I vertici della rete colti alla sprovvista per lo stop alla trasmissione. Fremantle avvisata con una mail

Da ieri si fa un gran parlare di Massimo Giletti e della improvvisa sospensione della sua trasmissione ‘Non è l’arena’, che dalla prossima domenica non sarà più in onda su La7.

Laconico il comunicato dell’emittente: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Il conduttore rimane a disposizione dell’azienda”.

Ipotesi sulla rottura

Giletti era approdato su La7 sei anni fa, quando, lasciata la Rai nel 2017 – perché il suo modo di fare giornalismo non piaceva al potere politico di allora -, lo aveva rilanciato Urbano Cairo, riportandolo in onda in prima serata.



Ma il rapporto tra i due, che sembrava inossidabile, è finito male. A motivare una rottura così brusca possono esserci motivi seri che nessuna delle due parti ha spiegato.

Si sono fatte illazioni di vario genere, smentite dallo stesso Giletti. Da una presunta indagine della Dia per le testimonianze del pentito di Mafia Salvatore Baiardo su Matteo Messina Denaro rilasciate in trasmissione, alle modalità di pagamento poco trasparenti dell’ospite.

Fino alla presunta trattativa avviata dal conduttore per tornare in Rai col favore nella nuova congiuntura politica. Ipotesi quest’ultima che ha visto seccate e decise smentite da Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, futuri amministratori della Rai, oltre che dal conduttore.

Sorpresa a La7

Giletti doveva andare in onda fino a metà giugno: erano previste ancora 10 puntate, che saranno rimpiazzate probabilmente da film.

A La7 la sospensione del programma è stata una bomba per tutti. Non ne era stato messo al corrente né l’ad Marco Ghigliani, né il direttore Andrea Salerno che ora deve cercare di inventarsi qualcosa per le serate mancanti.

Mentre Fremantle, il produttore del format, è stato informato dell’interruzione immediata del programma con una Pec.

C’è anche chi sostiene che tutto nasca da una valutazione economica del programma e dello storico della raccolta pubblicitaria di Giletti – che ha un target diverso da quello predominante su La7 – , inferiore alle aspettative.