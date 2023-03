In anteprima voci e temi dell’evento Linkontro 2023 “Alla radice del tempo che viene”

NielsenIQ annuncia in anteprima le tematiche che verranno affrontate da esperti provenienti dal mondo accademico e istituzionale in occasione de Linkontro 2023, appuntamento imprescindibile per la comunità del Largo Consumo a cui partecipano più di 200 aziende e 600 manager, che per la sua trentottesima edizione si terrà al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) dal 18 al 21 maggio 2023.

L’obiettivo della manifestazione, dal titolo “Alla radice del tempo che viene”, è di stimolare il dibattito su come analizzare la situazione attuale, trovare soluzioni per affrontare le sfide odierne e tracciare insieme, combinando idee e comportamenti virtuosi, la strada verso il futuro del nostro Paese.

Ad aprire i lavori sul palco della kermesse, nel pomeriggio di giovedì 18 maggio, Tracey Massey, Chief Operating Officer di NielsenIQ. Vincenzo Perrone, Scientific Advisor de Linkontro, entrerà poi nel vivo del tema dell’edizione 2023. A seguire, Alec Ross, ex consigliere per Obama e Hillary Clinton, scrittore ed esperto di politiche tecnologiche con un intervento dedicato a come affrontare il mondo nei prossimi vent’anni. Seguirà poi Lucrezia Reichlin, Professoressa di Economia della London School of Economics ed ex direttrice del dipartimento di ricerca della Banca Centrale Europea, che analizzerà le trasformazioni economiche in atto. Concluderà la prima giornata di conferenza Paolo Pontecorvo, noto imprenditore, che tratterà di come fare impresa durante periodi di incertezza.

Nella giornata di venerdì 19 maggio sul palco della manifestazione si affronteranno temi caldi relativi a geopolitica, energia, clima, scienza e mondo del lavoro. Prenderà la parola Marta Dassù, Senior Director European Affairs presso l’Aspen Institute, con un intervento focalizzato sul ruolo dell’Italia in termini di geopolitica. Successivamente Carlo Carraro, Rettore Emerito dell’Università Ca’ Foscari e Professore Ordinario di Economia Ambientale, analizzerà le dinamiche del mutamento climatico in corso. Interverrà poi Francesco Morace, sociologo e saggista, fondatore del Future Concept Lab, che parlerà di come riemergere dalla crisi e rigenerare valore per la società. La seconda giornata di conferenza de Linkontro di NielsenIQ si chiuderà con Beatrice Bauer, Associate Professor of Practice presso l’UniversitàBocconi, che attenzionerà argomenti quali l’assertività, la leadership e la gestione delle persone in momenti di crisi aziendale o difficoltà personale.

Sabato 20 maggio sarà interamente dedicato al mondo del Largo Consumo con l’intervento di Luca De Nard, Amministratore Delegato di NielsenIQ Italia e altri relatori di prestigio per discutere di acquisti, consumatori, strategie, nuove tecnologie e futuro del settore.

Si parlerà anche di costruire nuovo valore all’interno della filiera insieme a Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti, Francesco Pugliese, Amministratore Delegato di Conad e Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato di Nestlé Italia e Malta. Chiuderà il convegno Mario Calaresi, giornalista e scrittore, con un intervento dedicato alla gentilezza e alla bellezza.

Anche quest’anno, il percorso professionale sarà accompagnato da una serie di puntate del Podcast “Oggi per Domani”, realizzato da Linkontro in collaborazione con Chora Media, con l’obiettivo di analizzare e riflettere sul tema de Linkontro 2023 tramite diverse voci e punti di vista autorevoli. Il Podcast, che si svilupperà nel corso di tutto l’anno, vedrà tre puntate centrali focalizzate interamente sulle tre giornate di conferenza.

Il programma completo de Linkontro 2023 è disponibile sul sito: www.niq.com/linkontro