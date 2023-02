Top giornalisti social: Di Marzio e Biasin in vetta per distacco. Mentana terzo

Nella classifica di gennaio, i due giornalisti creano un solco con i colleghi in classifica. Il ricordo di Vialli tra i contenuti più visualizzati

La classifica dei Top 15 giornalisti italiani, elaborata da Sensemakers in collaborazione con Primaonline, non risente né dell’effetto “elettorale” (con la campagna per le elezioni regionali tenutesi in Lombardia e Lazio) né dell’attesa per Sanremo. In cima al ranking, infatti, troviamo il consolidamento delle posizioni di Di Marzio e Biasin che rafforzano il loro engagement e che vedono migliorare anche il numero di video views.

Tra i contenuti più performanti, invece, c’è il post su Gianluca Vialli firmato dal giornalista Fabrizio Caressa e pubblicato su Instagram.

Di Marzio e Biasinin crescita

Rispetto al mese scorso, Gianluca Di Marzio, l’esperto di calciomercato della squadra Sky, insieme al collega di Libero, Fabrizio Biasin registrano un considerevole distacco sugli altri giornalisti.

In particolare Di Marzio vede una crescita mese su mese del 118% sul dato di engagement (drenato per la totalità da Instagram) e del 281% sul dato di views. I contenuti di Di Marzio che più hanno trainato le interazioni social, da un lato rimarcano la grave perdita dell’ex calciatore e allenatore, Vialli, dall’altro celebrano l’arrivo a Cagliari di Claudio Ranieri, uno dei tecnici di maggior successo degli ultimi anni, capace addirittura di vincere la Premier League con il Leicester.

È Enrico Mentana a rubare la terza posizione a Lorenzo Tosa che scala al quinto posto. Il cambio nel ranking, tuttavia, non è dovuto ad un incremento di interazioni social del Direttore di La7, quanto ad una peggior performance del giornalista genovese, in calo del 72% in termini di engagement. A differenza dei mesi precedenti, infatti, nella classifica dei contenuti più performanti appare con un solo post di Facebook, dedicato all’insegnante napoletana Viola Ardone.

Al quarto posto della classifica dei Top 15 giornalisti si posiziona Selvaggia Lucarelli, che, prima delle pagelle delle serate sanremesi, a gennaio aveva registrato un leggero calo in termini di interazioni, ma non di video views. Nel primo mese dell’anno posiziona ben 3 contenuti nella classifica dei Top 10 Best Performing Post, tutti pubblicati su Instagram. Anche nel suo caso, come in quello di Di Marzio, il post più performante celebra il ricordo di Gianluca Vialli.

Best performing post

Per il terzo mese consecutivo, si conferma il monopolio di Instagram come piattaforma di tendenza nel veicolare i contenuti legati al mondo del giornalismo. Infatti, dei Top 10 Best Performing Post ben 9 contenuti su 10 provengono da qui per lo più con contributi fotografici, alcuni dei quali postati a carosello.

Nella Top 10 Best Performing Post, da segnalare anche la presenza di Roberto Saviano, in classifica con tre post pubblicati, due in riferimento alla mafia e uno in ricordo dell’olocausto, condiviso in occasione della Giornata della Memoria. Tutti contributi fotografici e pubblicati su Instagram.