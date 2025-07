Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, festival, musica

Alla Scala debutta l’opera ispirata al romanzo di Umberto Eco. A Udine le ultime novità sul fronte 8cinematografico) orientale. E tornano a cantare gli ABBA di ‘Mamma mia!

Fiorella Mannoia

Fiorella torna a ‘Disobbedire’

Sabato, all’Arcimboldi di Milano, torna ‘Fiorella Sinfonica-Live con orchestra’. Fiorella Mannoia, accompagnata dall’Orchestra sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, ripercorre i passati successi del suo repertorio. Ma propone anche brani più recenti come ‘Disobbedire’, che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso novembre, con cui ha celebrato i propri 70 anni.

(foto Brinkhoff-Moegenburg)

‘Mamma mia! tornano gli ABBA

Al Teatro Rossetti di Trieste fino a domenica, prima di proseguire il tour a Milano, è in scena ‘Mamma mia!’, la commedia musicale ispirata da 22 successi degli ABBA. La storia ambientata in un’isola greca, in cui la figlia deve svelare chi sia il suo vero padre fra tre possibili candidati, ha compiuto 25 anni dal debutto nel West End di Londra e negli anni è stata allestita in 50 diverse produzioni, presentata in oltre 450 città di tutto il mondo.

Roberto Frontali, Lucas Meachem

Il nome dell’opera

Debutta il 27 aprile al Teatro alla Scala ‘Il nome della rosa’. L’opera in due atti di Francesco Filidei è un libero adattamento del best seller di Umberto Eco (pubblicato da La nave di Teseo), con la direezione di Ingo Metzmacher e la regia di Damiano Michieletto. Nelle vesti talari del protagonista Guglielmo di Baskerville, che al cinema fu interpretato da Sean Connery, si cala il baritono americano Lucas Meachem. La prima del 27 viene trasmessa in diretta da Rai Radio Tre.

Ambra Angiolini

Ambra e il primo No

Al Franco Parenti di Milano, fino al 4/5, Ambra Angiolini dà vita scenica a ‘Oliva Denaro’, il romanzo di Viola Ardone che rielaborava e rileggeva la storia vera di Franca Viola. Franca, che oggi ha 78 anni, è stata la prima donna, nella Sicilia degli anni ’60, a rifiutare il matrimonio riparatore dopo una violenza. Era un’epoca in cui in Italia lo stupro era ancora un reato contro la morale e non contro la persona, e lei – giovanissima – osò ribellarsi. La regia dello spettacolo è di Giorgio Gallione. Ad accompagnare Ambra anche alcune canzoni di Mina.

Udine guarda a Oriente

Primo fine settimana per il Far East Film Festival di Udine, che si chiuderà il 2/5 con la proiezione in anteprima mondiale del film sudcoreano d’animazione ‘The Square’. La manifestazione, arrivata alla 27esima edizione, presenta quest’anno 75 titoli. E alcuni ospiti di primo piano, come il regista e produttore cinese Tsui Hark (‘Once upon a Time in China’) che presenterà il suo nuovo fantasy ‘Legends of the Condor Heroes: The Gallants’ e riceverà il Gelso d’oro dall’attore protagonista di ‘L’amante’: Tony Leung Ka-Fai.

Flavia Massimo

Un violoncello al museo

La rassegna ‘Suoni Trasfigurati‘, diretta da Luca Carnicelli e Luisa Longhi, e arrivata alla seconda edizione si svolge a Milano portando la musica fuori dalle sale concerti e all’interno di luoghi museali. Lunedì, all’ADI Design Museum, suonerà la violoncellista Flavia Massimo, con una formazione classica ma anche elettronica.