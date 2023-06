L’aria che tira sui giornali. La premier double face

Ma sì che Giorgia, dopo la vittoria anche nelle elezioni in Molise, non finisce mai di sorprendere. Eccola infatti a Bruxelles, in abito color cipria, decantare ai giornalisti con voce suadente e in perfetto inglese l’accordo raggiunto sull’immigrazione che prevede maggiore tutela per le nostre frontiere e l’erogazione di 14 miliardi per i paesi che, come l’Italia, devono ogni giorno fronteggiare il problema degli inevitabili sbarchi.

Una “impresa memorabile”, un successo, scrive ‘Il Giornale’, che deve essere in gran parte attribuito proprio alla nostra premier la quale – notano i cronisti – “non ha voluto dare gran peso” al fatto che Polonia e Ungheria, suoi alleati di sempre, avessero invece votato contro.

Le sorprese della giornata non finiscono qui, perché anche le urla e gli strepiti – mai vista prima una cosa del genere – con cui la Meloni aveva attaccato a Montecitorio la presidente della banca europea per l’aumento dei tassi di interesse, paiono ora solo “velate perplessità” che però – e i toni cambiano di nuovo – paiono meno velati quando la premier ribadisce che l’Italia “per il momento, poi si vedrà”, non ha alcuna intenzione di ratificare – ed è l’unico paese europeo a non farlo – il Mes, il patto di stabilità che pone pesanti paletti agli sforamenti di bilancio.

Se chi scrive ha deciso di dilungarsi su questi dettagli è perché ritiene che essi più e meglio di altri riescano a decifrare quale sia la “rotta” che la forte destra italiana intenda seguire per avere un adeguato bottino di voti ma anche di alleati a Bruxelles. Da una parte “pressare” incessantemente i nemici di casa, cosa che, al momento, non appare inverosimile vista l’incertezza e frammentarietà dell’opposizione. Dall’altra operare in campo largo in Europa, cercando sponde e alleati che le consentano di avere peso “anche” nel Ppe, il partito di centro saldamente ancorato alla Germania e alla Francia. E ho aggiunto “anche” perché la Meloni è certamente interessata a tenere saldi legami con paesi come la Spagna e la Grecia dove la destra, proprio in questi ultimi mesi, ha conquistato la maggioranza.

Riuscirà nell’inedita impresa questa premier double face?