Terna apre il profilo su TikTok: in occasione del lancio del Tyrrhenian Lab, il centro di alta formazione che ha recentemente inaugurato il primo master in “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, il gestore della rete elettrica nazionale ha deciso di proporre sulla piattaforma d’intrattenimento contenuti formativi e informativi collegati al master e rivolti alla Generazione Z, agli studenti e ai laureati appassionati di materie STEM (Science, Technologies, Engineering and Mathematics).

Sono due creator i primi protagonisti del profilo di Terna sulla piattaforma di intrattenimento leader per i video brevi da dispositivi mobili: Francesco Centemeri, studente in ingegneria (alias frartenzo) ed Elisa Negrisolo, neoingegnere e influencer (elisavittoria). I loro contenuti, dedicati al ruolo di Terna, al progetto Tyrrhenian Lab e al nuovo master, hanno registrato nella prima settimana di live, tra il 14 e il 21 novembre, 3 milioni e 635.000 visualizzazioni.

Proprio su TikTok, spiega una nota, Terna ha firmato nei mesi scorsi una campagna di talent attraction sui temi ‘Fuga di cervelli’ e ‘Are you nerd’, per promuovere il master di II livello del Tyrrhenian Lab, organizzato con le università di Cagliari, Palermo e Salerno: in soli due mesi, tra luglio e settembre, sono pervenute ai tre atenei 170 domande di ammissione al master e la campagna ha raggiunto circa 2 milioni di persone all’interno del target 24-35 anni.

Un’ampia platea di partenza per la strategia di Terna che, nell’ambito del Tyrrhenian Lab, guarda a TikTok come a un canale non solo di intrattenimento, ma anche di partecipazione, informazione e formazione per le generazioni più giovani e attente ai temi dell’innovazione e della transizione energetica. Accanto al filone dei videomessaggi dei creator, infatti, il piano editoriale prevede un format di explainer, di taglio informativo, ‘Sapevi che?’, realizzato in collaborazione con il master, e ‘Voci dal Master’, con inviati speciali negli atenei e con gli studenti protagonisti. Non mancheranno anche approfondimenti sui temi di attualità più legati all’energia (‘Te lo spiego facile’), senza trascurare la leggerezza e il tono comedy che guidano la piattaforma, grazie ai ‘giochi di logica’ e alle ‘tips’, per non farsi trovare impreparati, valorizzando il proprio talento.

Il talento è al centro dell’azione di Terna, della sua Terna Academy e del Tyrrhenian Lab, il progetto per il quale Terna investirà complessivamente 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni: un centro di formazione di eccellenza, realizzato in stretta collaborazione con le Università di Cagliari, Salerno e Palermo e distribuito nelle città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna. Terna selezionerà e formerà, tra l’autunno del 2022 e il 2025, più di 150 giovani di elevata professionalità, ai quali sarà erogato un master universitario di 12 mesi incentrato sullo sviluppo di competenze tecnologiche e strategiche funzionali alla trasformazione digitale e alla transizione energetica. Gli studenti, una volta completati i 12 mesi di master, saranno assunti nelle rispettive sedi territoriali di Terna.

Terna è presente su tutti i principali canali social come Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, nonché sulle principali piattaforme audio, come Spotify e Spreaker, con “Nora, il futuro dell’energia è il nostro mestiere”, il podcast in nove puntate che racconta proprio il progetto del Tyrrhenian Lab agli appassionati dei temi dell’energia.