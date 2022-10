Sottosegretari. Barachini all’Editoria, al Mise Valentini (Fi), Bitonci (Lega) e Mazzi (FdI)

Venerdi’ le deleghe. Fabrizio Alfano debutta a Palazzo Chigi

Tra conferme, sorprese dell’ultimo minuto e delicato esercizio di bilancino tra poteri e forze politiche si e’ conclusa con la nomina dei sottosegretari e dei viceministri la formazione del governo Meloni. Il prossimo passo sara’ quello della definizione delle deleghe, ovvero delle specifiche competenze che verranno assegnate loro, per cui bisognera’ attendere il prossimo consiglio dei ministri previsto per venerdi’ 4 novembre, come ha annunciato la stessa premier, Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione del cdm. Conferenza stampa che segna anche l’ingresso nello staff della comunicazione della presidente del Consiglio, guidato dalla storica portavoce di Meloni, Giovanna Ianniello, di Fabrizio Alfano, come capo ufficio stampa. Capo del servizio politico dell’Agenzia Italia, e stimatissimo tra i colleghi, Alfano e’ stato il portavoce di Gianfranco Fini quando ha ricoperto la carica di presidente della Camera. Tornando ai sottosegretari, il giuramento e’ fissato per dopodomani, 2 novembre, ha precisato poi la presidente, non trattenendo lei per prima una battuta: “Gia’ mi diverto a immaginare i titoli dei giornali…”.

Alberto Barachini, (Foto ANSA)

Per quanto riguarda l’Editoria, in continuita’ con il sottosegretario uscente, Giuseppe Moles (Fi) e confermando le attese della vigilia, e’ stato nominato alla Presidenza del Consiglio il forzista Alberto Barachini, senatore azzurro e gia’ presidente della Commissione di Vigilanza Rai. A Forza Italia va anche la poltrona di viceministro allo Sviluppo economico, ministero da cui dipende il comparto televisivo, a Valentino Valentini, fedelissimo di Berlusconi, che si assicura in questo modo un importante osservatorio per quanto concerne i settori cruciali per le sue attivita’. Valentini, esperto in geopolitica e consigliere del Cavaliere oltre che suo stretto collaboratore in campo internazionale, e’ stato consigliere per politica internazionale anche dell’ex presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Al Mise Valentini sara’ affiancato dal leghista Massimo Bitonci, a equilibrare la compagine del Carroccio con esponenti del Veneto, e dall’outsider Fausta Bergamotto, avvocato, abruzzese, in quota Fratelli d’Italia, dirigente Affari legali e contenzioso alla Presidenza del Consiglio.

Borgonzoni

Alla Cultura sono stati nominati 3 sottosegretari: il critico d’arte e politico dalle molte casacche Vittorio Sgarbi, Lucia Borgonzoni (Lega), gia’ sottosegretario alla Cultura con i governi Conte I e Draghi e molto attenta ai temi dell’audiovisivo, Gianmarco Mazzi in quota Fratelli d’Italia, importante produttore e dirigente in campo artistico, canoro, televisivo e di entertaiment. Amministratore delegato della societa’ Arena di Verona, ha diretto per 6 edizioni il Festival di Sanremo, ideatore di Sanremo Young, ha collaborato con i piu’ grandi cantanti italiani da Gianni Morandi, Mogol, Riccardo Cocciante, Celentano, Vasco Rossi, Zucchero, Bocelli, tra gli altri. Ha collaborato con Dario Fo e lanciato e prodotto importanti programmi e talent show televisivi.

Con Morandi e Mogol nel 1981 avvia il progetto di solidarieta’ Nazionale italiana Cantanti. Con Caterina Caselli guarda ai giovani talenti con l’iniziativa discografica Espressione musica. Cura l’attivita’ artistica e televisiva di Adriano Celentano dal 1992: sua l’organizzazione delle due serate evento in diretta dall’Arena di Verona nel 2012, partecipa alla realizzazione dell’album Mina Celentano (1997) e in collaborazione con il Clan partecipa alla realizzazione della trasmissione Francamente me ne infischio. Seguira’ poi “125 milioni di ca…te” e nel 2005 “RockPolitik”. Manager per un decennio di Francesco Baccini, nel 2007 con Cocciante promuove l’opera musicale Giulietta e Romeo. Nel 2015 organizza in mondovisione l’opening di Expo con Andrea Bocelli, Lang Lang e l’orchestra della Scala. Nel 2017 realizza il progetto televisivo record (36% di share) La notte di Vasco in diretta su Rai1.