Top Programmi Tv social: Amici in vetta, Fazio sorpassa Signorini

Primo ‘Amici’, secondo ‘Che tempo che fa’ e terzo ‘GF’. Giù dal podio ‘X -Factor’. La classifica di Sensemakers con tutti i principali programmi stagionali in top quindici ufficialmente on air, racconta di un ottobre caratterizzato da una crescita esponenziale delle performance dei brand leader. E di una parziale rotazione ai vertici della graduatoria di ‘ingaggio’

E’ un autunno televisivo particolare quello che sta andando in onda in queste settimane. Nell’era di Giorgia Meloni premier, dopo un settembre caratterizzato dalle tante produzioni elettorali, e nella prospettiva di un ultimo trimestre 2022 che, per gli investimenti pubblicitari, si preannuncia non esaltante, i principali gruppi editoriali principali hanno cercato di fare qualche economia, ritardando di qualche settimana la partenza di alcuni dei programmi più trainanti.

Ad ottobre però quasi tutti i principali brand tv attesi alla prova sono tornati in onda. E si sono così moltiplicate anche le attività social, specie di quelli dotati di una naturale e storica vivacità sulle cinque piattaforme online monitorate e, quindi, presenti nella ‘top quindici’ stilata da Sensemakers per Primaonline.it.

La top five

Maria De Filippi è sempre leader con ‘Amici’, ma con ‘Tu si que vales’ perde il confronto ‘social’ del sabato sera con Milly Carlucci e ‘Ballando con le stelle’.

Il mese appena passato in giudicato ha fatto registrare una crescita molto robusta delle performance social dei brand leader. E una solo parziale rotazione in vetta alla graduatoria di ‘ingaggio’. Primo in classifica è rimasto ‘Amici’, il talent musicale pop di Canale 5 che – programmato in più momenti – sta raccogliendo anche quest’anno buoni consensi di pubblico davanti ai teleschermi.

Al secondo posto è risalito ‘Che tempo che fa?’, con Fabio Fazio che tornando in onda tardi, ma già carico di ospiti e presenze di peso ha sorpassato sia il ‘GF’ (è attualmente in onda la versione ‘Vip’, con Alfonso Signorini alla conduzione) che ‘X-Factor’, che a settembre avevano spinto giù dal podio proprio il talk della terza rete.

Chiude la top five di Sensemakers ‘Verissimo’, stabile tra i primi, mentre sale al sesto posto ‘Ballando con le stelle’, condotto da Milly Carlucci al sabato sera, che si passa lo sfizio di battere sui social il diretto concorrente ‘Tu si que vales’, quindicesimo in graduatoria, altro prodotto firmato e curato per Mediaset dalla Fascino di Maria De Filippi.

La forza dei numeri

Ma andiamo ai numeri. Tutti e tre i programmi televisivi sul podio nel mese di ottobre fanno registrare una crescita netta nel confronto con il mese di settembre; sia sul dato di engagement che in quello di visualizzazione video. ‘Amici’ a quota 7 milioni di interazioni (+75%) e a 11,2 milioni di visualizzazioni (+149%) ha un discreto ma non sicuro vantaggio sul secondo.

‘Che Tempo che Fa’, infatti, con 5,9 milioni di interazioni vede più che raddoppiare il dato di engagement e riesce a quintuplicare (25,3 milioni) quello di visualizzazione video, che è il terzo in valore assoluto del mese.

‘Il Grande Fratello Vip’ a quota 5,6 milioni arriva appena dietro Fazio, ma raccogliendo un incremento del +93% delle interazioni e, a quota 48 milioni, del +168% sulle visualizzazioni video, indicatore su cui si attesta come leader mensile. Il post che genera maggior interazione per il programma di Alfonso Signorini è quello pubblicato su Facebook che ad un certo punto ha annunciato l’eliminazione dal gioco di Giovanni Ciacci, ‘colpevole’ come la ‘squalificata’ Ginevra Lamborghini, secondo la direzione del programma, di avere ‘maltrattato’ il concorrente ‘fragile’ Marco Bellavia. Va registrato che cala di una posizione ‘X-Factor’ ((2,2 milioni di interazioni), il talent chic di SkyUno che però solo a novembre, in pratica, ha iniziato la fase decisiva dei ‘Live’, ma facendo registrare ben 26,2 milioni di visualizzazioni, battendo su questo indicatore anche il talent pop, e superato in termini assoluti solo da Signorini & company. Mentre per ‘Amici’ e ‘Il Grande Fratello Vip’ il dato di engagement proviene prevalentemente da Instagram, per ‘Che Tempo che Fa”’è Facebook a trainare il dato di interactions.

C’è Fabio Fazio su TikTok

Ricordato che la graduatoria principale tiene conto delle interazioni su cinque piattaforme, va segnalata – annunciata da Fazio in trasmissione – l’apertura di una nuova pagina social ufficiale di ‘Che Tempo che Fa’, che dal 16 ottobre ha iniziato a pubblicare contenuti anche su TikTok.

La strategia editoriale adottata dal programma sul social cinese – ovviamente – differisce da quella adottata sulle altre piattaforme presidiate: mentre su Facebook, Instagram e Twitter vengono condivise notizie di vario tipo, ma soprattutto temi di attualità in linea con il segmento di dna culturale e informativo del brand, su TikTok i video condivisi sono degli spezzoni di alcune delle ospitate più significative ma anche più ‘leggere’ del programma: Chiara Ferragni, Antonio Albanese, Fedez, Fiorello, ma pure Liliana Segre. Il video più visualizzato su TikTok a ottobre è la clip con il racconto dell’ospite Paolo Bonolis, che stava per essere attaccato da una tigre durante uno spettacolo. È interessante segnalare che già quasi la metà del dato di visualizzazioni video di ‘Che Tempo Che Fa’ ad ottobre sia rappresentato dai ‘pochi’ contenuti pure veicolati dal social cinese (31 video).

New entries: il nuovo Collegio delude sia per numero di spettatori tv che di interazioni social

I nuovi ingressi nel mese di ottobre sono la già citata sesta posizione di ‘Ballando con le stelle’, la decima del ‘Collegio’, la quattordicesima (già segnalata anche questa) di “Tale e Quale Show”. Tutti e tre questi programmi avevano intensificato l’attività di pubblicazione a partire da settembre per fare attività di teasing sulle nuove puntate. I contenuti più apprezzati nel mese di ottobre invece sono tutti argomenti/fatti accaduti in puntata: la performance di Antonino Spadaccino nei panni di Loredana Bertè per ‘Tale e Quale Show’, l’espulsione di Victoria Lazzari per ‘Il Collegio’, l’esibizione di Sofia Raffaeli, la prima italiana a conquistare la Coppa del Mondo all-around di ginnastica ritmica, a ‘Ballando con le stelle’.

Post più performanti: vince Salemi, ma Fazio presidia la top10

Nella top ten dei best performing post, ben 6 posizioni sono occupate da contenuti emessi dalla macchina social di ‘Che tempo che fa’, una da ‘Le Iene’, due da ‘Amici’ e una da ‘Fratelli di Crozza’. La prima posizione del ranking dei post più performanti nel mese di ottobre è per un reel di ‘Le Iene’: Giulia Salemi, influencer e personaggio televisivo con radici iraniane esprime la sua solidarietà a tutte le donne persiane.

‘Che Tempo che Fa’, invece, schiera contenuti che chiamano in causa Paola Egonu, Santha Cristoforetti, Alex Zanardi Renato Zero, Antonio Albanese, il già citato Paolo Bonolis. ‘Amici’, invece, ‘protagonistizza’ i propri giovani concorrenti. In nona posizione, infine, un video di Maurizio Crozza su TikTok che ironizza sui ‘nuovi’ volti della diciannovesima Repubblica.