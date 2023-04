Lombardia: 210 mln di euro per continuare a essere la locomotiva d’Italia

La Lombardia è più attrattiva della Catalogna e del Baden-Wurttemberg. A dichiararlo, pochi giorni fa, il Commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni.

Anche per rafforzare sempre di più questo primato, l’Assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ha presentato un pacchetto di investimenti per le imprese pari a 210 milioni di euro.

Guido Guidesi

Le linee di intervento

Il pacchetto prevede tre linee di intervento. La prima, “Green” dedicata all’efficientamento energetico degli impianti produttivi al fine di ridurre l’impatto ambientale, vede 65 milioni di euro a disposizione delle imprese, di cui 31 a fondo garanzia e 34 in conto capitale a fondo perduto.

La seconda linea, “Attrazione investimenti”, che ha appunto l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti sul territorio lombardo oltre a consolidare quelli già esistenti, vede destinati 30 milioni di euro, di cui 16 a fondo di garanzia e 14 come contributo in conto capitale a fondo perduto.

Infine, la terza e più cospicua dedicata allo “Sviluppo aziendale”, ha una dotazione finanziaria di 115 milioni di euro, di cui 69 milioni come fondo di garanzia e 46 come contributo in conto capitale a fondo perduto, destinato alle Pmi e alle MidCap per il rafforzamento della flessibilità produttiva e organizzativa.

I bandi per le prime due linee saranno disponibili dal 17 maggio, la terza dal 13 giugno.

Le novità

“Si tratta della prima messa a terra della programmazione europea”, ha dichiarato l’assessore Guidesi. “Queste scelte sono il risultato del tavolo di confronto con le Associazioni di categoria che abbiamo avviato lo scorso mese di luglio”.



Tutte le iniziative presentano due linee: un contributo a fondo perduto e un fondo di garanzia. “Non è l’unica novità”, ha sottolineato ancora Guidesi, “nell’ambito dello Sviluppo aziendale abbiamo previsto voucher formativi per massimizzare le tempistiche nell’utilizzo dei nuovi impianti. Si tratta di investimenti per migliorare la qualità del lavoro. La Lombardia è la casa delle idee e deve continuare a esserlo”.



L’Assessore però esprime una preoccupazione. “Il costo della liquidità, può diventare un’ostacolo all’innovazione”, ha ammesso Guidesi.

Grande soddisfazione da parte del Governatore Attilio Fontana. “Questi interventi sono il risultato dell’ascolto dei soggetti coinvolti, un modello virtuoso di rapporto tra pubblico e privato ormai consolidato nel nostro territorio”, ha affermato.

Work in progress

Altri due bandi in via di definizione riguarderanno una linea cosiddetta delle competenze (5 milioni di euro) per sostenere le Pmi lombarde nella transizione industriale e la sostenibilità ambientale e una dedicata alle nuove imprese (2 milioni) destinata a chi vuole avviare la propria attività sul territorio lombardo.

I numeri della Lombardia

Il territorio lombardo conta 900 mila imprese che fanno della regione la cosiddetta locomotiva d’Italia e, per certi versi, anche d’Europa. Per questo non stupisce come, a pochi giorni dall’inizio della nuova legislatura, l’Assessore Guidesi e il Governatore Fontana abbiano voluto presentare queste nuove linee di intervento.

Non solo. Grazie alla capacità dell’iniziativa regionale di coinvolgere istituti bancari si stima che verranno attivati circa 500 milioni di euro sotto forma di finanziamenti.



La strategia? Condivisione, ascolto e fare sistema, una metodologia che ha già dato frutti in passato ma che dimostra di essere ancora una volta consolidata in vista anche delle future sfide che attendono la Lombardia.

Una su tutte le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A tal proposito, a margine della conferenza stampa, Fontana ha candidato la Fiera di Rho come sede per le gare di pattinaggio. “Aspettiamo la decisione, ma credo sia la soluzione migliore”, ha sottolineato il Governatore. L’ultima parola spetta al Cio che si pronuncerà il prossimo 18 aprile.