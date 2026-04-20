Milano Design Week. Gli eventi legati al mondo media, editoria e comunicazione

Lungoparma nel percorso sensoriale di Elle Decor



Lungoparma partecipa a “Sensory Landscape”, il progetto di Elle Decor Italia alla Milano Design Week 2026, proponendo un’esperienza immersiva che unisce vino, design e percezione sensoriale. Durante il vernissage del 19 aprile, il marchio presenterà la sua linea top di gamma con etichette come Quota 16, Il Classico, Il Bianco Reale, Il Classico Rosé e Oro 99, espressione del territorio parmense tra tradizione e innovazione. La partecipazione rafforza l’idea del vino come esperienza completa, capace di dialogare con lo spazio e coinvolgere i sensi in un contesto internazionale dedicato a estetica e ricerca.



Palazzo Bovara

Corso Venezia 51

dal 20 al 26 aprile

ore 10:00-20:00

Gilda Bojardi

Interni racconta la materia



Dal 20 al 30 aprile INTERNI porta al FuoriSalone 2026 “MATERIAE”, una mostra-evento diffusa con oltre 40 installazioni firmate da più di 50 progettisti e aziende internazionali in cinque location simbolo di Milano, tra cui l’Università degli Studi, l’Orto Botanico di Brera, Portrait Milano, Eataly Smeraldo e De Castillia 23. Il progetto, diretto da Gilda Bojardi, esplora la materia come principio creativo e culturale, tra innovazione, sostenibilità e sperimentazione, trasformando la città in un laboratorio aperto di design, architettura e arte. Tra i protagonisti studi come Zaha Hadid Architects, BIG, Snøhetta, AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi, con installazioni immersive che uniscono tecnologia, natura e intelligenza artificiale. L’esperienza si sviluppa come un racconto corale che coinvolge pubblico e professionisti, mettendo al centro la materia come linguaggio capace di connettere spazio, tempo e società, e confermando il FuoriSalone come appuntamento internazionale di riferimento.



Università degli Studi di Milano

via Festa del Perdono 7

dal 20 al 30 aprile, ore 10:00-24:00

Elledecor.it al Fuorisalone con ‘The Society of Objects’

In occasione del fuorisalone, Elledecor.it presenta “ED.IT Takeover — The Society of Objects”, terzo e ultimo capitolo della trilogia che trasforma il racconto del design in un’esperienza immersiva e critica, ospitata negli spazi di Casa Slalom a Milano con la direzione creativa di Davide Fabio Colaci.

Il progetto evolve il format dello studio televisivo, che diventa un ambiente ibrido tra set, installazione e spazio relazionale, in cui il design non è solo raccontato ma messo in discussione. Ispirato a “Flatlandia”, il concept esplora nuove dimensioni del progetto – etiche, ecologiche, relazionali – attraverso un palinsesto di interviste che coinvolge designer, architetti e aziende, aprendo a una riflessione sulla “società degli oggetti” come sistema attivo di relazioni e impatti.

Via Rossini 3

20 aprile 15:00-18:30; 21-22-24-25-26 aprile 10:00-18:30; 23 aprile 10:00-17:00

‘From vision to identity’ by Elle Decor con Flaer

Elle Decor Italia presenta ‘From vision to identity’ il progetto con cui Flaer, nuovo brand di arredo di alta gamma – nato dall’incontro tra la cultura progettuale italiana ed europea e la manifattura d’avanguardia degli Emirati Arabi Uniti -, fa il suo debutto sulla scena internazionale del design.

L’installazione (ingresso su prenotazione) coniuga tradizione artigianale e proiezione verso il futuro, per un’esperienza immersiva che intreccia spazio fisico, paesaggi digitali e i prodotti hero pensati per incarnare il concetto di Soft elegance.

Un appartamento storico milanese con marmi, stucchi e decori non viene modificato, ma valorizzato. L’intervento agisce sugli affacci: le finestre che si aprono sui cortili di Brera diventano superfici LED attraverso cui scorrono geografie lontane e orizzonti sospesi, evocando la condizione del viaggiatore globale contemporaneo, sempre in bilico tra mondi diversi. Tende semitrasparenti filtrano la visione, rendendo il percorso volutamente sfumato e aperto all’interpretazione.

Golab, Via Fatebenefratelli 5, Milano

20 aprile: 14.00 – 17.00; 21-23-24-25 aprile: 10.00 – 20.00; 22 aprile: 10.00 – 17.30; 26 aprile: 10.00 – 19.00

Marie Claire Maison trasforma le vetrine di Cova in giardini immaginari

In occasione della Milano Design Week 2026, Marie Claire Maison presenta “Botanical Dreams – Atlante di Giardini Immaginari”, un progetto site-specific con le illustrazioni di Andrea Tarella che trasforma le vetrine della storica Pasticceria Cova in un paesaggio immersivo tra natura, arte e design.

Nel cuore di via Montenapoleone, le vetrine diventano sette diorami botanici: giardini fantastici che sospendono il ritmo urbano e invitano a rallentare lo sguardo. Il progetto interpreta il dialogo tra design e natura attraverso un atlante vegetale dove reale e immaginario si intrecciano, offrendo un’esperienza visiva e sensoriale che prosegue nel dehor con un giardino reale pensato per accogliere i visitatori.

Via Montenapoleone

dal 18 aprile al 10 maggio 2026, negli orari di apertura della Pasticceria Cova.

Tre giorni di incontri su creatività, impresa e futuro per i 70 anni de Il Giorno

Per celebrare il 70° anniversario, Il Giorno lancia “Giorno dopo giorno, 70 anni progettando informazione”, un ciclo di eventi che dal 21 al 23 aprile trasformerà la sede del quotidiano in Corso Buenos Aires 54 in uno spazio aperto di dialogo durante la Milano Design Week. La redazione ospiterà talk, conversazioni e momenti di confronto con protagonisti del design, della cultura e dell’impresa, con l’obiettivo di mettere in relazione memoria e futuro del giornalismo.

Ad aprire la manifestazione sarà la mostra celebrativa allestita sulla terrazza, un percorso attraverso immagini, prime pagine e materiali d’archivio che raccontano settant’anni di storia italiana. La mostra, cuore narrativo dell’iniziativa, sarà visitabile su registrazione dal 21 al 24 aprile.

Il programma degli incontri vedrà alternarsi designer, professionisti e studiosi, trasformando gli spazi del giornale in un hub dinamico con momenti di networking e confronto informale. L’inaugurazione ufficiale è affidata alla direttrice Agnese Pini insieme alla squadra del giornale, occasione in cui verrà presentato anche il logo celebrativo dei 70 anni.

La ricorrenza si completa con un numero speciale da 128 pagine, in uscita il 21 aprile, che ripercorre sette decenni di storia del Paese attraverso l’archivio del quotidiano, e con il lancio del sito dedicato 70anni.ilgiorno.it, che raccoglie contenuti esclusivi e il palinsesto degli eventi.

Sede de Il Giorno, Corso Buenos Aires 54

Date eventi: 21–23 aprile

Mostra: 21–24 aprile, accesso su registrazione

Orari e registrazioni:ilgiorno.it/design

Dal Gruppo 24 ORE una settimana di informazione dal cuore del design

Il Gruppo 24 ORE accompagna il Salone del Mobile con una presenza editoriale diffusa che attraversa quotidiano, magazine, digitale e radio. Il Sole 24 Ore apre la settimana con il Rapporto Design, in edicola il 21 aprile, un approfondimento che offre dati, analisi e tendenze del settore, affiancato da un dossier online aggiornato in tempo reale su ilsole24ore.com. Dal 24 aprile arriva anche il numero speciale di HTSI – Superior Interiors, che dedica il suo focus alla casa come spazio di rigenerazione, tra estetica, benessere e tecnologia, con contributi di progettisti e creativi internazionali.

Radio 24 rafforza la sua presenza in fiera con gli studi allestiti a Rho Fiera Milano, da cui trasmetterà programmi, interviste e approfondimenti per tutta la durata della manifestazione. L’intero ecosistema del Gruppo seguirà giorno per giorno gli eventi del Salone e del Fuorisalone, raccontando novità, protagonisti e visioni del design contemporaneo attraverso articoli, video, reportage e contenuti social.

Il Rapporto Design è in edicola il 21 aprile; HTSI – Superior Interiors esce il 24 aprile.

Radio 24 trasmette dal 21 al 26 aprile dagli studi a Rho Fiera Milano, presso lo stand Scavolini – Hall 2, Stand B-3 B-9.

Il dossier digitale dedicato al Salone è disponibile per tutta la settimana su ilsole24ore.com

Archiproducts Milano presenta “Fòco. Living notes by Studiopepe”

Archiproducts Milano torna alla Milano Design Week con “Fòco. Living notes by Studiopepe”, ultimo capitolo della quadrilogia dedicata agli elementi naturali. Dopo Terra, Acqua e Aria, il nuovo progetto trae ispirazione dal Fuoco, interpretato come scintilla creativa e lente attraverso cui leggere lo spazio, la materia e le relazioni. Il set-up, realizzato con oltre 50 brand internazionali, costruisce un ambiente intimo fatto di stratificazioni, contrasti e toni caldi, dove materiali, luce e forme dialogano in equilibrio. La visione di Studiopepe si traduce in un percorso che unisce poesia e rigore, pensato per architetti e professionisti come strumento di ispirazione e ricerca. Il racconto visivo si sviluppa attraverso una palette che va dall’ambra al terracotta, fino ai rossi più intensi e ai toni bruniti, con accenti metallici e superfici ossidate che evocano la trasformazione della materia. Il progetto include anche una Listening Room immersiva, realizzata con la collaborazione degli studenti NABA, dove video, suono e luce creano un’esperienza sensoriale che rimarrà visitabile per tutto il 2026.

Samsung è Main Partner dell’edizione, integrando le sue soluzioni di climatizzazione WindFree™ e Première+ all’interno del percorso espositivo. Torna anche il BTicino Smart Apartment, rinnovato per mostrare un ecosistema domestico completamente smart e controllabile da remoto.

Archiproducts Milano, via Tortona 31

Date: 20–26 aprile 2026

Orari e dettagli: archiproducts.com/milano

IQOS e Devialet portano il suono al centro della scena



In occasione della Milano Design Week 2026, IQOS e Devialet presentano Soundsorial Design, un’installazione che unisce innovazione acustica e design trasformando il suono in esperienza visiva e fisica. Il progetto nasce dall’incontro tra due realtà orientate alla ricerca e all’eccellenza, dando vita a uno spazio immersivo in cui i visitatori possono percepire il suono attraverso movimento, vibrazione e infrabassi, fino a “vederlo” prendere forma. L’esperienza è accompagnata anche da una capsule creativa ispirata alle onde sonore, espressione del dialogo tra tecnologia ed estetica. Milano si conferma così punto di riferimento internazionale per il design e l’innovazione, mentre la collaborazione tra i due brand rafforza il legame tra sperimentazione e creatività contemporanea.



Opificio 31, Tortona Rocks

dal 20 al 26 aprile

ore 10:00-21:00

Anteprima con WOW inaugura a Milano il nuovo showroom



In occasione del Fuorisalone 2026, Anteprima apre il nuovo showroom&shop milanese con la mostra “Link of Moments × Link of Existence”, realizzata con WOW e 130 (One Thirty). Il progetto esplora il rapporto tra memoria, presenza e percezione attraverso un’installazione immersiva di luce e video e una sedia scultorea che restituisce le tracce dell’esistenza. Il nuovo spazio nasce come galleria dinamica oltre che punto vendita, in linea con la visione della direttrice creativa Izumi Ogino, che da anni promuove il dialogo tra moda, arte e design contemporaneo.



Anteprima Showroom

dal 19 al 26 aprile 2026

ore 10:00-20:00

(Foto apertura di @felirbe su Unsplash)