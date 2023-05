Giro d’Italia al via. Tajani: strumento di crescita per il paese

Alla Farnesina, un convegno con Santanchè, Cairo e Zoppas ha rimarcato il valore della corsa rosa al via il 6 maggio. Turismo, economia e anche politica

Conto alla rovescia per la 106esima edizione del Giro d’Italia, in programma dal 6 al 28 maggio. Dalla partenza in Abruzzo, con la cronometro Fossacesia Marina-Ortona, fino al frazione finale a Roma, la corsa Rosa, con le sue 21 tappe, si prepara ad assumere, ancora una volta i contorni di una vetrina di promozione del paese.

E’ questo l’aspetto su cui hanno decisamente puntato i riflettori all’incontro ‘Il 106esimo Giro d’Italia: vetrina per il saper fare italiano’, organizzato alla Farnesina.

Tajani: il Giro è sport, turismo e politica

“Lo sport è parte integrante della politica per la crescita e della politica estera. Grazie allo sport cresce il nostro turismo, cresce un comparto industriale”, ha esordito il vicepremier ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo l’evento, al quale hanno preoso parte anche il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il Presidente di Rcs, Urbano Cairo, il Presidente di Ice-Agenzia, Matteo Zoppas e il Presidente del Comitato Promotore di Roma Expo 2030, Giampiero Massolo.

“Il Giro d’Italia è un modo per far conoscere l’Italia. Perché spesso raggiunge luoghi e città che il grande pubblico non conosce. I nostri atleti visitano luoghi incantevoli, anche piccoli centri, che sono parte del nostro patrimonio culturale che vogliamo far conoscere al resto del mondo”, ha continuato Tajani.

Dal punto di vista economico, lo sport “è una grande industria importante che compete a livello globale. E’ uno dei fiori all’occhiello per il fatturato e la qualità, quindi parliamo di diplomazia della crescita”.

“Noi vogliamo promuovere il Giro d’Italia anche come Ministero degli Esteri per far conoscere la capacità organizzativa del nostro Paese e della nostra capitale, dove si concluderà l’ultima tappa di questa edizione”, ha aggiunto, guardando in prospettiva alla candidatura di Roma per Expo 2030.

Ma la manifestazione, ha fatto intendere Tajani, ha anche una vera valenza politica. “Il Giro d’Italia tocca anche altri Paesi”, ha spiegato. “Consideriamo lo sport uno strumento di politica estera. E’ tutto il sistema Italia che costruisce la politica estera”, anche allacciando, ha aggiunto Tajani, “rapporti di amicizia, di solidarietà, di vicinanza”.

“E mi piacerebbe che il prossimo anno partisse dall’Ucraina, sarebbe un segno di attenzione ad un paese che sosteniamo con grande forza”, ha concluso.

Santanché: aiuterà a promuovere il turismo

Non poteva che essere concorde anche la ministra Santanchè. “Tantissimi stranieri arrivano nel nostro Paese per seguire gli eventi sportivi e questo ci dà un vantaggio perché ci permette di stagionalizzare”, ha spiegato, ripresa da Ansa. “In Italia abbiamo troppo spesso dei picchi del turismo e nel corso dell’anno una mancanza, se riusciamo a destagionalizzare significa stabilizzare tantissimi lavoratori”.

In particolare, ha detto ancroa Santanchè, “Il cicloturismo è un segmento del turismo fondamentale, l’Italia può e deve crescere!.

Plauso di Cairo all’impegno del Governo

“Il Giro è la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo”, ha esordito il presidente di Rcs, Urbano Cairo, convinto che “l’Italia utilizzando bene il Giro possa fare molto a livello turistico”. “Fa piacere, ha continuato, che il Governo abbia avuto questa sensibilità su quanto la manifestazione possa fare per il nostro Paese, diffondendo le nostre bellezze in tutto il mondo e attrarre i turisti” .



La conclusione è sulla popolarità del Giro: “Viene visto in 200 paesi del mondo e anche per questo abbiamo migliorato le riprese tv per una maggiore spettacolarità. Finalmente vedo come una corsa a tappe come il Giro che in Italia ha un seguito popolare incredibile”.

Un miliardo dal comparto bici

Il presidente di Ice-Agenzia, Zoppas, ha sottolineato come il comparto delle bici valga un miliardo di euro di esportazioni. “Avere un Giro che ci consente di promuovere i prodotti fa sì che si trovino strade aperte”, ha aggiunto citando anche il lavoro che Ice fa con Rcs per promuovere le cosiddette ‘classiche’.