Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, festival, musica

A Bologna un regista Oscar, a Campovolo il ritorno di Zucchero, a Brescia Drusilla. Le (poche) vincitrici dello Strega, Alice alla Milanesiana. E poi Enia con uno spettacolo-rito di 24 ore

Lorenzo Zurzolo

Baby, tempo di premi

A Milano sabato e domenica si svolge il secondo ‘Best Movie Comics & Games’. Organizzata dalla rivista Best Movie, la manifestazione si dedica a cinema, serialità, fumetto, ma anche ad action figures, cosplay e games. Location, i 10 mila mq del Superstudio Più. Fra i partecipanti, Lorenzo Zurzolo, protagonista della serie ‘Baby’ ma anche a fianco di Isabelle Huppert in ‘EO’ di Jerzy Skolimowski: a lui sarà assegnato il Best Movie Award come miglior interprete maschile. Mentre il premio femminile andrà a Margherita Mazzucco (‘L’amica geniale’) e quello alla miglior serie italiana dell’anno sarà per ‘Mare Fuori’ titolo acchiappatutto della stagione.

Davide Enia, ‘Eleusi’ (foto Masiar Pasquali)

Il Piccolo chiude in grande

In finale di stagione, contemporaneamente in due sale del Piccolo Teatro di Milano (il Grassi e il Melato) arriva uno spettacolo lungo 24 ore. ‘Elleusi’ di Davide Enia non impone una fruizione immobile e passiva ma porta lo spettatore a partecipare e a scegliere le proprie modalità. Nel teatro di via Rovello a ogni scoccare d’ora si alternano 21 attori che elencano e ricordano le torture che in quei posti i fascisti compivano su civili e partigiani. Nello spazio circolare del Melato invece si danno il turno i cori di Lombardia Aps e Accademia del Teatro alla Scala. L’obiettivo di Enia è “costruire un perimetro” dove poi ogni spettatore avverta risuonare il rito dentro di sé, sentendosi insieme parte di una comunità.

Campovolo di Zucchero

Torna, dopo 11 anni di assenza live, nella sua Reggio Emilia. Sabato, Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari’ canta alla Rcf Arena. È l’occasione anche per inaugurare anche la nuova struttura architettonica di Campovolo, con 35.000 sedute, disposte a forma di diamante. Oltre ad ascoltarlo in concerto, Zucchero sarà presente negli spazi dell’Arena con mostre fotografiche e memorabilia sui suoi 40 anni di carriera.

Asia & Dru

Parte sabato dal Gran Teatro Morato di Brescia l’ultimo tour di ‘Eleganzissima’. Lo spettacolo ormai di culto, che ha già fatto negli anni 150 mila spettatori, riporta Drusilla Foer in giro per l’Italia, prima dell’arrivo – in ottobre – del suo primo album. Intanto, è anche appena uscito ‘Io ne voglio ancora’, brano dance dove Drusilla si accompagna con Asia Argento.

Marco Pagani

‘Sussurri’ di musica e teatro

Sabato e domenica a Grazzano Badoglio (At) si svolge la terza edizione di un festival ideato e diretto da Marco Pagani. Si chiama ‘Monferrato ad alta voce – Sussurri d’arte tra le colline’ e ha lo scopo, dice il direttore, di “ricreare un’atmosfera un po’ magica, con leggerezza e con il piacere di godere di parole e musica di qualità”. Fra gli altri appuntamenti, sabato lo spettacolo ‘D.E.O, ex machina’ di Antonio Cornacchione, che racconta la storia di Adriano Olivetti e l’invenzione del computer.

Elsa Morante, Maria Bellonci

La donna è Strega

Sabato al Teatro Tordinona di Roma ultimo appuntamento con ‘Lo Strega delle autrici’. Istituito nel 1947 da Maria Bellonci, scrittrice, il premio vede quest’anno in finale una nettissima maggioranza femminile (4 su 5 sono scrittrici). Tuttavia,in tutti questi anni è stato vinto pochissime volte da donne. Fra queste, Elsa Morante, che nel 1957 pubblicò ‘L’isola di Arturo’. A lei è dedicato l’incontro di sabato, condotto dalla giornalista e scrittrice Angela Bubba, che ne racconterà vita e opere. Mentre l’attrice Cristina Aubry leggerà alcune pagine del romanzo.

Siamo uomini o siamo tacchini?

Come ai tempi dell’Odissea, ma senza la mano di Circe. In scena al Teatro Franco Parenti di Milano, fino a domenica, un virus che trasforma gli uomini in tacchini. Il testo – ‘L’estinzione della razza umana’ – è di Emanuele Aldrovandi, che firma anche la regia. Uno spettacolo con un più di grottesco ma anche con alcune domande su un presente poco ‘sostenibile’.

Pierre Niney

A Bologna un regista Oscar

A Bologna, al Biografilm Festival, domenica arriva in anteprima ‘The Book of Solutions’. Il film, appena presentato alla Quinzaine des cinéastes di Cannes, è diretto da Michel Gondry, che nel 2005 vinse un Oscar per la sceneggiatura di ‘Se mi lasci ti cancello’ e che sarà presente a Bologna. Protagonista è Pierre Niney (‘Emotivi anonimi), che interpreta un regista bipolare e paranoico, alle prese con le ingerenze dei produttori.

Alice

Alice Milanesiana

Fra i tanti appuntamenti della ‘Milanesiana’ diretta da Elisabetta Sgarbi, lunedì al Piccolo Teatro di Milano arriva ‘Eri con me Alice canta Battiato’. ‘Eri con me’, che Battiato aveva scritto per l’amica e compagna di musica e che è anche il titolo di un album pubblicato lo scorso anno, è uno dei pezzi della scaletta, dove naturalmente si ritrova ‘La cura’, oltre a brani del disco come ‘Da Oriente a Occidente’ e ‘Sui giardini della preesistenza’. Il tour di Alice, accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e dal violoncello di Chiara Trentin, proseguirà poi per tutta Italia fino a settembre.