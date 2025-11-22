Firenze illumina la verità: con QN Quotidiano Nazionale e il Festival di Luce!

Dialogo, educazione e inclusione al centro dell’edizione promossa dal gruppo

QN Quotidiano Nazionale e cofinanziata dall’Unione europea. Due giornate di incontri, testimonianze e musica a Palazzo Vecchio a Firenze per interrogarsi sui linguaggi del presente e sul significato di ‘parlare senza filtri’

Dal 17 al 18 ottobre, Palazzo Vecchio ha ospitato la nuova edizione del Festival di Luce!, organizzato dalle testate QN – Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, in collaborazione con il Comune di Firenze insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la Regione Toscana come partner istituzionale e grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea. L’appuntamento, dedicato quest’anno al tema ‘Senza filtri’, ha riunito giornalisti, accademici, artisti, professionisti della comunicazione e rappresentanti delle istituzioni per un ampio confronto sui linguaggi contemporanei e sul valore della verità nella società digitale.

Oltre 2.500 persone hanno seguito in presenza gli incontri nelle sale di Palazzo Vecchio, con 40 ospiti e un’estesa partecipazione online: 335mila visualizzazioni in streaming e oltre 2,5 milioni di interazioni sui social.

La riflessione sulla verità e sulle emozioni

L’apertura è stata affidata ad Agnese Pini, direttrice di QN e delle testate del gruppo, che ha invitato a riscoprire l’autenticità nella comunicazione: “Mettiamo via i filtri per essere ciò che sentiamo, non solo ciò che mostriamo”. Accanto a lei, la sindaca di Firenze Sara Funaro ed Ernesto Pellecchia, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, hanno sottolineato il ruolo dei giovani come protagonisti del cambiamento culturale.

Condotto da Armando Stella, vice direttore Digital di QN, il racconto del festival ha dato spazio a esperienze e testimonianze significative: Mattia Villardita, noto come ‘Spider-Man in corsia’, e Daniele Cassioli, campione paralimpico e presidente di Real Eyes Sport, hanno riflettuto sul valore dell’inclusione come responsabilità condivisa.

Educazione, sicurezza e musica come strumenti di consapevolezza

Nel panel dedicato alla sicurezza stradale, ‘In strada sicuri davvero. Riconosco il rischio, evito l’errore’, Anas ha proposto un confronto con studenti e giovani cittadini su educazione e prevenzione, attraverso gli interventi di tre suoi dirigenti esperti: Ludovica De Fusco, web and social media manager, Ambra Nelson, advertising and brand identity specialist, e Roberto Scorpio, responsabile advertising and brand identity.

Anche la musica ha avuto la sua voce. Il panel dal titolo emblematico ‘La musica è impegno’ ha visto una grande partecipazione di pubblico, con le cantautrici Lil Jolie (Angela Ciancio) e Vale LP (Valentina Sanseverino), che hanno ricordato che “l’unico filtro che accettiamo è l’educazione”, sottolineando il valore della musica come strumento educativo e di consapevolezza.

Nello stesso spirito si è svolto l’incontro ‘Educare per essere liberi’, con esperti come la criminologa, giornalista, giurista e analista comportamentale Anna Vagli, la dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale per la Toscana Eva Claudia Cosentino e i content creator Cristina Irrera e Max Proietti, che hanno affrontato i rischi della Rete e le libertà digitali.

Testimonianze di impegno civile e sociale sono arrivate anche da Giulia Cicoli, cofondatrice di Still I Rise, e Luca Morelli, presidente della Fondazione Arpa, moderati da Simone Arminio, vice responsabile Politica di QN insieme al giornalista Giancarlo Ricci.

Giuseppe Bertuccio D’Angelo, ideatore di Progetto Happiness e documentarista, con Agnese Pini (foto Fotocronache Germogli).

Informazione, politica e futuro del giornalismo

La seconda giornata, dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e l’intervento del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha annunciato nuovi fondi destinati a rimuovere barriere fisiche e burocratiche, aprendo il dibattito della tavola rotonda condotta dalla giornalista Monica Peruzzi. Sul palco si sono alternati Giuseppe Bertuccio D’Angelo, ideatore di Progetto Happiness e documentarista, la fotogiornalista Cinzia Canneri, Alessandra Kustermann, presidente di Svs Donna Aiuta Donna e pioniera della medicina di genere, Irene Boni, consigliere delegato Unhate Foundation, Annamaria Russo, direttrice engagement, marca e comunicazione di Findomestic Banca e il panel con Alessandra Petrucci, rettrice dell’università degli Studi di Firenze, e Cristina Prandi, rettrice dell’università di Torino e la prorettrice Francesca Capone della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, moderato dal condirettore di QN – Quotidiano Nazionale, Piero Fachin.

Grande interesse ha suscitato, soprattutto tra i giovani, il dialogo tra Enrico Mentana, direttore del Tg La7, Giuseppe De Bellis, direttore editoriale di Sky Tg24 e il digital journalist Francesco Oggiano, che hanno discusso del futuro del giornalismo e del ruolo dei giovani nella costruzione di nuove forme di racconto. “Sarete voi giovani”, ha detto Mentana, “a inventare nuovi modi per raccontare la realtà”.

Il panel dedicato a inclusione e leadership ha coinvolto Marwa Elhakim (Eni), Simone Gamberini (Legacoop), Mariangela Genovese (Clef Consulting) e Lucia Monaci (UniCredit), mentre Valentina Bertuccio D’Angelo, giornalista di Luce!, ha guidato una riflessione dal titolo ‘Se le bambine sognano in grande’.

Il collegamento dalla Terra Santa con il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme (foto Fotocronache Germogli).

Un momento di particolare intensità è stato il collegamento dalla Terra Santa con il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, per il panel ‘Verità in teatri di conflitto: la luce come responsabilità’, con Agnese Pini e frate Matteo Brena.

Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 (foto Fotocronache Germogli).

Arte, memoria e impegno civile

Tra gli ospiti della giornata conclusiva Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, amatissimo personaggio televisivo, ha raccontato i suoi inizi professionali e il valore del sogno personale, mentre le ginnaste Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno testimoniato la disciplina e la determinazione come chiavi di successo.

Tara Dragas e Sofia Raffaeli hanno testimoniato la disciplina e la determinazione come chiavi di successo (foto Fotocronache Germogli).

Nel centenario della scomparsa di Anna Kuliscioff, la pronipote Teresa Gavazzi ha ricordato – insieme ad Agnese Pini, allo storico e senatore Riccardo Nencini e al giornalista Pierfrancesco De Robertis, caporedattore politico de La Nazione – la figura della grande femminista e rivoluzionaria.

A chiusura del grande evento l’incontro tra Valerio Baroncini, vice direttore de il Resto del Carlino con l’attrice e cantautrice Clara (Clara Soccini), il dialogo della direttrice Pini con la scrittrice Teresa Ciabatti e, infine, il cantautore Giovanni Caccamo che, prima di cantare, ha risposto alle domande su giovani e speranze poste dal vice direttore de Il Giorno Guido Bandera.

Giulia Lamarca, psicologa, content creator e viaggiatrice, e Marco Ludovico, direttore comunicazione di Anas (foto Fotocronache Germogli).

Premi e riconoscimenti

Tra le novità di quest’anno, il ‘Premio Luce! per il Sociale – Comunicazione che illumina’, consegnato da Sara Riffeser Monti, presidente di SpeeD, e Giulia Lamarca, psicologa, content creator e viaggiatrice, a Marco Ludovico, direttore comunicazione di Anas, per il suo impegno nel promuovere una comunicazione autentica e inclusiva.

Viviana Fossati e Chiara Ceretti della StartUp vincitrice Spazio 3R Riciclo Ricucio Riuso Impresa Sociale (foto Fotocronache Germogli).

È giunto, invece, alla terza edizione il ‘Premio Luce! Alla startup inclusiva’, consegnato da Nicolò Pasero, innovation and Esg officer di Rekeep, Chiara Trombetta, head of media and events di StartupItalia, e Michela Colamussi, director of transition to digital and Innovation del gruppo Monrif, all’associazione Spazio 3R – Riciclo Ricucio Riuso di Milano, per il suo modello virtuoso di economia circolare e inclusione sociale.

Partner

Numerose le aziende che hanno voluto partecipare all’evento: Anas, Eni, Mundys, UniCredit, come main partner; Findomestic, Legacoop e Fondazione Cr Firenze, come partner, e Rekeep, come award partner. Inoltre hospitality partner è stato The Excelsior Florence; event supporter Ruffino, Forniture Civili e Borgioli Arredamento.

Nella foto, da sinistra: Marco Ludovico, Sara Riffeser Monti, Enrico Mentana e Agnese Pini (foto Marco Mori/New Press Photo).