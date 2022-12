Al Premio Laurentum 2022 parterre d’eccellenza con Letta, Casini, Borgonzoni, Mollicone, Rossi, Agnes, Nastasi, Ciocchetti e Abodi

Presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, si sono svolti

la consueta cerimonia di consegna dei riconoscimenti per la XXXVI Edizione del Premio Laurentum

ed i festeggiamenti per i 40 anni dalla fondazione del Centro Culturale Laurentum, ideatore della prestigiosa rassegna. Roberto Sergio: “Onorati che anche quest’anno SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori sia concretamente al fianco del Premio Laurentum, la rassegna dedicata alla Poesia e all’Arte”

Il 13 dicembre 2022 alle h 17,00 si è svolta, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la cerimonia di consegna del Premio Laurentum, la storica rassegna dedicata alla poesia, arrivata alla sua trentaseiesima edizione. Durante la cerimonia di premiazione, in cui si sono celebrati anche i 40 anni dalla fondazione del Centro Culturale Laurentum, il Presidente della Giuria, Dott. Gianni Letta, ha consegnato tutti i riconoscimenti più prestigiosi.

La Giuria del Premio Laurentum, composta da Angelo Bucarelli, Corrado Calabro’, Luca di Bartolomeo, Simona Izzo, Paolo Lagazzi, Davide Rondoni e Roberto Sergio (Direttore del Premio e direttore di Rai Radio),ha deciso di attribuire il Premio Laurentum Edizione 2022 – “Alla Carriera” a Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la vita.

Roberto Sergio e Giampaolo Rossi

Presenti alla cerimonia di premiazione nomi eccellenti come Pier Ferdinando Casini, Lucia Borgonzoni, Federico Mollicone, Giampaolo Rossi, Simona Agnes, Salvo Nastasi, Luciano Ciocchetti e Andrea Abodi.

“Mons. Paglia è un paladino del fatto che il <<Prendersi cura>> degli altri, dell’ambiente, dell’habitat, della natura, della città, della società umana sia la <<nuova frontiera>> della Chiesa di domani. E nel <<prendersi cura>> non ci sono solo le attività di solidarietà tradizionali ma anche un nuovo umanesimo che porta alla ribalta ed al centro dell’attenzione e degli interventi di riforma socio-sanitaria ed assistenziale gli anziani e la bellezza del legame fra le generazioni, presidio affettivo di amicizia sociale e di fraternità civile”, è il commento di Roberto Sergio, Direttore del Premio Laurentum, “Per questa sua dedizione appassionata ed intelligente alle fasce più fragili ed indifese della popolazione gli è stato meritatamente tributato il Premio Laurentum alla Carriera – Edizione 2022”.

“Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, pianista e compositrice, amante di ogni genere di musica”, aggiunge Giovanni Tarquini, Presidente del Centro Culturale Laurentum, “si batte per la divulgazione dell’opera in maniera trasversale, accessibile e attraente e per far conoscere alle giovani generazioni la musica classica, prestandosi al contempo ad iniziative con artisti di generi musicali molti diversi fra loro. Al contempo, la sua musica ha una dimensione sociale e vuole trasmettere messaggi di apertura ed innovazione e intende contrastare pregiudizi e discriminazioni verso le donne”. ll Centro Culturale Laurentum ha decretato di assegnarle il Premio “I Valori della Cultura 2022, per dare un riconoscimento all’enorme ed appassionato impegno profuso con intelligenza a favore del mondo della musica a livello sia nazionale che internazionale.”

Del XXXVI Premio per la poesia è stato insignito Enrico Fraccacreta, poeta e scrittore di chiara fama, mentre il XII Premio Dante Alighieri, che nasce da un’idea dell’insigne poeta e giurato del Premio Laurentum per la poesia, Davide Rondoni, è andato ad un illustre artista straniera, Alice Oswald, una delle più apprezzate poetesse britanniche contemporanee, oltre che docente di Poesia all’Università di Oxford. Al poeta Nicola Sciannimanico, dedito anche alla carriera forense,è stato tributato il Premio Laurentum Speciale per la Poesia – edizione 2022.

Il Presidente della Giuria del Premio Laurentum, Dott. Gianni Letta, ha consegnato il Premio Laurentum– Edizione 2022 alla celebre conduttrice televisiva Mara Venier “Abbiamo scelto di attribuire a Mara questo riconoscimento” – ha commentato Roberto Sergio –“ principalmente per la capacità di interpretare il ruolo di servizio pubblico con simpatia, solarità ed infaticabile spirito di abnegazione, in particolare nel periodo di emergenza per Covid 19 e di lockdown, quando ha contribuito al sostegno psicologico di milioni di Italiani e ha veicolato un’informazione equilibrata, corretta e aperta al pluralismo., oltre che per il sostegno costante e sistematico apportato al mondo della musica e della cultura in generale con la freschezza di un linguaggio chiaro ed efficace”.

Inoltre il Premio Laurentum Il coraggio è Donna è stato consegnato a Francesca Mannocchi, la giornalista televisiva de LA7, nota per il suo coraggio, essendo da sempre inviata speciale in prima linea nei fronti più caldi del pianeta con il suo giornalismo d’inchiesta appassionato ed estremamente lucido e dettagliato ed ultimamente essendosi distinta per il valore e l’eroismo dimostrati in Ucraina, dove è stata fra i pochissimi reporter a recarsi, per raccontare gli orrori della guerra in corso.

Infine, il Premio Laurentum Speciale Giovani Talenti è stato consegnato alla giovane musicista Frida Bollani Magoni, per il suo talento fuori dal comune dimostrato con le sue straordinarie interpretazioni in qualità di cantante e pianista.

Fra i premiati di spicco delle passate edizioni, citiamo: Raffaele La Capria, Antonello Venditti , Michele Placido, Maria Luisa Spaziani, Pippo Baudo, Antonio Paolucci, Davide Rondoni, Lina Wertmuller, Enrico Malato, Doriana Mandrelli e Massimiliano Fuksas, Renzo Arbore, Vincenzo Scotti, Giovanni Minoli, Walter Veltroni e Vincenzo Mollica (per la sezione “Premio I Valori della Cultura”); Ennio Morricone, Ettore Bernabei, Giorgio Albertazzi, Sergio Zavoli, Adriana Asti, Giorgio Forattini, Carla Fendi, Mariangela Melato, Liliana Segre, Piero Angela, Gigi Proietti e Giulio Rapetti Mogol (per la sezione “Premio alla Carriera); Olga Sedakova, Fernando Bandini, Franco Loi, Giampiero Neri, Maram Al Massri, Ersi Sotiropoulos, Ryszard Krynicki, Umberto Piersanti, Antonio Colinas, Charles Wright e Jaroslaw Mikolajewski (nella sezione “Premio Dante Alighieri”); Elio Pecora, Alba Donati, Giuseppe Conte e Mario Santagostini (nella sezione “Premio Laurentum per la poesia”); Anna Foglietta, Nunzi Crescenti Sperati, Marco Buticchi, Rosario Fiorello, Martina Benedetti e Jacopo Mastrangelo (nella sezione “Premio Laurentum Speciale”); Giovanni Malagò e Luca Pancalli (per la sezione “Premio I valori dello sport”); Luca di Bartolomeo e Maria Sole Sanasi D’Arpe (nella sezione Premio Laurentum per la Poesia Giovani “Opera prima”); Simona Agnes (nella sezione “Premio Laurentum giornalismo culturale”); Andrea Delogu (nella sezione Premio Laurentum di cultura radio televisiva e web); Lia Levi (nella sezione Premio Laurentum per la letteratura ebraica) e Gino Falleri (nella sezione Premio una vita per il giornalismo).

Il Premio ha ottenuto fino ad oggi importanti riconoscimenti istituzionali: le Medaglie del Presidente della Repubblica, le Medaglie del Presidente del Senato e della Camera dei Deputati, oltre che il patrocinio di numerose istituzioni ed enti, tra i quali: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma Assessorato alle politiche culturali, il IX Municipio (ex XII), Camera di Commercio di Roma, Federlazio, la Conferenza dei rettori delle università italiane, l’Accademia della Crusca, l’Università Tor Vergata – Facoltà di Lettere, la Libera Università Santissima Assunta (Lumsa) – Facoltà di Lettere, l’Associazione Roma Caput Mundi, l’Istituto Luce e Zetema.