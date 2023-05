InspiringPR, festival delle RP, mette al centro Intelligenza artificiale, musica e arte

arà dedicata al tema delle Emozioni la nona edizione di InspiringPR, il Festival delle Relazioni Pubbliche promosso da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) e organizzato da FERPI Triveneto, in collaborazione con le delegazioni UniFERPI di Padova, Gorizia e Verona, in programma il prossimo 6 maggio a Venezia nella sede della Scuola Grande San Giovanni Evangelista.



Il Festival si propone come un evento unico nel panorama italiano delle relazioni pubbliche, con il consueto format di interventi brevi da parte degli speaker coinvolti, 15 gli ospiti coinvolti per il 2023. Un momento di incontro, di networking e d’ispirazione aperto non solo a chi lavora nei diversi ambiti della comunicazione e delle imprese, ma anche a chi, seppur non del settore, influenza sensibilmente la professione.

Per Filippo Nani, Presidente FERPI, già delegato FERPI Triveneto, “InspiringPR è diventato un luogo in cui di anno in anno si consolidano e costruiscono relazioni certamente all’interno della nostra comunità, ma anche e soprattutto verso l’esterno. Ed è questo, alla fine, l’obiettivo con cui abbiamo dato vita al nostro meraviglioso appuntamento veneziano, di edizione in edizione abbiamo saputo affermare con forza la nostra capacità di essere visionari e di offrire un punto di vista diverso sulla professione e soprattutto sulla sua capacità di cogliere e raccogliere stimoli, suggestioni, idee nuove”.



Sabato 6 maggio saranno anche svelati i vincitori della VI edizione dell’InspiringPR Award, sponsorizzato da Chiesi Italia, dedicato alla campagna di relazioni pubbliche che si è distinta per la sua capacità di ispirazione e della III edizione del premio di laurea “È il digitale, bellezza!” in memoria di Adriana Ripandelli, organizzato insieme alla famiglia e a Mindshare Italia, dedicato agli studenti delle Università italiane per premiare le più innovative tesi di laurea con focus specifico sulla comunicazione digitale.

L’evento è patrocinato dalla Regione del Veneto, Confindustria Veneto Est, Comune di Venezia-Città di Venezia, Istituto Universitario Salesiano Venezia – IUSVE, Unioncamere del Veneto e Università degli Studi di Padova. Con il contributo dei corporate partner: Chiesi Italia, partner dell’InspiringPR Award, Coca-Cola Italia, Considi, Fondazione Cariparo – Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo e Fastweb e dei local partner Infinity Web Gate e il Palazzo Roverella di Rovigo con la sua mostra “Renoir. L’alba di un nuovo classicismo”.

Media partner dell’evento: Corriere del Veneto, Corriere Imprese Nordest, Comm To Action, Digital Coach, Italpress, Spot and Web, Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica.

Ricordiamo inoltre gli sponsor sostenitori Aps Comunicazione, My PR Lab, Pr Consulting, Thanai Communication Advisors e I’M IN, che per la IX edizione realizza le tshirt dello staff, le pins per i partecipanti e gli omaggi per i nostri speaker e va ad affiancarsi al nostro partner tecnico Genuina che dallo scorso anno realizza per noi i premi per l’InspiringPR Award.

E gli sponsor tecnici Aprolav (Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto), Azienda Vinicola Ravasio Alba, Caffè Toscano, ConGusto, FR Fabrizio Ruzzier Fotografo, Genuina Hub Company, Jerzu Antichi Poderi, Riso Melotti, Pr Comunicare il Vino.

I biglietti per partecipare all’appuntamento del 6 maggio di InspiringPR sono ancora acquistabili al seguente link: https://inspiringpr-emozioni.eventbrite.it/