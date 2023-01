Sanremo, la presenza di Zelensky è sempre un caso. Ma Vespa lo difende

Da Salvini a Calenda e Conte, il video del leader ucraino crea dubbi

La presenza di Zelensky a Sanremo continua ad agitare la politica. Riuscendo in un certo senso a mettere d’accordo anche personaggi di partiti tradizionalmente in disaccordo.

“Mi chiedo quanto sia opportuno che il festival della canzone italiana abbia un momento con la guerra e le morti in corso, non mi sembra che le cose vadano d’accordo”, si è chiesto a ‘Otto e mezzo’, il ministro Matteo Salvini, che già nelle ore precedenti aveva espresso più di qualche dubbio sul video intervento del presidente ucraino.

Come lui la pensa Maurizio Gasparri, che ha definito “sorprendente l’accostamento tra i balletti e le canzoni di Sanremo con l’aggressione all’Ucraina”.

Interpellato da AffariItaliani, Vittorio Sgarbi ha invitato il Presidente ucraino “a scegliere di non partecipare”, per non correre il rischio di “essere utilizzato come una ‘Velina’ da Amadeus”

Calenda e Conte

In un certo senso, a sorpresa, come il leader leghista la pensa anche Carlo Calenda. “Ci sono pochi dubbi sulla nostra linea di sostegno all’Ucraina”, ha scritto. “Ritengo tuttavia un errore combinare un evento musicale con il messaggio del Presidente di un paese in guerra”.

“Non credo francamente sia così necessario che il presidente Zelenski sia in un contesto leggero come quello di Sanremo”, ha detto anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

La difesa di Di Maio

Di tutt’altro avviso l’ex grillino ed ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che su Instagram ha attaccato “Le polemiche sulla par condicio a Sanremo sono una tradizione. Ma mai avrei immaginato che potessero investire Zelensky, Capo di Stato di una nazione invasa e con il suo popolo ancora sotto le bombe. C’è chi parla di equilibrio. Insomma far intervenire a Sanremo anche chi li sta bombardando? Vladimir Putin in persona magari”.



Il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente della Liguria Giovanni Toti leggono la presenza del leader ucraino come un modo per dare attenzione a un paese in grave difficoltà.

Ma davvero è così difficile capire (anche a sinistra) che ha senso Zelensky a Sanremo proprio perché non è un contesto informativo?

Vespa: non capisco le polemiche

Andando oltre alla politica, sulla vicenda è intervenuto anche Bruno Vespa. “Non capisco francamente tutto questo rumore per un breve intervento di Zelensky al Festival di Sanremo”, ha detto, interpelato dall’Ansa.

“Al Festival hanno partecipato alte personalità della politica internazionale e sono stati trattati tutti i temi sociali, anche scabrosi e controversi, ha sottolineato ancora. Zelensky è stato ospite ai festival di Cannes e Venezia, oltre che ai Golden Globes, e mi dispiace questo malanimo nei confronti di un uomo che si sta battendo con straordinario coraggio per salvare la libertà del proprio popolo da una pesantissima aggressione”.