Oltre 100 relatori per Italia Direzione Nord, al via lunedì 25 novembre a Milano

Italia Direzione Nord torna per la sua 24ª edizione, ma con una novità: quest’anno non si terrà presso la Fondazione Stelline, chiusa per ristrutturazione, bensì nella prestigiosa sede della Triennale di Milano, in Viale Emilio Alemagna 6.
L’evento si svolge Lunedì 25 novembre, dalle 9:30 alle 19:30. La giornata prevede oltre 100 relatori, distribuiti in 18 panel tematici, per una vera e propria maratona di approfondimenti sui temi cruciali del Paese. Dopo i saluti istituzionali, l’evento prenderà il via con un ricco programma che spazia dalla politica alle infrastrutture, dall’ambiente alla giustizia.New-IDN_24_Programma
Il programma della giornata
- Apertura istituzionale:
Dopo i saluti di benvenuto del Presidente della Triennale Stefano Boeri, del senatore Paolo Romani e dell’assessora Elena Buscemi, l’evento entrerà nel vivo con due dialoghi speciali: uno con il Presidente del Senato Ignazio La Russa e un altro con vari ministri del governo, tra cui Matteo Salvini, Daniela Santanché, Andrea Abodi, Francesco Lollobrigida, Giuseppe Valditara, Gilberto Pichetto Fratin, Eugenia Roccella e Marina Calderone.
- Autonomia regionale:
Un confronto tra i presidenti di Regione Attilio Fontana (Lombardia), Alberto Cirio (Piemonte), Michele Emiliano (Puglia) e Massimiliano Aurigemma (Lazio).
- Infrastrutture:
Panel con i sottosegretari Alessandro Morelli, Franco Lucente, Claudia Maria Terzi, e diversi esperti del settore come Gianantonio Gibelli, Brunini e Ferrero.
- Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità:
Tra i relatori, le parlamentari Anna Ascani, Valeria Valente e Mariastella Gelmini, insieme a Licia Ronzulli, Erica Semenzato e altre figure chiave impegnate su questi temi.
- Olimpiadi Milano-Cortina 2026:
Un focus dedicato alla preparazione dell’evento sportivo internazionale, con interventi dell’AD Andrea Varnier e altre figure del Comitato Organizzatore.
- Abitazione e politica della casa:
Discussione con esponenti come Marco Osnato, Antonio Misiani e altri rappresentanti di spicco del settore immobiliare.
- Energia nucleare:
Una riflessione sul futuro del nucleare in Italia, con esperti come Marco Spada, Luca Squeri e Andrea Monti.
- Sviluppo economico e ambiente:
Approfondimenti su crescita e sostenibilità, con la partecipazione di esponenti come Guido Guidesi, Massetti e Besseghini.
- Silver economy:
Un dibattito su invecchiamento attivo e opportunità economiche legate alla terza età, con interventi di Giovanni Monti e Annarosa Racca.
- Giustizia:
Panel con il viceministro Francesco Paolo Sisto e altri esperti come David Santalucia.
- Cybersecurity:
Un tema cruciale con interventi di esperti come Roberto Ciardi, Giulio Gallera e Andrea Nasi.
- Autonomia territoriale:
Un confronto finale che vedrà protagonisti Massimo Garavaglia, Bussolati, Rosati e Corbetta.
Affaritaliani è il main media partner dell’evento.
Per consultare il programma completo e registrarsi all’evento, visita il link ufficiale su Eventbrite.