Diritti tv, la Serie A tifa per l’emendamento Lotito, “soppresso” dal Governo

Durante l’assemblea, i club di A si esprimono a favore dell’ipotesi di prolungamento dei contratti in essere con Dazn/Sky. Ma un emendamento stralcia la norma

La Lega Serie A si schiera a favore dell’emendamento presentato dal senatore e patron della Lazio Claudio Lotito per la proroga di due anni degli attuali contratti dei diritti tv. La presa di posizione sul tema arriva durante l’assemblea dei club, quando l’emendamento è stato però “soppresso” dal decreto Milleproroghe.

Provvedimento “funzionale” per valorizzare la Serie A

“L’assemblea dei club – si legge in una nota della Lega – ha sottolineato che l’ipotesi di proroga di massimo due anni dei contratti in essere con Dazn e Sky per i diritti audiovisivi 2021/2024, rappresenta un’opzione molto utile che, in modo non automatico e non vincolante, è strategicamente funzionale allo sforzo che la Lega, con tutte le sue Associate, sta portando avanti per garantire la migliore e più efficiente valorizzazione della Serie A per gli anni avvenire”.

“L’Assemblea chiede quindi a Governo e Parlamento di assicurare alla Lega e a tutti gli organizzatori dei campionati di ogni sport professionistico questa opzione, che non ha alcun onere per la finanza pubblica. La Serie A si augura che possa essere messa nelle condizioni di perseguire tutte le azioni possibili per valorizzare al meglio l’industria del calcio, i cui proventi e il cui gettito fiscale sostiene tutto lo sport italiano”.

Appello sulla pirateria

I club si sono rivolti alla politica anche per richiedere “un intervento urgente per risolvere definitivamente il fenomeno della pirateria audiovisiva”. La pirateria, hanno scritto, “rappresenta il problema più grande del calcio italiano causando una perdita stimata di circa due miliardi l’anno a tutti i settori economici del Paese”.

“La lotta contro la pirateria è la priorità per recuperare risorse oggi illecitamente sottratte all’intero sistema del calcio e dello sport. Anche per questo più volte, da ultimo a dicembre con il documento riforme uscito dall’Assemblea e trasmesso al Governo, Lega Serie A ha rappresentato l’assoluta urgenza di intervenire”.

“La Lega chiede quindi che possa esservi un’azione immediata, auspicabilmente anche nel decreto-legge in approvazione oggi”, hanno concluso.