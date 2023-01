‘Calvino in Kasa’ Kerbaker

Il 15 ottobre saranno 100 anni dalla nascita di Italo Calvino.

Andrea Kerbaker è il primo a festeggiarli, seguito a ruota dal Piccolo Teatro che al ‘Barone rampante’ dedica uno spettacolo in scena dal 20 gennaio al 5 febbraio.

In corso invece fino ad aprile, accompagnata anche da una serie di incontri, ‘Calvino in Kasa’ è una mostra composta da oltre 300 pezzi: prime edizioni, romanzi dello scrittore, suoi articoli usciti su giornali ad amplissimo spettro di target, dal Corriere dei piccoli a Linus a Playboy.

L’allestimento della mostra, angolo dedicato al ‘Barone rampante’

Il primo incontro di Kerbaker con Calvino avvenne a scuola, quando la giovane insegnante “ce lo fece leggere, e noi scoprimmo che faceva davvero ridere: quale modo migliore per avvicinare un ragazzo alle lettere?”.

Il problema per celebrarlo, adesso, era trovare una chiave interpretativa nuova. Andrea Kerbaker l’ha individuata nel rapporto dello scrittore con i genitori.

La pecora nera

Mario Calvino, il padre, era un importante agronomo, la madre Eva Mameli fu la prima docente italiana di Botanica.

Insieme (lui come direttore, lei da segretaria di edizione) diedero vita al mensile Il giardino fiorito, uscito fra il 1931 e il ’47, di cui la mostra espone diversi numeri, finora mai presentati in pubblico.

Ma il rapporto di Italo con i genitori fu sempre complicato. Con il padre in particolare, uomo intellettualmente molto dotato – direttore della Stazione sperimentale di agricoltura all’Avana e poi in Italia fondatore di una stazione sperimentale di floricoltura a Sanremo – e però altrettanto rigido, che ai figli imponeva levatacce per mandarli a lavorare nei campi.

In più, ricordava lo stesso Italo, la famiglia era formata interamente da scienziati- oltre a papà e mamma, il fratello Floriano diventato poi geologo, zii e zie chimici – e lui, amante delle lettere e scrittore, era “la pecora nera”.

Copertina del vinile ‘La barba del conte’, illustrata da Emanuele Luzzati

Alle radici di Calvino

Un angolo particolare della mostra organizzata nei tre locali della Kasa dei libri milanese è dedicato al Calvino ‘green’. C’è un albero (vero) su cui è stato collocato un pupazzo di Cosimo, il Barone rampante che a 12 anni abbandonò il pranzo di famiglia per arrampicarsi sugli alberi e mai più scenderne (il romanzo è del 1952).

Il legame dello scrittore, nato a Cuba e cresciuto in Liguria, con la natura risale per li rami.

“Ecologista prima ancora che esistesse la parola”, lo definisce Kerbaker ricordando – oltre al più famoso ‘Sentiero dei nidi di ragno’- anche ‘La nuvola di smog’ nel 1958.

Copertina ‘Playboy’, 1973, con un raconto di Italo Calvino

Sarà una risata che li crescerà

Nella mostra ‘Calvino in Kasa’ si snodano anche altre sezioni.

‘I libri degli altri’ presenta quei testi che Calvino scriveva sulle quarte di copertina di diversi autori e che – ricorda Andrea Kerbaker – per moltissimo tempo, fino ai 50 anni, non firmò, “un po’ come un ragazzo di bottega, nonostante fosse già abbondantemente famoso”.

In un’altra stanza, si ammirano infine locandine di film amati, quelli di cui l’autore scrisse in ‘Autobiografia di uno spettatore’, ma anche copertine di dischi in cui raccontava favole.