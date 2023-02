Gedi, Cdr in allarme: in vendita. La replica: allarmismo. Interpretazione capziosa

Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, in edicola oggi, botta e risposta (che pubblichiamo di seguito) tra il coordinamento dei cdr e l’editrice dopo l’incontro del 15 febbraio in cui le parti hanno discusso sulle voci di cessione che circolano attorno ai quotidiani del Nord Est.

Oltre alla conferma dei rumors, i giornalisti lanciano l’allarme anche sulle possibili decisione dell’azienda di prendere in considerazione la cessione di altre realtà del gruppo, comprese Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, la Provincia Pavese, la Sentinella del Canavese, fino ad arrivare alle radio.

“Stupisce e ferisce chela storia delle testate e il loro rapporto con la cronaca, la gente, le imprese sia interessante solo fino a quando non arriva l’offerta giusta per venderlo”, aggiunge il Cdr annunciando iniziative di protesta.

Immediata la replica dai vertici dell’editrice che parla di “interpretazione capziosa” alle risposte date durante la riunione e di affermazioni definite “allarmiste, contrarie alla verità e ingenerose rispetto ai numerosi progetti innovativi realizzati negli ultimi anni”. Per poi concludere assicurando “la prosecuzione della sua strategia di sviluppo, volta a rafforzare il Gruppo attraverso iniziative ambiziose e lungimiranti”.

Il comunicato del coordinamento dei Cdr del Gruppo Gedi

Siamo tutti in vendita. Ieri, a distanza di soli due mesi da quando l’amministratore delegato del Gruppo Gedi Maurizio Scanavino aveva sottolineato come l’assetto dei giornali del gruppo, dai locali ai nazionali, rappresentasse il “perimetro di riferimento dell’azienda”, è stato comunicato che si valutano proposte di vendita di singole testate o gruppi di esse.

La comunicazione è stata data nel corso della riunione chiesta all’azienda dal Coordinamento dei Cdr dei giornali del gruppo dopo le notizie, non smentite, di trattative con gruppi interessati all’acquisizione delle storiche testate del Nordest: il Mattino di Padova, La Nuova di Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Veneto e Il Piccolo. A cui si aggiungerebbe la Gazzetta di Mantova.

L’amministratore delegato, negando vi siano trattive formali in corso, ha ammesso che l’azienda è pronta però “a valutare offerte in base a quanto e chi”. E il principio può essere esteso anche a Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, la Provincia Pavese, la Sentinella del Canavese, le radio, sulla cui possibile vendita l’amministratore delegato non si è espresso: “Mi rifiuto di parlare di perimetro”.



Il perimetro non esiste più, di fatto. Questo repentino cambio di strategia da dicembre a febbraio è stato imputato ai dati di chiusura di bilancio. L’azienda ha affermato di voler proseguire nel percorso di potenziamento dell’informazione digitale e dei contenuti di intrattenimento, avviato negli ultimi anni con tutte le testate: ma è lecito domandarsi, fino a quando? La logica del vantaggio economico si è rapidamente sostituita a quella dell’interesse per i territori, il presidio informativo di questi, il valore sociale dell’informazione per la quale tutti i giornalisti lavorano quotidianamente anche affrontando da tempo sfide e incognite di una non facile transizione digitale.

Non possiamo accettare che tutto l’impegno profuso in questi anni di lavoro sia oggi messo sul mercato con tanta leggerezza.

Stupisce e ferisce che la storia delle testate e il loro rapporto con la cronaca, la gente, le imprese sia interessante solo fino a quando non arriva l’offerta giusta per venderlo.

Per questa ragione tutte le testate del gruppo, già in stato di agitazione, annunciano iniziative di protesta.

La replica dell’azienda

Non siamo “tutti in vendita”. L’editore si dissocia dall’interpretazione capziosa che il coordinamento dei Cdr del Gruppo ha voluto dare alle risposte date in occasione dell’incontro odierno.

Affermazioni come quelle contenute nel comunicato pubblicato sono inutilmente allarmiste, contrarie alla verità e ingenerose rispetto ai numerosi progetti innovativi realizzati negli ultimi anni, in tutte le aree del Gruppo, che hanno sempre al centro la qualità del lavoro giornalistico e la professionalità di chi scrive per le nostre testate.

Fatti concreti che hanno reso Gedi non solo leader italiano nel digitale, sui social, nei podcast e negli eventi tematici sul territorio, ma anche protagonista nel comparto della stampa tradizionale, come dimostrano i successi di Limes e del settimanale D, a cui si aggiunge il prossimo lancio di Door, per citare alcuni esempi.

Gedi assicura la prosecuzione della sua strategia di sviluppo, volta a rafforzare il Gruppo attraverso iniziative ambiziose e lungimiranti.