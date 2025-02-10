Sanremo è anche il Festival delle radio

Il Festival di Sanremo 2025 non è solo musica, ma anche una straordinaria celebrazione dell’intrattenimento radiofonico. Le radio, da sempre protagoniste nella narrazione e nella promozione del Festival, si confermano uno dei motori principali per portare la magia della kermesse canora nelle case degli italiani.

Quest’anno, la presenza delle emittenti si arricchisce di nuove iniziative che combinano tradizione e innovazione, trasformando Sanremo in una vera e propria capitale dell’intrattenimento radiofonico. Tra dirette, interviste esclusive e format speciali, le radio amplificano l’esperienza del Festival, creando una connessione unica tra il palco dell’Ariston e il pubblico.

Il ruolo della radio nel Festival di Sanremo

Da sempre, la radio rappresenta uno dei principali megafoni del Festival, contribuendo al successo dei brani in gara e offrendo una narrazione immediata e appassionata. Durante Sanremo 2025, questa tradizione si arricchisce di nuovi strumenti e format, dimostrando come la radio continui a essere un mezzo insostituibile per vivere e condividere la magia della musica.

Inoltre, in un mondo sempre più digitalizzato, la radio mantiene il suo cuore pulsante e si riconferma il canale perfetto per raccontare l’evento musicale più atteso dell’anno, portando ovunque la voce del Festival di Sanremo.

Radio e Festival, legame indissolubile

La storia del Festival di Sanremo è profondamente intrecciata a quella della radio. Fin dalla prima edizione, nel 1951, la radio è stata il mezzo fondamentale per portare la magia della kermesse nelle case degli italiani, trasformandosi in un simbolo di unità nazionale e in un potente strumento per far conoscere la musica italiana al grande pubblico.

Sanremo 1951: la nascita del Festival e il ruolo della radio

Il Festival di Sanremo nacque in un’Italia che si stava rialzando dalle difficoltà della Seconda Guerra Mondiale. Organizzato presso il Casinò di Sanremo, il Festival trovò subito un alleato essenziale nella radio.

L’Italia dell’epoca era ancora priva di televisione su larga scala, e la radio rappresentava il principale mezzo di comunicazione e intrattenimento. Fu proprio grazie a Radio Rai che le prime edizioni del Festival raggiunsero milioni di ascoltatori, contribuendo a far conoscere artisti come Nilla Pizzi, vincitrice della prima edizione con il brano Grazie dei fiori.

Le voci dei presentatori e dei cantanti, trasmesse via etere, riempivano le case degli italiani, creando un’atmosfera unica. La radio, con la sua capacità evocativa, permetteva a chiunque, anche nei luoghi più remoti del Paese, di vivere la magia di Sanremo.

Gli anni ’50 e ’60: la radio come amplificatore di successi

Negli anni successivi, il Festival di Sanremo continuò a crescere, e con esso il ruolo della radio. Brani iconici come Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno (1958) furono trasmessi ininterrottamente, trasformandosi in successi internazionali proprio grazie alla capillare diffusione radiofonica.

Negli anni ’60, l’arrivo della televisione non ridusse l’importanza della radio. Anzi, la radio rimase il mezzo prediletto da molti italiani per seguire l’evento, grazie alla sua capacità di raggiungere chi non aveva accesso alla TV. Inoltre, i programmi radiofonici dedicati a Sanremo fungevano da piattaforme per commentare le esibizioni e raccontare aneddoti dal backstage.

La radio come trampolino per gli artisti

Per decenni, la radio è stata un trampolino di lancio per gli artisti in gara al Festival. Una canzone che risuonava nelle case degli italiani attraverso le frequenze radiofoniche aveva la possibilità di diventare un classico. Da Luigi Tenco a Gino Paoli, da Mina a Adriano Celentano, la radio ha contribuito a costruire la carriera di molti dei più grandi interpreti della musica italiana.

La radio e l’evoluzione del Festival

Con il passare del tempo, il Festival di Sanremo ha continuato a evolversi, e la radio ha saputo adattarsi ai cambiamenti. Dagli anni ’80, con l’avvento delle radio private, il Festival ha trovato nuovi spazi di promozione e discussione. Oltre a Radio Rai, infatti, numerose emittenti regionali e locali hanno iniziato a trasmettere programmi dedicati a Sanremo, amplificando ulteriormente il successo della manifestazione.

Negli anni 2000, la radio ha saputo rinnovarsi ancora una volta, integrando le nuove tecnologie e i social media. Oggi, le dirette radiofoniche di Sanremo non sono più soltanto un racconto audio: si accompagnano a contenuti multimediali, interazioni in tempo reale e podcast dedicati, che rendono l’esperienza ancora più immersiva.

La forza della radio: un’eredità senza tempo

Il Festival di Sanremo deve molto alla radio. Se oggi la manifestazione è un pilastro della cultura italiana, lo si deve al lavoro instancabile di chi, per decenni, ha raccontato le emozioni del palco dell’Ariston attraverso le onde radio. Come disse una volta Domenico Modugno, «una canzone vive davvero solo quando la radio la porta a tutti».

LE RADIO AL FESTIVAL DI SANREMO 2025

RADIORAI

RAI RADIO2 È LA RADIO UFFICIALE DI SANREMO 2025

Con oltre 100 ore di programmazione dedicata, Rai Radio2 si conferma unica radio ufficiale di Sanremo 2025. Tutto il Festival in diretta, il backstage esclusivo dalla Blueroom con le sensazioni a caldo dei cantanti in gara, interviste e retroscena dalla Città dei Fiori, per entrare nel cuore della musica, raccontare e vivere minuto per minuto le emozioni e le curiosità dell’evento musicale dell’anno, e non solo.

“Vi porteremo nel cuore del Festival – promette la direttrice di Rai Radio2, Simona Sala. Essere Radio ufficiale significa che solo sul nostro canale gli ascoltatori possono godere in diretta delle serate di Sanremo con le canzoni in gara e del backstage esclusivo dalla Blue room, lo studio di Rai Radio2 dove tutti i cantanti raccontano le loro emozioni a caldo, subito dopo la loro esibizione”. Ad accoglierli una coppia consolidata, frizzante e super confermata: Ema Stokholma e Gino Cataldo. “E intorno a questo cuore – continua Sala – proponiamo un palinsesto originale, dedicato giorno e notte alla 75ª edizione della kermesse. Suoneremo Sanremo, vogliamo ascoltare tanta musica, incontrare i protagonisti, far partecipare gli ascoltatori e raccontare il Festival in tutte le sue sfumature, anche come fenomeno sociale. Una continua staffetta di programmi, voci e volti amati della radio, con parecchie novità e sorprese“. “Insomma – conclude Sala – Rai Radio2 vuole costruire, come ha titolato un collega lo scorso anno, un Festival nel Festival, anche con un racconto social originale“.

Durante tutta la settimana sanremese Rai Radio2 sarà dentro, davanti e al fianco dell’Ariston: oltre alla Blueroom tutta rossa di Radio2 dentro il teatro per le dirette del Festival ed il backstage, torna il box Studio in Piazza Borea d’Olmo a cui si aggiunge quello strategico, nei locali del negozio OVS a ridosso del green carpet, a fianco dell’Ariston.

Ospiti e protagonisti sempre live in un flusso continuo con i conduttori che si passano le chiavi del racconto per rendere gli ascoltatori protagonisti del Festival: dalle 10.30 alle 12.00 a “Radio2 Social Club”, all’ OVS Studio arrivano i cantanti in gara in collegamento con Luca Barbarossa dalla sala B di Via Asiago a Roma e con Ema Stokholma, Saverio Raimondo, Giulia Vecchio e Carlo Amleto inviati speciali a Sanremo. Dalle 12.00, un duo inedito: Tommaso Labate porta il racconto pop nella Città dei Fiori affiancato dalla verve della poliedrica Brenda Lodigiani con “Non è un paese per giovani…ma forse a Sanremo sì” in diretta dallo studio OVS tra imitazioni, notizie e nuovi personaggi. Alle 13.45, il testimone passa a “Prendila così” con l’ironia e la curiosità di Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo come sempre aperti alle incursioni degli ascoltatori. Dalle 15.30 alle 16.30 ancora una novità targata Sanremo 2025: il nuovo programma “Sanremo è sempre più blues” in diretta dallo studio Borea d’Olmo : Carlo Amleto e Giulia Vecchio si cimenteranno con esilaranti sfide musicali con gli artisti in gara all’Ariston. E chissà che, rigorosamente in diretta, non nascano nuove canzoni. E ancora, dalle 16.30 alle 18.00, arriva “5 in condotta Speciale Sanremo” con Serena Bortone che affiancata da due conduttori d’eccezione: Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair e Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni, per i quali il Festival non ha segreti.

Dopo Caterpillar, pronta a consegnare il premio ‘Mi illumino di meno’ alla canzone più ‘sostenibile’ e impegnata del Festival, arriva “Aspettando Sanremo”: Massimo Cervelli e Giulia Nannini in diretta da Roma porteranno di ascoltatori dritti dritti alla diretta del Festival.

Luci accese sul palco dell’ ARISTON dunque anche per Rai Radio2 e il suo canale TV 202 del digitale terrestre che trasmetteranno in diretta anche il dopo festival di Alessandro Cattelan.

Un palinsesto ricchissimo, cui si aggiungono gli aggiornamenti su tutti i Social di Rai Radio2, che racconteranno Sanremo 2025 con contenuti esclusivi, extra e backstage.

Rai Radio2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme: radio e TV (al canale 202 del Digitale terrestre e Tivùsat), su RaiPlay e RaiPlay Sound in diretta streaming e con clip on demand, oltre a tutti i Social del canale sugli account di @rairadio2.

IL FESTIVAL DI RAI RADIO1 E DEL GR

Rai Radio1 avrà un box allestito al PalaFiori nel quale ospitare le trasmissioni che andranno in diretta da Sanremo. In palinsesto ci sono due programmi quotidiani in diretta da Sanremo e uno che utilizza il collegamento in diretta con il Festival:

“Radio1 Stream”, condotto da Savino Zaba, in onda in onda dal lunedì al venerdì in concomitanza con il Festival, dalle 11.05 alle 11.30.

“La nota del giorno”, condotto da John Vignola e Marcella Sullo, in onda in tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in concomitanza con il Festival, dalle 15.05 alle 15.30.

“Il pomeriggio di Radio1”, in onda da Saxa Rubra, condotto da Massimo Giraldi e Claudio De Tommasi con collegamento fisso da casa Sanremo con un ospite musicale, in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

Per quanto riguarda il Giornale Radio Rai, il GR avrà tre inviate che copriranno tutte le edizioni dei notiziari: Timisoara Pinto, Marcella Sullo e Miriam Mauti. Il GR offrirà aggiornamenti costanti e quotidiani e coprirà tutti gli eventi per garantire servizi chiusi e collegamenti in diretta in tutte le edizioni dei GR durante tutto il periodo del Festival.

IL FESTIVAL SECONDO ISORADIO

Rai Isoradio presenta Sicuramente Sanremo, in viaggio con la Polizia di Stato. anche quest’anno è confermata la partnership di Rai Isoradio con la Polizia di Stato per Sanremo 2025. Isoradio sarà ospitato in Piazza Colombo, nel track “vita da social”.

Questo il programma dei collegamenti in diretta dal track:

Da Lunedì 10 a venerdì 14 febbraio dalle 11.00 alle 12.00, “Casello a Casello” con Manila Nazzaro e Gianmaurizio Foderaro, con musica ed interviste da Sanremo.

Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio dalle 15.05 alle 16.00, “Destinazione Pomeriggio” con Davide Santirocchi ed Elena Carbonari. Da lunedì a sabato, dalle 16.05 alle 17.00 dentro Tele suono con AI (Myriam Fecchi).

Dalle 17.05 alle 18.00, in Destinazione Pomeriggio sarà presente in studio anche il giornalista Dario Salvatori, profondo conoscitore di Sanremo e della musica italiana.

Grazie al contributo della redazione social con Antonella Cori e Antonio Meloni torna “Sanremo On the Road”. Gli ascoltatori in viaggio e gli ospiti della trasmissione, durante tutta la settimana, voteranno la canzone più ascoltata in viaggio del Festival; risultati e votazioni in tempo reale in diretta radiofonica e sulle pagine social. L’edizione dello scorso anno 2024 è stata vinta da Emma Marrone con Apnea. (premiata nel Tg1 delle 20 a fine festival).

Durante tutta la settimana Isoradio seguirà inoltre le iniziative della Polizia di Stato dalla sicurezza sulle strade alle iniziative antibullismo e alla cyber security ed il mondo dei social, con l’intervento dei ragazzi delle scuole ospiti del track della Polizia.

SANREMO CONTINUA ANCHE SULLE RADIO DIGITALI SPECIALIZZATE E PODCAST



Grande attenzione viene riservata al Festival di Sanremo anche su tutto il mondo delle radio specializzate e podcast Rai. A partire da “Radio Techetè” che ha nelle sue corde proprio l’attenzione e la ricerca negli archivi e nel passato. Naturalmente una serie di finestre sul Festival verrà aperta nella programmazione di “Tutta italiana” e di “Noname Radio”. Anche nella programmazione di radio Kids è previsto che si parli del Festival nelle dirette e con collegamenti telefonici con i conduttori Arianna Ciampoli e Marco Di Buono.

RADIO MEDIASET

Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio – insieme a Radio Norba, Radio Divina e Lady Radio,

Per il quarto anno consecutivo, le radio del Gruppo Mediaset – Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio – insieme a Radio Norba, Radio Divina e Lady Radio, tornano a Sanremo, ospitate in una delle location più prestigiose della città: Villa Nobel.

Dal 10 al 15 febbraio, la storica residenza di Alfred Nobel, oggi sede museale, si trasformerà nel cuore del progetto Sanremo ExtraFestival. Questo spazio diventerà un punto di riferimento per artisti in gara, ospiti del Festival, celebrità e addetti ai lavori, offrendo un hub radio-social-TV dove raccontarsi attraverso interviste, iniziative digital e social, e attività organizzate dai partner.

Programmi e protagonisti

Gli spazi di Villa Nobel, sia al suo interno che nel parco, ospiteranno tutto il giorno i conduttori delle radio del gruppo, impegnati in interviste con artisti, influencer e ospiti speciali.

Radio 105 trasmetterà ogni giorno con Camilla Ghini e Daniele Battaglia, in diretta con “105 Take Away”. Le interviste ai cantanti saranno riproposte anche nel programma serale “105 Night Express”. Mariasole Pollio condurrà “105 Loves Music” la domenica alle 12.

R101 sarà presente con Melita Toniolo e Rebecca Staffelli, che si collegheranno con gli studi di Milano per raccontare il Festival e intervistare gli artisti. Il venerdì mattina, Fernando Proce trasmetterà in diretta il suo programma “Procediamo”.

Radio Monte Carlo vedrà Giorgia Venturini collegarsi due volte al giorno da Villa Nobel per aggiornamenti e interviste.

Radio Subasio aprirà nella sua programmazione tanti spazi dedicati agli artisti del Festival. Il sabato, Gloria Gallo trasmetterà il suo programma direttamente dalla villa.

Radio Norba sarà presente con Rosaria Rollo e Daniele Colacicco, che intervisteranno i cantanti in gara e commenteranno il Festival.

Radio Divina e Lady Radio, con i conduttori Eva Edili e Franceskino, trasmetteranno ogni giorno in diretta dalla villa.

Il pubblico avrà libero accesso al parco di Villa Nobel dal lato della passeggiata a mare. All’interno di un’area riservata, sarà possibile assistere ai programmi di Radio 105 in esterna e partecipare alle iniziative organizzate dai numerosi partner: Dondisalotti, DR Automobiles, Ebrand, Eni con Enilive e Plenitude, Lindt & Sprüngli, Lurisia Premium Beverages, Montegrappa, Motorola, Naj-Oleari, Privitera Eventi, Vecchio Amaro del Capo ed Elisir S. Marzano Borsci.

Partner tecnici dell’evento saranno Caffè Motta, Il Sofà e Pro Heat. Per il secondo anno consecutivo, la Regione Puglia sarà presente come partner istituzionale, con un’area dedicata alle sue eccellenze. Sanremo ExtraFestival gode del patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Imperia e del Comune di Sanremo.

RTL 102.5

RTL 102.5, la prima radio d’Italia, insieme a Radiofreccia e Radio Zeta, sarà a Sanremo per raccontare il 75° festival della canzone italiana. Le trasmissioni in diretta dalla città ligure inizieranno lunedì 10 febbraio, il giorno precedente all’inizio della kermesse. Il quartier generale del Gruppo RTL 102.5 sarà in Corso Imperatrice, vicino al Casinò di Sanremo, dove sarà posizionato il radio truck di RTL 102.5. L’operazione di RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta a Sanremo prende il nome di #RADIOFESTIVAL, con un palinsesto interamente dedicato alla manifestazione canora, con interviste, collegamenti in diretta e curiosità su tutto ciò che accade in città nei giorni della kermesse.

CLASSIFICA “RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL”

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 ed EarOne, società italiana specializzata in classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, per la realizzazione della speciale CLASSIFICA “RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL” 2025, che premierà i protagonisti radiofonici del Festival di Sanremo 2025.

Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere la propria preferenza sulle canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025, a partire da martedì 11 febbraio, all’apertura della manifestazione. Le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. I risultati si baseranno sulle preferenze espresse dagli ascoltatori, ponderate con i dati di airplay stilati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti del panorama radiofonico, comprese radio nazionali, regionali e locali.

Il vincitore della CLASSIFICA “RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL” 2025 – categoria Campioni sarà annunciato in diretta durante “L’Indignato Speciale”, in onda domenica 16 febbraio dalle 9:00 alle 11:00; quello della categoria Nuove Proposte, invece, sarà annunciato in diretta durante “Pop Around The Clock”, in onda venerdì 14 febbraio dalle 17:00 alle 19:00

IL RACCONTO DEL FESTIVAL ANCHE SU RTL 102.5 PLAY E SUI SOCIAL CON 52 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI

Il mondo di Sanremo sarà raccontato, minuto per minuto, anche sui social di RTL 102.5 e Radio Zeta con Instagram Stories, Reel, interviste ed il racconto degli inviati. Contenuti esclusivi anche su RTL 102.5 Play, la grande piattaforma della radio più ascoltata d’Italia, che sarà presente anche in Sala Stampa con Francesco Fredella e Ludovica Marafini ogni sera. Toccherà a loro il racconto del Festival di Sanremo, in tempo reale, su rtl.it e sui social. Durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo, i social di RTL 102.5 e Radio Zeta hanno raggiunto 52 milioni di visualizzazioni su tutte le piattaforme anche con un grande coinvolgimento del target più giovane.

LA DISCOTECA NAZIONALE IN DIRETTA DA VILLA NOSEDA A SANREMO

RTL 102.5 farà ballare tutta Italia anche da Sanremo con “The Final Party”, il 15 febbraio in diretta da Villa Noseda a Sanremo ed in radiovisione.

I PROGRAMMI IN DIRETTA DA SANREMO

Programmazione di RTL 102.5

Da lunedì a venerdì

09:00 – 11:00: La famiglia giù al nord con Luigi Santarelli da Sanremo e Sara Calogiuri, Jennifer Pressman, Emanuele Carocci e Luca Viscardi da Milano.

13:00 – 15:00: Miseria e Nobiltà con Virginia Tschang da Sanremo e Il Conte Galè, Fabrizio Ferrari e Paola Di Benedetto da Sanremo.

19:00 – 21:00: Protagonisti con Francesco Fredella da Sanremo, Gianni Simioli e Francesco Taranto da studio.

Da lunedì a giovedì

11:00 – 13:00: W L’Italia con Carolina Rey da Sanremo e Ambra e Angelo Baiguini in studio a Milano.

17:00 – 19:00: Password con Cecilia Songini da Sanremo e Nicoletta De Ponti e Fulvio Giuliani in studio a Milano.

Dal lunedì a sabato

6:00 – 9:00: Non Stop News con Luigi Santarelli da Sanremo e Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro da studio.

15:00 – 17:00: The Flight con Matteo Campese da Sanremo e La Zac in studio a Milano.

21:00 – fine serata: Suite 102.5 RADIOFESTIVAL con Niccolò Giustini, Simone Palmieri e Francesca Cheyenne.

Programmazione del weekend:

Da venerdì a sabato

11:00 – 13:00: No Problem – W L’Italia con Carolina Rey da Sanremo e Paolo Cavallone, Charlie Gnocchi e Carlo Elli da studio.

17:00 – 19:00: Pop Around the Clock con Cecilia Songini da Sanremo e La Mario da studio.

Sabato:

09:00 – 11:00: Chi c’è c’è, chi non c’è non parla con Luigi Santarelli da Sanremo e Armando Piccolillo e Barbara Foria da studio.

13:00 – 15:00: Power Hits Parade con Virginia Tschang da Sanremo e La Zac da studio.

19:00 – 21:00: Shaker con Francesco Fredella da Sanremo e Giorgia Surina da studio.

Programmazione settimanale di RADIO ZETA:

09:00 – 11:00: Turbo Zeta con Luigi Provenzani da Sanremo e Alessandra Vatta in studio a Roma.

11:00 – 13:00: Destinazione Zeta con Giulia Laura Abbiati da Sanremo e Mario Vai in studio a Roma.

13:00 – 15:00: Zetagram con Cianna e Carolina Russi Pettinelli da Sanremo.

15:00 – 17:00: Collettivo Zeta con Niccolò Giustini da Sanremo e Simone Palmieri da Milano.

Programmazione di RADIOFRECCIA:

17:00 – 18:00: Terra di Nessuno con Nessuno (Matteo Campese).

RDS

RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT saranno protagoniste del Festival di Sanremo 2025, trasmettendo in diretta dall’RDS TRUCK posizionato in piazza Vincenzo Muccioli, aperta al pubblico. Qui sarà possibile incontrare gli artisti, ricevere gadget e vivere il Festival insieme alla radio.

Dal 10 al 15 febbraio, l’evento sarà animato da una ricca programmazione:

RDS 100% Grandi Successi con Petra Loreggian e Giovanni Vernia dalle 12:00 alle 15:00 con lo show “I Peggio più Peggio di Sanremo”.

con Petra Loreggian e Giovanni Vernia dalle con lo show “I Peggio più Peggio di Sanremo”. RDSNEXT LOVES SANREMO dalle 16:00 alle 18:00 con i content creator Samara Tramontana (1,7 milioni di follower su TikTok e 730.000 su Instagram) e Gaia Garavaglia (571.000 su TikTok e 347.000 su Instagram).

dalle con i content creator (1,7 milioni di follower su TikTok e 730.000 su Instagram) e (571.000 su TikTok e 347.000 su Instagram). RDSNEXT LOVES SANREMO EXTRATIME dalle 18:00 alle 19:00 , condotto a rotazione da coppie di webstar: Lisa Luchetta e Daniele Giannazzo , Ale Cossari e Iris Di Domenico , Le sorelle Mordenti .

dalle , condotto a rotazione da coppie di webstar: , , . La social host Iris Di Domenico (2 milioni di follower su TikTok e 793.000 su Instagram) sarà presente ogni giorno nella social lounge, uno spazio esclusivo per interviste e contenuti social che mostreranno il dietro le quinte su RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT.

Inoltre, su RDSNEXT andranno in onda appuntamenti speciali con Numero Verde, Fabrizio Valerio, Daniele Giannazzo e Alessia Grambone.

Per Daniela Pozzessere, Responsabile Marketing di RDS “c’è un legame speciale tra RDS e Sanremo, per questo abbiamo voluto dichiarare il nostro “amore” con RDS LOVES SANREMO. Siamo entusiasti di tornare alla manifestazione canora più importante in Italia, portando la magia della musica nelle case di milioni di ascoltatori. Ringraziamo il Comune di Sanremo per questa collaborazione e tutte le case discografiche con cui lavoriamo per promuovere gli artisti e la loro musica.»

I media partner di RDS LOVES SANREMO saranno Grazia per RDS 100% Grandi Successi e ScuolaZoo per RDSNEXT. Grazia, diretto da Silvia Grilli, seguirà il Festival raccontando tendenze e novità. La caporedattrice moda Carlotta Marioni commenterà i look degli artisti in diretta dallo show di Anna Pettinelli e Sergio Friscia su RDS (dalle 10:00 alle 12:00).

ScuolaZoo e RDSNEXT organizzeranno due incontri formativi il 13 febbraio con gli studenti dell’Istituto “Cristoforo Colombo” di Sanremo, affrontando temi di educazione sentimentale con Elena Mozzo, pediatra e consulente sessuale, e i talent di RDSNEXT. Questo evento sarà la prima tappa del GeneratiON Tour di ScuolaZoo, che coinvolgerà 10 scuole italiane.

Partner commerciali: Avon, Birra Raffo, Consorzio per la Tutela dell’Asti e Moscato d’Asti, FIAT, Mutti, Unimarconi – La prima Università Digitale italiana, Vanini Cioccolato e Disney Italia con un corner dedicato al film Biancaneve.

RADIO ITALIA

Radio Italia sarà a Sanremo in occasione del 75mo Festival della Canzone Italiana, in diretta contemporanea radio e video dagli studi “Fuori Sanremo”, allestiti presso il Grand Hotel Londra di Sanremo. Dall’11 al 15 febbraio, dalle 14:00 alle 19:00, le interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti, a cura dei conduttori Francesca Leto e Mauro Marino, Giuditta Arecco e Marco Falivelli, Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi. On air anche Mario Volanti con interviste, notizie e curiosità. Dalle 14.00 alle 14.20 su Real Time e in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e radioitalia.it, la striscia quotidiana live “Real Time a Sanremo con Radio Italia”, condotta da Francesca Leto e Mauro Marino.

Dopo il successo della prima edizione, torna il format social di Radio Italia “D’accordo o in disaccordo” condotto dall’irriverente content creator Cecilia Cantarano, della scuderia One Shot Agency, che interagirà con i protagonisti della kermesse. Quest’anno il format sarà supportato da L’Oréal Paris.

Ad inaugurare la settimana sanremese, domenica 9 febbraio, confermato l’attesissimo party di Radio Italia presso il Victory Morgana Bay di Sanremo, con la presenza degli artisti in gara, ospiti speciali, giornalisti, creator e tanti amici. Al dj-set si alterneranno i conduttori Paoletta e Mauro Marino. In programma al party inaugurale e al party finale del sabato notte, il tradizionale taglio della torta realizzata dal celebre Chef e Maitre Chocolatier Ernst Knam.

Tutte le attività dal “Fuori Sanremo” vivranno anche sul sito radioitalia.it e sui profili Instagram, TikTok, Facebook e X dell’emittente.

Radio Italia dedica al Festival anche spazi pre-sanremesi: il “Sanremo Italiano”, due appuntamenti giornalieri con le interviste di Daniela Cappelletti (in onda dal 27 gennaio) e, per 32esimo anno consecutivo, il “TotoSanremo” condotto da Mario Volanti (in onda dal 3 febbraio) riservato agli ascoltatori che possono giocare e provare ad indovinare il podio. In regalo a tutti i partecipanti che andranno in onda la compilation ufficiale del Festival e chi indovinerà il podio si aggiudicherà una Smart TV 55”.

Radio Italia è la radio ufficiale della compilation di Sanremo 2025, prodotta da Warner Music.

Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia “La 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana si preannuncia interessante: nella mia lunga esperienza sanremese di oltre 40 anni, non c’è mai stato un gruppo così nutrito di cantanti italiani tra partecipanti, ospiti, co-conduttori e duettanti…veramente tanti. Per me che amo la musica italiana e con la musica italiana ho fatto una radio, è come per un bambino entrare in un negozio di giocattoli, quindi la settimana corta che va dall’11 al 15 febbraio sarà una grande festa e avendo ascoltato i brani, posso dire che le canzoni scelte da Carlo Conti sono veramente belle. Il 16 febbraio il Festival sarà finito, ma come accade ogni anno, Radio Italia solomusicaitaliana continuerà a promuovere e a far ascoltare la musica di Sanremo”.

Alessandro Volanti, Direttore Marketing e Commerciale Radio Italia: “Per il decimo anno consecutivo allestiremo i nostri studi “Fuori Sanremo” al Grand Hotel Londra dove ci aspettano come di consueto, le interviste con tutti i protagonisti di questa attesissima kermesse musicale. Torna, dopo il successo della prima edizione, anche il nostro format social che vede la partecipazione della creator Cecilia Cantarano: una collaborazione con l’agenzia One Shot Agency che portiamo avanti con grande soddisfazione. Al nostro fianco ci saranno tanti prestigiosi brand ai quali come sempre dedichiamo massima attenzione e progetti personalizzati. Ringrazio Canaid World Srl per gli allestimenti e Rai Pubblicità per il lavoro di raccolta sempre puntuale”.

I partner ufficiali del “Fuori Sanremo” di Radio Italia: main partner L’Oréal Paris, Citroën, Kellogg’s Snacks, Marlù; official partner Ricola; charity partner GSD Foundation ETS; birra ufficiale Birra Gaia; fornitore ufficiale Consorzio Tutela Grana Padano, Salvaterra, Val D’Oca; media partner Cosmopolitan, Real Time.

Marta Cagnola

RADIO 24

Radio 24 seguirà il Festival di Sanremo con l’inviata Marta Cagnola, al suo 25° festival consecutivo. Ci saranno servizi e interviste con i protagonisti della rassegna in tutte le principali edizioni dei Giornali Radio. Molti gli approfondimenti in particolare in Effetto Giorno e Effetto Notte nelle giornate del Festival unitamente a molti collegamenti nelle trasmissioni di Radio 24 per tutte le declinazioni del Festival: dagli aspetti economici a quelli legati allo sport, dalla cronaca alle reazioni del mondo politico.

Da Sanremo, poi, andranno in onda le trasmissioni del weekend Radiotube (nelle versioni Social village e Social network, sabato 11 dalle 16 alle 18 e con L’Intervista domenica 12 dopo il giornale radio delle 7) e il nuovo programma TikTokers (in onda alla domenica alle 20.00). La trasmissione racconterà il lavoro di un seguitissimo creator nei giorni della manifestazione ormai regina anche delle interazioni social.

KISS KISS

Casa Kiss Kiss: il cuore del 75° Festival di Sanremo

Radio Kiss Kiss torna protagonista del Festival di Sanremo con Casa Kiss Kiss, un’imperdibile location nella prestigiosa Piazza Vesco. Per il terzo anno consecutivo, l’emittente offrirà una settimana di musica, spettacolo ed emozioni in un’iconica struttura di vetro da 480 mq affacciata sul mare. “Casa Kiss Kiss è molto più di una location: è il punto di incontro tra musica, spettacolo ed emozioni”, afferma l’editore e presidente Lucia Niespolo.

Un’esperienza imperdibile per gli ospiti e il pubblico

Casa Kiss Kiss, sviluppata su due piani con un’esclusiva area esterna e un “blu carpet”, ospiterà dirette, interviste, incontri esclusivi e tante sorprese. Tra i momenti salienti:

9 febbraio : Opening Party ufficiale.

: Opening Party ufficiale. Dirette giornaliere con interviste agli artisti e collegamenti live dalla città.

Gadget esclusivi per i visitatori.

Palinsesto di eventi e programmi

Radio Kiss Kiss accompagnerà il pubblico con oltre sei ore di diretta al giorno:

Domenica 9 febbraio : Pippo Pelo Show (10:00-12:00). Dedikiss (14:00-16:00). I Corrieri di Kiss Kiss (16:00-18:00).

: Dal 10 al 14 febbraio : Pippo Pelo Show (07:00-09:00). Dedikiss (14:00-16:00). I Corrieri di Kiss Kiss (16:00-18:00).

: Sabato 15 febbraio : Pippo Pelo Show (10:00-12:00). Dedikiss (14:00-16:00). I Corrieri di Kiss Kiss (16:00-18:00).

:

Collaborazioni e partner esclusivi

Casa Kiss Kiss 2025 si avvale di prestigiosi brand partner: Ritter Sport, Notino, Marlù, E.ON, Rowenta, tra gli altri. Iliad sarà presente con un corner allo Yacht Club, mentre il bar ufficiale offrirà prodotti Cogedi, Derby e Zespri.

“Un format consolidato”

“Siamo entusiasti di tornare con un format che lo scorso anno ha riscosso un enorme successo”, aggiunge Niespolo. Con la collaborazione dei partner e il carisma del team di Radio Kiss Kiss, Casa Kiss Kiss si conferma la place-to-be della settimana sanremese.

Festival Zone con CiccioRiccio, Radio Stop, Radio Studio Delta, RGS/TGS/RTP, Radio Dolomiti, Radio Linea 1, Radio Studio Centrale e Radio Punto Nuovo

Durante il Festival di Sanremo 2025 prende vita Festival Zone, un progetto che unisce eventi collaterali e celebra la musica in un’atmosfera unica. Tra le location protagoniste, spicca Festival Zone Radio, il polo radiofonico situato nel prestigioso Hotel Morandi di Sanremo, che accoglierà otto importanti emittenti regionali.

Festival Zone Radio: il cuore delle interviste sanremesi

Le radio presenti – CiccioRiccio, Radio Stop, Radio Studio Delta, RGS/TGS/RTP, Radio Dolomiti, Radio Linea 1, Radio Studio Centrale e Radio Punto Nuovo – raggiungono complessivamente 600mila ascoltatori al giorno e oltre 3 milioni settimanali.

In un contesto accogliente, artisti e entourage si racconteranno attraverso interviste esclusive, offrendo emozioni, esperienze e curiosità direttamente dal Festival. “L’obiettivo è creare un rifugio per gli artisti dove condividere liberamente la magia del Festival”, spiega il team organizzativo.

Un progetto a 360°

Ideato dal discografico Manuel Magni e dalla project manager Sara Bolzani, con la direzione operativa di Gianluca Propoli, il progetto si arricchisce di tre format distintivi:

Festival Zone Radio con postazioni dedicate e Vip Lounge all’Hotel Morandi.

con postazioni dedicate e Vip Lounge all’Hotel Morandi. Festival Zone Caffè : una diretta streaming mattutina alle 8:00 con aggiornamenti e curiosità sulla serata precedente.

: una diretta streaming mattutina alle 8:00 con aggiornamenti e curiosità sulla serata precedente. Sanremo per il Sociale: tre giorni di talk show presso il Teatro del Casinò con ospiti dal mondo accademico, della TV e dello spettacolo, per discutere temi come Intelligenza Artificiale, musica e disabilità.

Un network di radio regionali che celebra la musica

“È emozionante pensare che otto radio regionali, unite dalla passione per la musica, diano vita a un piccolo grande network che raggiunge tutta Italia, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia,” racconta Manuel Magni.

Partner esclusivo del progetto è All Music Italia, punto di riferimento per la musica italiana con oltre un milione di lettori mensili.