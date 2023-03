WPP entra in Media Freedom Cohort e supporta la stampa libera con GroupM

La holding anglosassone della comunicazione entra nella super fondazione. Mark Read, ceo del gruppo: “Il giornalismo indipendente svolge un ruolo fondamentale e siamo lieti di poterlo supportare”.

“Non vediamo l’ora di lavorare con la Media Freedom Cohort per garantire una varietà di media credibili in tutto il mondo”. Così Mark Read, ceo di WPP ha accompagnato l’annuncio dell’ingresso del suo gruppo nell’iniziativa nata nel 2021. Media Freedom Cohort è l’entità creata da Internews, la più grande organizzazione no profit di supporto ai media al mondo, con i governi di Canada e Paesi Bassi direttamente coinvolti. Lavora per far progredire in modo misurabile la libertà dei media in tutto il mondo.

WPP lavorerà a fianco di organizzazioni tra cui Associated Press, The New York Times, Microsoft, Google, BBC Media Action, Free Press Unlimited e più di 100 governi coinvolti nella entità ‘federativa’attiva su tre aree chiave: proteggere la sicurezza e la protezione dei giornalisti; promuovere la libertà di espressione; e rafforzare i media indipendenti e il pluralismo. La notizia arriva prima del secondo vertice annuale per la democrazia che si svolge questa settimana.

Attraverso il suo braccio di investimento nei media GroupM, WPP si è impegnata a creare marketplace dedicati al giornalismo libero e responsabile nei vari mercati in cui è presente; sensibilizzare i clienti e aggiungere questa tipologia di media nell’offerta.

Mark Read ha inoltre dichiarato: “Il giornalismo indipendente svolge un ruolo fondamentale in tutto il mondo e siamo lieti di poterlo supportare attraverso GroupM e garantire una varietà di media credibili in tutto il mondo”.

Mark Read in visita a Milano tra Massimo Beduschi (ceo GroupM Italia) e Simona Maggini (country manager Wpp Italia)

Christian Juhl, CEO di GroupM, ha aggiunto: “Un sano ecosistema dei media dipende da un fiorente business delle notizie che supporta i giornalisti e incentiva la cronaca basata sui fatti. In qualità di organizzazione leader mondiale per gli investimenti nei media, siamo orgogliosi di sostenere il lavoro della Media Freedom Cohort attraverso la nostra partnership globale con Internews e l’impegno a investire in un giornalismo responsabile”.

Christian Juhl

La notizia segue l’annuncio dell’ultimo impegno di GroupM a sostegno del giornalismo responsabile con la sua iniziativa “Back to News” in collaborazione con Internews, un programma che finanzierà l’investimento dei budget dei media in editori di notizie credibili in tutto il mondo.