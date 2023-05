Top programmi tv d’informazione più social: Fazio domina, vince la ‘sinistra’

Effetti fisiologici dell’era Meloni? Tra i programmi tv d’informazione vivaci sui social stravince ‘Che tempo che fa’ e sono tanti i brand in top 15 (quattro su cinque in top five) che non hanno certo un orientamento ‘governativo’. Come carrier fa il botto Rai3, in calo i marchi di Rete4

Cresce Fabio Fazio, con il suo ibrido di infotainment che ad aprile aumenta il già nettissimo vantaggio sulla concorrenza. Dietro l’artista savonese, fresco di addio alla Rai per approdare a Discovery, si colloca Sigfrido Ranucci, altro personaggio a quanto pare nel mirino della nuova maggioranza.

Fazio ricomincia a Discovery. Su Nove anche Littizzetto. Salvini ironico: Belli ciao Fazio ricomincia a Discovery. Su Nove anche Littizzetto

Mentre sul podio della classifica stilata per Primaonline.it da Sensemakers , sale Zoro, con la sua rodata compagnia di professionisti coinvolti in ‘Propaganda Live’, che non si può certo collocare nell’alveo del centro destra, ma che può stare certamente più tranquillo sul suo futuro tv grazie alla militanza ne La7.

Nell’era di Giorgia Meloni al governo, comunque, è fisiologico che – tra i programmi tv attivi sulle principali cinque piattaforme – a prevalere siano i brand di ‘opposizione’, con la terza rete all’avangardia. Pompata, in era “Conte 2” e “Draghi2, grazie al ruolo di cantrice anti sistema, pare ora soffrire un po’ e faticare a trovare un nuovo posizionamento ‘politico’ e televisivo la rete d’informazione del Biscione. E le ambasce, inevitabilmente, oltre che avere riflessi sugli ascolti tv, si riverberano anche sul seguito social dei principali brand informativi di Rete4. Mario Giordano, il più irregolare dei moschettieri della rete guidata da Sebastiano Lombardi, è quinto in una graduatoria in cui al quarto posto c’è il Tg3. Sono questi, in sintesi, gli equilibri al vertice della classifica Top 15 programmi d’informazione del mese di aprile.

‘Che tempo che fa’ fa un’altra partita

‘Che Tempo Che Fa’ continua a mantenere salda la sua prima posizione in classifica, sempre con un notevole distacco rispetto agli altri programmi d’informazione televisiva e con numero di interactions e video views in ripresa rispetto al calo registrato nel mese di marzo. Nonostante una minor pubblicazione di contenuti, infatti, il programma di Fazio a quota 4,6 milioni di interazioni e 18,7 milioni di video views, totalizza ad aprile un incremento del +53% come interazioni e circa quattro volte superiore in visualizzazioni. Il contenuto più visto del programma è quello pubblicato su TikTok di circa un minuto e mezzo della puntata dello scorso 16 aprile quando fu ospite del programma Ed Sheeran. Nel video si vede il cantante inglese che canta ‘Perfect’ anche in italiano e che totalizza oltre 6 milioni di visualizzazioni solo nella piattaforma cinese

Dietro Fazio si colloca un altro programma ‘trasportato’ in tv della terza rete. ‘Report’ fa registrare una significativa crescita che coinvolge sia le interazioni (+134%) che le video views con queste ultime che passano da 170k a 1,1 milioni ad aprile. Il contenuto più visualizzato è un video Facebook che riprende Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, che parla delle intercettazioni di “Calciopoli”, inchiesta top per ascolti tv del programma di Sigfrido Ranucci nel mese.

Tg in ripresa

Rai 3 la fa complessivamente da padrona ma, più in generale, sono i telegiornali ad avere una fortissima ripresa nel mese di aprile. Pur viaggiando con numeri bassi, come nel caso di Tg3 e Tg2, di fatto la classifica si popola anche dei canali social dei Tg regionali Rai, insieme al TgLa7 di Enrico Mentana, in quattordicesima posizione. Tra i tg, è il TG3 a totalizzare il maggior numero di video views con oltre 8 milioni di visualizzazioni. A seguire il Tg2, con info di attualità che mostrano un buon seguito anche sui social.

Tra le new entry del mese si intercetta il programma di Bianca Berlinguer, ‘Cartabianca’, al nono posto, sempre per la terza rete. Che schiera in graduatoria anche ‘Le Parole della settimana’, ‘Blob’ e i Tgr di Campania, Trentino (con il problema degli orsi in primo piano) e Friuli.

Best performing post: Littizzetto ed Ed Sheeran da Fazio, ma anche l’Anniversario della Liberazione

Nelle top 5 contenuti di Fb, Instagram e Twitter si consolida per il terzo mese consecutivo il primato di ‘Che Tempo Che Fa’, al vertice di tutte e tre le piattaforme analizzate.

Il contenuto postato su Facebook chiama in causa il cucciolo di Luciana Littizzetto e supera quota 2,2 milioni di interazioni, mentre il passaggio di Ed Sheeran nel programma di Fazio è immortalato con successo su Instagram (1,249 milioni di interazioni). L’anniversario della Liberazione, invece, ‘vince’ su Twitter, ma con numeri molto più bassi. Anche ‘Report’ (vaccini), ‘Propaganda Live’ (Pennacchi, Diodato, demografia), ‘Fuori dal coro’ (vaccini), ‘Quarta Repubblica’ (dossier green) collocano più di un contenuto nelle tre top five elaborate da Sensemakers.