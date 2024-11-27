Il 26 novembre 2025 la fiamma olimpica arriverà in Italia. Ecco la mappa del suo viaggio verso i giochi 2026

Il 26 novembre 2025 la Fiamma Olimpica sarà accesa a Olimpia, in Grecia, dando il via al viaggio verso i giochi di Milano Cortina 2026. Dopo l’arrivo in Italia il 4 dicembre, la Fiamma inizierà il suo percorso il 6 dicembre.

Il viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica

Alto il valore simbolico, come ha lasciato intendere Andrea Varnier, ceo della Fondazione Milano-Cortina 2026. Perchè “il viaggio della fiamma olimpica lungo tutta la nazione, ha spiegato, è il momento in cui i Giochi entrano nelle case delle persone, portando ovunque la magia dello sport”.

La Fiamma percorrerà 12 mila chilometri in 63 giorni, coinvolgendo 10.001 tedofori attraverso tutte le 110 province italiane. Le tappe includeranno città simboliche come Napoli a Natale e Bari per Capodanno, con l’arrivo finale a Cortina – per la terza volta nella storia della cittadina – il 26 gennaio 2026 e la cerimonia di apertura a Milano il 6 febbraio. Il percorso è un omaggio alla cultura italiana. Infatti, toccherà diversi siti UNESCO.

Il percorso della fiaccola Paralimpica partirà da Stoke Mandeville il 24 febbraio, per arrivare all’Arena di Verona il 6 marzo per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi.

Viaggerà per 11 giorni, attraversando 2 mila chilometri con 501 tedofori. Dopo l’accensione in Inghilterra, farà tappa in città come Milano, Torino, Bolzano, Trento e Trieste, prima di concludere il suo percorso a Verona, sede delle cerimonie di apertura e chiusura.

I partner globali di Milano Cortina

Tanti i partner che affinacano il viaggio delle Fiamme Olimpica e Paralimpica: da Coca-Cola, Worldwide Partner del Movimento Olimpico e Paralimpico Internazionale, a Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, passando per Allianz Partner Globale assicurativo dei Movimenti Olimpico e Paralimpico dal 2021 e Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 202.

Verona protagonista

Secondo studi delle Università Cà Foscari, Bocconi e Sapienza, i Giochi avranno un impatto significativo sull’economia italiana, con una stima di crescita del PIL di circa 1,5 punti.

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha sottolineato l’importanza di Verona come sede di eventi simbolici, mentre Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha commentato “lo sport ha il potere di costruire ponti e abbattere barriere”.