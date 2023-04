A Venezia Goldoni diretto dall’ex direttore del teatro moscovita Vachtangov. A Udine l’Oriente protagonista del Far East Film Festival, con i giornalisti di ‘Bambù’. A Bari la Premiata Forneria Marconi . Weekend spettacolare per l’Italia, con la Giornata della Terra e in attesa della Festa della Liberazione

Franz Di Cioccio, Patrick Dkivas

Premiato ritorno

Parte sabato dal Teatro Team Bari il ‘Pfm 1972-2023’. Il nuovo tour della Premiata Forneria Marconi, che l’anno scorso ha celebrato i 50 anni, proseguirà poi per tutta l’estate. In concerto, la classica band – Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Marco Sfogli, Eugenio Mori – e Luca Zabbini special guest. Ad accompagnare la musica, con anche la poesia di Fabrizio De André, videoproiezioni e scenografie virtuali.

Attivisti nel mondo

Sabato è la Giornata della Terra. Nell’occasione, arriva al cinema – solo fino al 26/4 – ‘Bigger than Us – Un mondo insieme’. Fra i produttori del documentario, distribuito da Arthouse e diretto da Flore Vasseur, anche l’attrice Marion Cotillard. Che dice: “Diventando mamma, ho sentito subito che i miei figli avevano tanto da insegnarmi. La nuova generazione sta scegliendo la vita e la dignità. E ci stanno mostrando la strada”. Protagonisti del film sono giovani attivisti di tutto il mondo. Impegnati nel Mediterraneo per il salvataggio di migranti, in Uganda per la permacoltura, in Malawi contro lo stupro istituzionalizzato…

Vladimir Luxuria

Amore, cinema e battaglie

Si conclude domenica al Cinema Massimo di Torino il 38° ‘Lovers Film Festival’, la più antica manifestazione europea sui temi Lgbtq+, diretta da Vladimir Luxuria. Molti gli ospiti: Ambra Angiolini, Paola & Chiara, Rosa Chemical… E 50 film in concorso. Con un omaggio domenica a Raquel Welch, di cui viene proiettato il film del 1970 ‘Il Caso Myra Breckinridge’: storia della transgender Myra (nata Myron), in cui recitano anche John Huston, Mae West, Farrah Fawcett e Tom Selleck, al suo primo piccolo ruolo come toy boy.

‘Plan 75’

Orient Festival

Fino al 29/4 si svolge a Udine il Far East Film Festival 25. 78 titoli da 14 Paesi, con 9 anteprime mondiali, promettono un ampio sguardo sul cinema popolare d’Oriente. Ma il festival si nutre anche di eventi: particolarmente atteso, lunedì, il Far East Cosplay Contest. Diversi gli incontri: i giornalisti Giulia Pompili e Francesco Radicioni, autori del podcast ‘Bambù’ per Chora, parleranno dell’Asia, un appuntamento si occuperà delle connessioni ‘Industry’ tra Oriente e Occidente, arriverà il fumettista Vincenzo Filosa. La manifestazione premierà inoltre con il Gelso d’oro alla carriera Chieko Baisho, attrice e cantante che accompagnerà a Udine l’ultimo film di cui è protagonista, ‘Plan 75’, al cinema l’11 maggio.

‘Un curioso accidente’

Il ‘Curioso accidente’ di Tuminas

Fino a domenica, al Teatro Malibran di Venezia, è di scena ‘Un curioso accidente’. La pièce di Goldoni, prodotta dallo Stabile del Veneto, è diretta da Rimas Tuminas. Il regista lituano, di cui in Italia si è visto l’allestimento di ‘Spettri’ con Andrea Jonasson, è stato direttore del Vachtangov di Mosca dal 2007 fino all’inizio della guerra con l’Ucraina, quando ha lasciato il teatro e la Russia. Scrive Tuminas nelle note di regia che l’opera di Goldoni “risuona nell’oceano di menzogne, manipolazione e disinformazione nel quale siamo immersi oggigiorno. Questo testo fornisce una finestra sul passato e al contempo fa luce sul presente, rendendoli entrambi utili contributi nella continua evoluzione delle idee e forme teatrali”.