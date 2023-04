Core raddoppia il fatturato e prevede di continuare la crescita

Il Cda di Core composto da Cristiana Falcone, Simone Crolla, Stefania Romenti, Giovanni Parapini e Pierangelo Fabiano, ha approvato il bilancio 2022 e, come da previsione, ha superato il milione di euro di fatturato (per la precisione 1.020.802) raddoppiando i numeri dell’esercizio precedente.

In particolare, il 2022 è stato l’anno in cui Core è riuscita a consolidare e ampliare l’area del business relativa ai format proprietari, come Corporate Sustainability Hub, Tech Economy Hub organizzati in collaborazione con Il Gruppo 24 ORE e Diversity&Inclusion Hub e Circular Economy Academy, mettendo a sistema Istituzioni, Università – come il Politecnico di Torino e la Luiss Business School –e i più autorevoli media italiani, come Ansa, AdnKronos e Sky.

Core, inoltre, ha fatto il suo ingresso nel mondo Advocacy, supportando importanti aziende nella ideazione e nella realizzazione di progetti di comunicazione e di relazioni istituzionali integrati, affrontando temi di grande attualità come il patto decarbonizzazione del trasporto aereo, in collaborazione con Aeroporti di Roma o The Urban Mobility Council per Unipol.

«A oggi – ha dichiarato Pierangelo Fabiano ceo di Core – abbiamo contratti firmati con affermate realtà del panorama nazionale, prevedendo un incremento ulteriore del nostro fatturato. Oltre ai progetti già consolidati, uniti alle attività di stakeholder engagement, se ne stanno aggiungendo altri di rilevanza internazionale nel campo dell’advocacy, come il Business Ehtics Summit in Vaticano e il Forum sulla National Security»,

Il 2023 si presenta dunque, grazie anche all’ingresso nel cda di affermate professionalità, come anno di ulteriore crescita ed espansione anche nel campo dell’editoria con la produzione di progetti crossmediali. Nello specifico, la vittoria del bando di gara di Ice, vedrà Core impegnata nella produzione di contenuti editoriali e autoriali; inoltre, l’azienda si sta già occupando della redazione di Toc, il magazine della Toscana dedicato all’economia Circolare e Sostenibile.

«I risultati raggiunti – ha concluso Fabiano – rientrano in una strategia di crescita dell’azienda che punta allo sviluppo di nuove aree di business ed eventuali nuove acquisizioni e partnership con player internazionali».