Secondo lo ‘Sporteconomy Jersey Sponsor Index’ la stagione al via registra numeri in crescita con un valore che potrebbe anche superare i 250 milioni totali. Dietro le milanesi, risale la Juve, mentre Roma e Lazio sono ancora alla ricerca di un main sponsor

Sabato 23 agosto riparte la nuova stagione di Serie A. Se le gerarchie sportive sono tutte da scoprire, quelle economiche, soprattutto sul terreno delle sponsorizzazioni di maglia sono, invece, già ben consolidate



A scattare la foto è lo ‘Sporteconomy Jersey Sponsor Index’, tradizionale barometro dello stato di salute commerciale dei club, quest’anno alla 16ma edizione.

Secondo i dati – sintetizzati da Ansa – la Serie A si conferma solida e in crescita. Il massimo campionato al via vale oltre 218,9 milioni di euro (+16% rispetto ad un anno fa, quando, sempre in concomitanza con la prima giornata, questo valore non superò i 184 milioni).

Non solo, dunque, ha già superato i livelli economici dell’ultimo biennio (nel 2023/2024 arrivati a 213 milioni di euro), ma, entro la fine della stagione, potrebbero arrivare non meno di 10 nuovi contratti (per complessivi 30 milioni), arrivando così a sfondare il tetto dei 250 milioni di euro in sponsorizzazioni.

In generale, il valore medio di investimento per marchio in Serie A è di 3,89 milioni di euro (contro i 3,17 di un anno fa), con solo 16 sponsor su 56 in grado però di superare questo valore economico.



I primi 5 club di questa classifica (Milan, Inter, Juventus, Fiorentina e Sassuolo) pesano per 162 milioni di euro: ovvero circa il 75% degli investimenti globali in sponsorship di maglia.

Sei club poi si presentano con 4 marchi sulla maglia (il numero massimo previsto dal vigente regolamento federale in materia): si tratta di Juventus (unico top club), Udinese, Lecce, Cagliari, Torino, Parma.

Il podio dei “main sponsor “di maglia: Fly Emirates/Milan (30 mln) – Betsson.sport/Inter (28 mln) – Mediacom/Fiorentina (25 milioni)

Il Milan si conferma in testa

Entrando nel dettaglio dei singoli club, per il secondo anno consecutivo, il Milan è al primo posto. Le sponsorizzazioni sulla sua maglia valgono infatti 40,5 milioni di euro (+5 milioni rispetto ad un anno fa, sempre alla riapertura del campionato), grazie agli investimento di Emirates, di MSC crociere (5,5 milioni), nel ruolo di sponsor di manica (sleeve), e di Bitpanda (5 milioni) come retro partner.

Subito dietro, si piazza l’Inter (38,5 milioni), con Betsson.Sport, marchio internazionale di infotainment, U-Power come retro sponsor di maglia per 5 milioni annui e Gate.io, marchio del mondo crypto, nella posizione di sponsor di manica (5 milioni).



La vera sorpresa della stagione 2025/2026 è il ritorno, in terza posizione, della Juventus (37,5 milioni), ottava nella scorsa stagione, ma leader della classifica nei precedenti 14 anni.

I bianconeri tornano a legarsi al marchio Jeep (investirà in questa stagione 19 milioni di euro). Il partner nipponico Cygames si conferma sul retro della divisa di gara (6,5 milioni di euro in questa stagione). Nuovi anche WhiteBit (sleeve: 5 milioni) e Visit Detroit (second partner: 7 milioni).

Solo sesti i campioni d’Italia del Napoli, ancora alla ricerca di uno sleeve partner. Gli azzurri per il momento, si sono garantiti 10 milioni di euro, grazie a MSC crociere e ad acqua Sorgesana.

Entra nella top ten a sorpresa il Cagliari con 5,42 milioni di euro di investimenti in sponsor (Regione Sardegna, Doppio Malto, Bet365scores e Banco di Sardegna).

Per la prima giornata di campionato, Roma e Lazio rischiano di scendere in campo senza un contratto di main sponsor. I biancocelesti sono al lavoro per individuare un partner di livello in grado di garantire una cifra stagionale compresa tra i 7 e i 10 milioni di euro.

Il betting come infotainment

Tra le novità, c’è il ritorno prepotente del mondo del betting, sotto forma di infotainment, per non contravvenire alle stringenti norme del Decreto Dignità diventato operativo nell’autunno del 2019.

In attesa che il governo riapra definitivamente, nel 2026, il mercato delle scommesse sportive, nella stagione al via saranno quattro marchi visibili sulle divise di gioco di 7 squadre di Serie A, per un totale di investimenti pari a 38,5 milioni di euro.

Guida il mercato Bet365scores (Pisa, Udinese, Torino e Cagliari), con quattro contratti; seguono Betsson.sport (Inter), AdmiralBet.news (Parma) e Betwayscores (Fiorentina), con un contratto a testa.