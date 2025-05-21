SAE compra ‘Paese Sera’ per farne il proprio fascicolo nazionale

Il Gruppo Sae, editore dei quotidiani Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara oltre che della Provincia Pavese, di cui stanno arrivando al closing le procedure d’acquisto dal gruppo Gedi, ha comprato Paese Sera, storica testata d’informazione e di cronaca della sinistra.

A vendere la testata cartacea che il relativo sito è stato l’imprenditore Massimiliano Picardi, che aveva mantenuto in vita una testata rimasta nella memoria di molti cronisti e che nel suo momento d’oro si era affacciata da Roma al resto d’Italia con diverse edizioni locali.

Il contratto di compravendita è stato firmato nel pomeriggio di oggi, martedì 20 maggio, nella sede romana di SAE.

Alberto Leonardis

Secondo i piani della casa editrice guidata da Alberto Leonardis, Paese Sera diventerà da ottobre la testata nazionale dell’intero gruppo da utilizzare come dorso dei quotidiani locali, ma con una presenza propria anche a Roma e Milano, città dove avrà sede la redazione. Questa sarà composta essenzialmente da giovani su un modello simile a quello di Open, con la direzione, secondo le prime indiscrezioni, di Luciano Tancredi, attualmente direttore editoriale del gruppo, il quale però avrà presto già il suo daffare con la direzione ad interim della Provincia Pavese che avvierà così la sua integrazione nel gruppo.

Il progetto editoriale, ancora appena abbozzato, prevede un fascicolo a metà fra Quotidiano Nazionale del gruppo Riffeser e L’Altravoce dell’Italia, dorso nazionale di Quotidiano del Sud. Quindi un giornale fra cronaca e approfondimento, con molti commenti affidati a firme importanti fra i quali il primo nome che trapela è quello di Sergio Luciano per l’economia.

Alberto Leonardis, presidente gruppo Sae (Foto Ansa)