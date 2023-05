Raimo (segretario Asp) rimosso dal servizio politico parlamentare della Dire

Dure proteste per l’mprovvisa rimozione di incarico e spostamento ad altro ruolo giornalistico di Alfonso Raimo, segretario dell’Associazione stampa parlamentare (Asp) e caporedattore del servizio politico parlamentare della Dire. Raimo cresciuto professionalmente in ambito politico parlamentare, è da anni “chigista” dell’agenzia (ovvero punto di riferimento per l’informazione di governo) ed eletto con grandissima adesione a segretario dell’Asp nell’ultima consiliatura .

Il direttore dell’agenzia Nico Perrone ha deciso di spostare Raimo da coordinatore del servizio politico “sul campo”, a dirigere a livello redazionale una nuova struttura di coordinamento del servizio politico e regionale. “Gli ho chiesto di venire a lavorare al mio fianco, nella sede centrale, per riorganizzare un servizio politico nazionale in collegamento con la politica dei territori dove siamo”, un passo che “potrebbe trasformarsi in una nuova esperienza di crescita professionale”, ha spiegato Perrone. Una scelta che si può spiegare con lo stato di crisi dell’agenzia, seguita da un tavolo di vertenza a livello nazionale, che ha visto la messa in solidarietà al 30% dei redattori (esclusi il direttore e il caporedattore centrale, Andrea Clerici) e la chiusura di molte sedi regionali, seguita dall’annuncio di un piano di ristrutturazione dell’editore che prevede il 30% di esuberi e Cig a zero ore, piano al momento sospeso ma solo per 6 mesi, fino ad ottobre prossimo.

A dare notizia dello spostamento di Raimo è stato un comunicato del direttivo dell’Asp, in cui si sottolinea la “rimozione di fatto” del collega dal ruolo di responsabile del servizio politico parlamentare, “nonostante il parere contrario del comitato di redazione della Dire e dell’assemblea dei giornalisti”. La nota ricorda anche l’ impegno del giornalista ” nella vertenza per la salvaguardia occupazionale della sua agenzia e per la costituzione di parte civile dei lavoratori della Dire nel processo sulle tangenti al Miur”. E sottolinea inoltre “visto il suo ruolo di segretario Asp, la compromissione della stessa attività di garanzia e rappresentanza dei giornalisti accreditati presso la Camera dei deputati, del Senato e della Presidenza del Consiglio dell’Associazione”.

I giornalisti della Dire vivono da anni una situazione di violente turbolenze che hanno raggiunto il culmine con l’arresto del vecchio editore Federico Bianchi di Castelbianco, accusato nel settembre 2021 di corruzione in concorso, rivelazione e utilizzazione del segreto istruttorio, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma per corruzione su alcuni appalti del ministero dell’Istruzione, università e ricerca che lo hanno portato in carcere.

Da marzo 2022 hanno un nuovo editore Stefano Valore, presidente di SiliconDev, azienda di tecnologia e servizi informatici, che sta cercando faticosamente di far sopravvivere l’agenzia

Roma, 4 mag. – Tutto il direttivo dell’Associazione Stampa Parlamentare esprime solidarietà al collega Alfonso Raimo, segretario della nostra Associazione, per la rimozione di fatto dal ruolo di co-responsabile del servizio politico-parlamentare dell’agenzia Dire, con particolare riferimento a Palazzo Chigi. Trasferito ad altra sede, nonostante il parere contrario del comitato di redazione della Dire e dell’assemblea dei giornalisti, si legge nel comunicato, Raimo è da molti mesi impegnato nella vertenza per la salvaguardia occupazionale della sua agenzia (interessata da un pesante piano di esuberi, ancora pendente) e per la costituzione di parte civile dei lavoratori di Dire nel processo sulle tangenti al Miur. Il trasferimento di Raimo rischia di compromettere il lavoro che da tempo sta portando avanti a tutela dei colleghi della sua agenzia. Come, per le stesse ragioni e visto il suo ruolo di segretario Asp, rischia di compromettere l’attività dell’Associazione Stampa parlamentare. Attività – così recita l’articolo 1 dello Statuto Asp – di “garanzia” e “rappresentanza” dei giornalisti accreditati “presso la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e la presidenza del Consiglio”.

Roma, 4 mag. – Con riferimento alla nota del direttivo di Stampa Parlamentare di solidarietà nei confronti del giornalista dell’agenzia Dire, Alfonso Raimo, associazione di cui anche io da decenni faccio parte – a questo proposito segnalo un fatto: come mai non mi è arrivata nessuna chiamata dal presidente dell’Asp? Non si usa tra colleghi? Magari per informarmi, informarsi – venendo al merito della nota Asp faccio presente che già all’inizio contiene una fake news: non c’è stata nessuna ‘rimozione di fatto’ del collega Raimo, che resta caporedattore del politico della Dire, resta in carico al servizio politico-parlamentare mantenendo tutto quanto previsto dal contratto con l’integrazione aggiuntiva prevista dall’Asp. Al collega Raimo ho chiesto, visto il difficile momento che vive l’agenzia, di venire a lavorare al mio fianco nella sede centrale (a Roma, 2 km (due) da Montecitorio e Palazzo Chigi) per riorganizzare un servizio politico nazionale in collegamento con la politica dei territori dove siamo. Faccio presente al direttivo Asp giudicante che chiedere a un caporedattore di lavorare a fianco del direttore per dar vita a un servizio politico più inclusivo non penso possa essere considerata una penalizzazione o rimozione, potrebbe invece trasformarsi in nuova esperienza di crescita professionale. Per questo giudico la nota dell’Asp sbagliata nei toni e nel messaggio che lancia, un messaggio per certi versi anche offensivo nei confronti di tutti i giornalisti e dipendenti dell’agenzia Dire: tutti loro insieme ai rispettivi cdr, non solo Raimo, si stanno dando da fare per riportare la Dire fuori dalla solidarietà e difficoltà del momento. Questo per dovere di informazione e di correttezza. Il direttore Nico Perrone (Npe/ Dire)