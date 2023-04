Top programmi informazione: Fazio cala, ma stacca Zoro e Tg3. Sorpresa Gramellini

Numeri in flessione a marzo. ‘Che tempo che fa’ cala seccamente, ma continua a dominare la scena e a guidare la lista delle tante presenze di Rai3.

Un altro ibrido di informazione e spettacolo, ‘Propaganda Live’, sale al secondo posto sopravanzando il Tg3. ‘Fuori dal coro’ al top tra i brand di Rete4.

Vince Fabio Fazio, secondo è Diego Bianchi detto Zoro, al terzo posto c’è il Tg3, che precede Mario Giordano e la sorpresa del mese, Massimo Gramellini, al quinto posto con ‘Le parole della settimana’.

Non ci sono grandi novità, complessivamente a marzo, nella graduatoria social dei programmi tv stilata da Sensemakers per Primaonline.it, se non la presenza nella top cinque del programma del sabato della terza rete, di fatto nato come spin off faziano pochi anni fa.



Nella top quindici mensile, comunque prevale ancora una volta nettamente ‘Che tempo che fa’, ibrido di spettacolo e informazione, davanti ad un altro titolo che mischia i generi, ‘Propaganda Live’. In termini di reti, sono Rai3, La7 e Rete4 le costellazioni più ricche di marchi presenti in classifica, con una piccola ripresa, in particolare, del polo di Urbano Cairo.

Il podio è quasi immutato

In vetta, comunque, a marzo c’è pure da registrare, il sorpasso operato da Diego Bianchi sulle news del telegiornale della terza rete. Fazio prevale sempre molto ampiamente su tutti gli altri, ma pare entrato in una fase di stallo, che probabilmente è frutto anche dell’incertezza che permane sul futuro del suo programma in Rai, con uno status sempre più precario – nonostante il successo di ascolti – nella prospettiva che la destra meloniana e salviniana faccia pesare di più a Viale Mazzini i nuovi equilibri consolidatisi in Parlamento.



Le prestazioni social di ‘Che tempo che fa’ risultano praticamente dimezzate rispetto a febbraio. Il brand di Fazio ha ottenuto 3 milioni di interazioni sulle quattro principali piattaforme (-48%, era a 5,8 milioni il mese prima) e 4,4 milioni di videoviews su Facebook e Youtube (-68%, era a 13,9 milioni nel mese precedente).

La macchina social del programma del resto ha drasticamente diminuito il numero dei contenuti pubblicati.



Ma c’è pure da dire che, nel frattempo, è pure cambiato il clima sociale contingente: a febbraio Fazio si era avvalso del traino ‘sanremese’, e postando sull’addio a Maurizio Costanzo aveva molto mobilitato il proprio pubblico di riferimento. E così non è un caso che anche a marzo, il post più seguito in assoluto, leader su Facebook, è quello che

riprende il saluto nostalgico di Maria De Filippi al marito scomparso.

Il segno di Zoro e quello di Gramellini

Dietro ‘Che tempo che fa’, come detto, Zoro conquista il secondo posto. ‘Propaganda Live’ sale di una posizione con un aumento delle interazioni (a quota 383 mila) del +48%, a scapito del Tg3 (a 358 mila interazioni). ‘Fuori dal Coro’ mantiene la quarta posizione, con una contrazione nel numero di interazioni (178mila) del pop talk di Mario Giordano, ma con un contestuale incremento delle video views del +9% (a quota 854mila).



Da registrare però come in termini di videoviews a marzo il Tg3 (a quota 10,9 milioni) batta nettamente Fazio. Al terzo posto, su questo indicatore, si colloca il Tg2, a quota 2 milioni, settimo in graduatoria assoluta con 116 mila interazioni appena dietro ‘Report’, a 118 mila.



Tra i titoli di Rai 3, per interazioni ‘Presa Diretta’ è nono, il ‘Tgr Campania’ undicesimo e ‘Blob’ dodicesimo. Tra quelli de La7, ‘Piazzapulita’ (new entry) è decimo, il ‘TgLa7’ tredicesimo. Rete4, invece, oltre a quella di Giordano e ‘Fuori dal coro’, annovera in top quindici le presenze dei programmi di Nicola Porro (‘Quarta Repubblica’ ottavo), Paolo Del Debbio (‘Dritto e Rovescio’ quattordicesimo) e Giuseppe Brindisi (‘Zona Bianca’ al quindicesimo posto).

Curiosità trasversali. Chi più posta… Il caso Report

Postare tanti contenuti non è tutto, ma fa la differenza. Un caso esemplare del mese è quello di ‘Report’ che, dalla quindicesima posizione del febbraio scorso, risale al sesto posto con oltre 90 post pubblicati, con Facebook e Twitter che concentrano la maggioranza dei lanci, e con Instagram che ottiene il maggior engagement.

Il post più performante di ‘Report’, in terza posizione tra i Top5 contenuti di Instagram, celebra la vittoria di un premio dedicato al giornalismo investigativo di Sigfrido Ranucci.



La vera novità del mese, come detto, è però l’ingresso in quinta posizione del programma di Massimo Gramellini. ‘Le parole della Settimana’ moltiplica il numero di interazioni, trainate soprattutto da Facebook con due contenuti in particolare, entrambi attinenti la ‘buona scuola”’. Uno dei due contenuti appare anche nei best performing post della piattaforma del mese di marzo.

Best performing post: ‘Che tempo che fa’ in vetta con Costanzo, Frassica e Minà

Il successo ed il vantaggio di ‘Che tempo che fa’ nella top quindici, si nutrono – ovviamente – dei successi dei post pubblicati nelle tre piattaforme principali. In tutte e tre le Top 5 il primato di Fazio risulta consolidato. Il vantaggio sul secondo di ‘Che Tempo Che Fa’ è schiacciante soprattutto su Facebook e Instagram.

Su FB il contenuto in vetta ricorda Maurizio Costanzo; su Instagram si ironizza con una citazione di Nino Frassica; infine, su Twitter si ricorda la scomparsa del giornalista Gianni Minà.



Buona è stata anche la prestazione di ‘Propaganda Live’ che compare al secondo posto dei Top5 performing post tanto su Instagram quanto su Twitter, col terzo posto su Facebook.

Anche nel mese di marzo, in questa classifica è Facebook a totalizzare un numero di interazioni maggiore (circa il 75% in più rispetto a Instagram), confermando la predilezione della piattaforma più ‘anziana’ tra i programmi tv d’informazione che usano i social.