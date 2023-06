Riso, patate e cactus: Chora Media racconta la tavola del futuro

Dal 22 giugno debutta ‘Riso, patate e catus’, nuova serie podcast realizzata da Chora Media per Esselunga. Disponibile su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast – con un episodio a settimana fino al 20 luglio – la serie è dedicata al cibo del futuro, proseguendo lungo il filone inaugurato con ‘Una volta era il cioccolato’.

In ogni puntata, spiega la podcast company, Lorenzo Biagiarelli analizza una diversa tendenza che in alcune parti del pianeta è già realtà consolidata e parte della cultura locale. Presentando nuovi ingredienti e gusti che presto arriveranno anche nelle nostre cucine. Dai cibi fermentati della Corea del Sud, al jackfruit sulle spiagge di Bali, fino alle erbe spontanee delle Alpi e alle vertical farm più innovative.



Ogni episodio propone anche il contributo di ospiti esperti, chef internazionali, agronomi, imprenditori e professori di alta cucina, tra cui:

– Fabrizio Ferrari, chef lombardo che ha ottenuto una Stella Michelin con il suo ristorante Porticciolo 84 e che oggi vive e lavora in Corea del Sud;

– Fulvio Vailati Canta, micologo docente del Corso Superiore di Cucina di ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana

– Andrea Torelli, ex concorrente di Masterchef 5 e oggi chef e imprenditore a Bali

– Vatinee Suvimol, avvocata, scrittrice e food blogger di origini thailandesi

– Luca Travaglini, co-founder e co-CEO di Planet Farms

– Giorgia Pontetti, ingegnera aerospaziale e CEO di Ferrari Farm

– Victoire Gouloubi, chef congolese in Italia, ex allieva dello chef Sadler

– Gaia Trussardi, artista, imprenditrice e proprietaria di Marcel Boum, ristorante milanese di streetfood africano

– Eleonora Matarrese, etnobotanica ed esperta di cucina selvaticaAlessandro Di Tizio, gastronomo e forager abruzzese

I singoli episodi

Ep. 1- Fermentazioni / In Corea del Sud, sulle tracce del cibo di domani

Le fermentazioni sono antiche come il mondo. In occidente sono pochi gli alimenti fermentati, anche se molto comuni, come pane, vino, yogurt, salumi e formaggi. Nel resto del mondo, però, esistono infiniti modi e stili usati per arricchire gli alimenti di proteine e vitamine pregiate.



Ep. 2 – Proteine del Futuro / Il sud-est asiatico e la plant-based food revolution

Le proteine sono uno dei tre macronutrienti indispensabili per la nostra sopravvivenza. Le proteine del cibo di domani dovranno essere sostenibili, oltre che nutrienti. Dovremo imparare ad assumere nuove proteine, soprattutto vegetali. Dal sud est asiatico nuovi ingredienti e gusti presto arriveranno nelle nostre tavole.

Ep. 3 – Idroponica / La rivoluzione delle Vertical Farms

La disponibilità di terra per le coltivazioni sta diventando sempre più scarsa e poco sostenibile. Ma stanno nascendo nuove soluzioni più efficienti e visionarie per la coltivazione del cibo.



Ep. 4 – Nuovi Carboidrati / L’Africa e le nuove frontiere della nutrizione

I carboidrati sono il carburante dell’essere umano. Sono importantissimi, ma ne stiamo abusando. Parte la ricerca di nuovi cibi ricchi di carboidrati, per una nuova nutrizione sostenibile.



Ep. 5 – Foraging / La raccolta delle risorse alimentari selvatiche

Il futuro è molto spesso un ritorno alle origini. L’essere umano, prima dell’industrializzazione senza controllo, si è sempre nutrito raccogliendo materie prime selvatiche del territorio. Questa antica pratica, che oggi chiamiamo foraging, sembra perfetta per impattare sempre meno e tornare a prendersi cura del pianeta.