’ Paulo Dybala, trasferito alla Roma.



A proposito. Ugualmente robusta è stata la flessione dei giallorossi, atterrati al terzo posto con 18,5 milioni di interazioni, e con il record di videoviews del mese precedente (oltre 130 milioni) che non è stato nemmeno avvicinato. Raggiunta stavolta quota 69 milioni, la Roma rimane comunque leader assoluta su questo indicatore.

Ma non tutti i club hanno avuto numeri al passivo al secondo mese di attività ufficiali. A fare eccezione, nella Top 15 Squadre di calcio nel confronto con il mese precedente, sono il Milan, il Bologna, il Napoli e la Nazionale Italiana di calcio.

Il Milan vince il derby e risale, Inter depressa, si sveglia l’Italia di Mancini vincente in Nations League

Migliorando le proprie performance, il Milan riconquista la seconda posizione, facendo registrare una crescita dell’11% sul solo dato di interazioni, a quota 23,4 milioni e non molto distante dalla Juve.

Il campionato dei rossoneri, del resto, si è avviato con qualche intoppo ma poi è proseguito in crescendo anche in termini di risultati. Con un punto di svolta decisivo: il derby.

Tra i contenuti più performanti dei rossoneri ci sono infatti quelli inerenti al match con l’Inter di inizio settembre, vinto dalla squadra di Stefano Pioli per tre a due, con una doppietta di Rafa Leao ed un gol di Olivier Giroud.



Ed è stata forse la disfatta nel derby, e qualche altra sconfitta di troppo nelle settimane successive che a settembre ha finito per frenare le prestazioni social dei nerazzurri, quarti ma lontani dalla Roma e con il Napoli sempre più vicino in termini di interazioni e vincente per videoviews.

Azzurro doppio

I partenopei e la Nazionale Italiana di Calcio, vedono a settembre un incremento delle proprie prestazioni online non solo sul dato di interactions ma anche su quello delle visualizzazioni video: rispettivamente +21% sulle interazioni e +30% sulle visualizzazioni video, il Napoli; +275% sulle interazioni e un dato moltiplicato dieci sulle visualizzazioni video per la Nazionale che è tornata in campo nella Nations League assicurandosi la partecipazione alla fase finale con le vittorie contro Inghilterra e Ungheria.

Per il Napoli gran parte del dato di engagement proviene da Instagram, dove il post più performante è il video di un salvataggio di Kim Min-jae (il coreano che ha sostituito Kalidou Koulibaly) durante Milan-Napoli del 18 settembre.

Ma pare evidente che la società del presidente Aurelio De Laurentis, molto attenta sul tema dei diritti di immagine dei calciatori che arruola, ancora non è altrettanto impegnata nell’esprimere tutto il proprio potenziale sui social.



In tema di novità,l’unico nuovo ingresso all’interno del ranking di settembre è la dodicesima posizione del Bologna. Anche per i rossoblu è Instagram a drenare gran parte del dato di engagement, anche se il contenuto più performante è un video su TikTok con un fallo subito dal centravanti Marko Arnautovic nella sfida con il Milan.

Nella top quindici sono ancora solo nove le squadre che raggiungono e superano quota 1 milione di interazioni. Ma con un brusco calo delle performance che si riscontra stavolta dalla decima presenza (il Parma) in giù. Anche questa volta non mancano le presenze nella lista top della agguerrita Serie B di questa stagione. Oltre ai gialloblù sono tra i quindici anche Genoa e Cagliari.

Best performing post. La Juve ha nostalgia di CR7, il Milan celebra la vittoria nel derby

All’interno della classifica dei Best Performing Post di settembre, tra i primi nove contenuti sono solo due quelli pubblicati su TikTok, entrambi condivisi dalla Juventus, che presenta un volume di interazioni per singolo post pubblicato molto alto nel confronto con gli altri team. Il contenuto dei bianconeri che ha generato maggior engagement è un ‘nostalgico’ video su Tik Tok di CR7; poi sono stati Leandro Paredes e Dusan Vlahovic, stelle ancora molto intermettenti nel cielo torinese, a sollecitare un po’ di coinvolgimento emotivo dei gobbi.



Il post più ingaggiante del Milan è un Reel su Instagram che introduce ai tifosi l’acquisto dell’ultimo minuto dei rossoneri: Sergiño Dest. Ma gli altri contenuti più performanti sono quelli inerenti al derby vittorioso. Detto dei post del Milan, dall’altra parte del Naviglio il post più performante vede come protagonista Giannis Antetokounmpo, che ha approfittato del giorno libero dagli impegni di Eurobasket per visitare San Siro in occasione della sfida tra Inter e Bayern Monaco di Champions League.

Paid Partnership. I rossoneri portano in vetta le operazioni con Acqua Lete e Skrill best sponsor

Milan dominante, ancora una volta, su questo filone di operazioni in Rete. Ben 1,1 milioni di interazioni complessive su Facebook – Acqua Lete best post sponsor – con le attività condotte per il derby vinto 3 a 2. E ben 1,1 milioni di interazioni complessive su Instagram – con Skrill best post sponsor – stavolta suggerendo di guardare e riguardare le immagini che sintetizzano cosa è accaduto a San Siro il 3 di settembre.

Marche già citate a parte, ricordata la stabilità della firma e del supporto di Plus 500 sulle imprese atalantine, va detto che nel Ranking delle Paid Partnershipanche nel mese di settembre le società di videogiochi (in particolare efootball e EA Sports Fifa) performano molto bene, aggiudicandosi sei posizioni su dieci tra i best sponsor. Si segnala inoltre l’ingresso di un nuovo sponsor: arriva Loro Piana in partnership con la Juventus, battezzato con la storica sconfitta bianconera a Monza.